Problemi a Internet oggi con Wind? Ecco come risolverli a fine marzo 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 20,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le ultime segnalazioni di un malfunzionamento delle rete di WindTre per quanto riguarda la telefonia mobile risale a circa un mese fa. I disservizi si sono registrati soprattutto in Campania e in particolare nella zona di Napoli. Non si segnalano problemi Internet oggi Wind ma cosa si può fare nell’eventualità che si presentino in futuro? Nella maggior parte dei casi per tornare a navigare basta eseguire una piccola verifica sul telefono o su PC e modem se si parla di un’offerta Internet casa. Non serve avere particolari competenze dal lato tecnologico per eseguire queste piccole operazioni e in poco tempo potrete riavere una connessione stabile e veloce.

Problemi Internet oggi Wind: la guida per la telefonia mobile

Quando avete problemi con la connessione da smartphone la prima cosa da verificare è se avete esaurito i Gigabyte inclusi nell’offerta WindTre e se disponete di sufficiente credito residuo. Tali informazioni si possono trovare accedendo all’Area Clienti sul sito dell’operatore o dall’app WindTre.

L’impossibilità a navigare potrebbe poi dipendere dal fatto che la connessione dati non è attiva sul telefono. Per scoprirlo basta seguire la seguente procedura:

Android

Selezionare la voce Rete e Internet

Cliccare su Rete mobile

Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione

Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati

iOS

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Spostare su On la levetta corrispondete alla voce Dati cellulare

Se ci sono problemi con il segnale potrebbe anche dipendere da un problema di copertura. In questo caso si consiglia di cercare di spostarsi verso una zona più aperta o forzare la ricerca della rete da parte dello smartphone. Per farlo si deve attivare la modalità Aereo, attendere qualche secondo e poi disattivarla. In questo modo il dispositivo ricercherà in automatico le reti disponibili.

Risulta impossibile navigare anche quando non è correttamente impostato l’APN, ovvero il punto di accesso che permette al telefono di collegarsi a Internet. La configurazione di solito avviene in automatico non appena si inserisce la SIM nel cellulare ma può capitare che la procedura non vada a buon fine. In questo caso si possono inserire i parametri corretti manualmente:

Annunci Google

iPhone

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dati cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

inserire Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “password”

Per salvare la modifica basta tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Android

Cliccare su Impostazioni

Scegliere la voce Altre Impostazioni

Selezionare la voce Reti mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

e selezionare il tasto + (Aggiungi) Nel campo “nome” si può inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it e lasciare vuoti gli altri campi

inserire e lasciare vuoti gli altri campi Per salvare la modifica basta toccare l’icona Opzioni (tre puntini verticali) e selezionare il profilo per renderlo definitivo

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Problemi Internet oggi Wind: la guida per la rete fissa

Se avete problemi Internet oggi Wind con la vostra offerta fissa ci sono alcune verifiche che potete eseguire in prima persona:

Controllare lo stato del modem – La prima cosa da fare è avere la certezza che il problema non sia nel dispositivo utilizzato per connettersi a Internet. Per farlo basta collegarsi alla rete con un altro terminale. Se effettivamente il problema è nel router si può provare a riavviarlo. Solitamente l’apposito tasto si trova sul retro. Se ancora non c’è connessione è possibile che il segnale Wi-Fi non sia diffuso in quanto il modem non è posizionato correttamente. Il consiglio è quello di tenerlo lontano da altri strumenti che possono provocare interferenze e metterlo nella parte centrale della casa, possibilmente sollevato da terra e non rinchiuso in qualche mobile

– La prima cosa da fare è avere la certezza che il problema non sia nel dispositivo utilizzato per connettersi a Internet. Per farlo basta collegarsi alla rete con un altro terminale. Se effettivamente il problema è nel router si può provare a riavviarlo. Solitamente l’apposito tasto si trova sul retro. Se ancora non c’è connessione è possibile che il segnale Wi-Fi non sia diffuso in quanto il modem non è posizionato correttamente. Il consiglio è quello di tenerlo lontano da altri strumenti che possono provocare interferenze e metterlo nella parte centrale della casa, possibilmente sollevato da terra e non rinchiuso in qualche mobile Disattivare i software di sicurezza che possono bloccare la navigazione perché riconoscono un pericolo che in realtà non c’è

che possono bloccare la navigazione perché riconoscono un pericolo che in realtà non c’è Cambiare DNS dalle impostazioni Rete e Internet

dalle impostazioni Rete e Internet Aggiornare i driver della scheda di rete del PC dalle impostazioni Rete e Internet > Proprietà > Driver

del PC dalle impostazioni Rete e Internet > Proprietà > Driver Verificare che l’indirizzo IP sia attivo dal Pannello di controllo

dal Pannello di controllo Ripristinare il modem alle condizioni di fabbrica dal Pannello di controllo

Se ancora ci sono problemi non resta che collegare il modem al PC utilizzando un cavo Ethernet. Se anche in questo modo non si riesce a navigare si deve necessariamente contattare WindTre per richiedere assistenza.

Problemi Internet oggi Wind: cosa fare in caso di down

Quando la rete di WindTre per la telefonia mobile o fissa subisce un down, ovvero è preda di un problema tecnico che porta all’assenza totale di segnale, c’è poco che l’utente possa fare. In questo caso non resta che attendere che i tecnici dell’azienda provvedano a risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Per accelarare le operazioni si può inviare una segnalazione all’operatore utilizzando i suoi canali classici per l’assistenza. Invece, per monitorare la situazione e scoprire lo stato della rete in un dato momento si possono consultare i canali social di WindTre ed in particolare i profili Facebook e Twitter, in cui solitamente sono pubblicati aggiornamenti puntuali in caso di down. In alternativa potete consultare il sito downdetector.it, che fornisce in tempo reale segnalazioni di eventuali disservizi alle reti degli operatori e vi informa quando vengono risolti.

Problemi Internet oggi Wind: come richiedere assistenza

Se avete problemi Internet oggi Wind e non riuscite a rivolverli autonomamente potete chiamare il Servizio Clienti al 159. Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni h24. Inizialmente si interagirà con WILL, l’assistente digitale di WindTre che grazie all’apprendimento automatico è in grado di rispondere alla maggior parte dei quesiti dei clienti. In ogni momento è comunque sempre possibile richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa. Lo stesso servizio è disponibile anche visitando la sezione Supporto sul sito, accedendo all’Area Clienti WindTre e nell’apposita sezione sull’app WindTre.

Se i disservizi sono prolungati potete inviare una PEC al servizioclienti159@pec.windtre.it o scrivere alla Casella Postale: Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO – Casella Postale 159, 20152 Milano (MI).