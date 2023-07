C'è tempo fino al prossimo 20 luglio per scegliere una delle offerte Internet casa con Vodafone e ricevere in regalo un Buono Amazon da 100 euro . La promozione si somma allo sconto sul canone mensile rendendo la scelta di una delle offerte fibra o FWA dell'operatore ancora più conveniente. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, c'è un bonus aggiuntivo, con uno sconto extra sul canone mensile. Ecco i dettagli completi dell'offerta.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Vodafone Casa Wireless+ 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone rinnova le sue offerte Internet casa proponendo, per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento entro il 20 luglio prossimo tramite procedura online, un Buono Amazon da 100 euro che va a sommarsi a tutti i vantaggi già disponibili per i nuovi clienti. In più, l’offerta fibra ottica è scontata e, per i già clienti di rete mobile, c’è uno sconto aggiuntivo che va a massimizzare il vantaggio. Le nuove promozioni sono disponibili direttamente tramite attivazione online. Ecco i dettagli.

Buono Amazon da 100 euro in regalo con le offerte Internet casa di Vodafone

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA VODAFONE 1. L’offerta è disponibile in esclusiva online solo fino al 20 luglio 2023 2. Il Buono Amazon da 100 euro è disponibile sia con le offerte fibra che con le offerte FWA 3. Per i già clienti Vodafone di rete mobile c’è un bonus aggiuntivo rappresentato da uno sconto extra sul canone

La prima offerta da considerare è Internet Unlimited. La promozione lanciata da Vodafone prevede:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

la connessione Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit o tramite ADSL fino a 20 Megabit (dipende dalla copertura)

il modem Wi-Fi incluso gratuita

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese invece che 27,90 euro al mese per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta online, a prescindere dalla tecnologia di connessione. Il contributo di attivazione è di 19,90 euro una tantum. L’offerta include un Buono Amazon da 100 euro che sarà erogato una volta completata l’attivazione dell’abbonamento e che potrà essere utilizzato per fare acquisti sul popolare store. Per attivare Internet Unlimited è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Da notare, inoltre che è possibile puntare anche su Internet Unlimited per già clienti di rete mobile. L’offerta ha le stesse caratteristiche della promozione precedente ma a cambiare è il prezzo (almeno fino a quando la SIM Vodafone resterà attiva). In questo caso, infatti, il canone mensile è scontato e l’abbonamento costerà solo 22,90 euro al mese. Cambia anche la spesa iniziale: per i già clienti di rete mobile, infatti, è disponibile l’attivazione gratuita. Anche in questo caso è presente un Buono Amazon da 100 euro.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Internet Unlimited per già clienti »

La promozione Vodafone con Buono Amazon incluso è valida anche per chi non è raggiunto dalla fibra ottica o dalla fibra mista rame. In questo caso, infatti, è possibile attivare l’offerta FWA di Vodafone:

Casa Wireless+. Quest’offerta, pensata per garantire una connessione ad alta velocità anche per gli utenti che abitano in aree rurali e non raggiunte dalle tecnologie di connessione “via cavo” ad alta velocità, è l’alternativa giusta anche per gli utenti che dovrebbero accontentarsi dell’ADSL.

Con Casa Wireless+ è possibile contare su:

una connessione illimitata tramite rete FWA fino a 300 Megabit in download

in download una linea telefonica con chiamate illimitate

il modem Wi-Fi incluso

L’offerta FWA di Vodafone presenta un costo di 27,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 96 euro (che può essere dilazionato con un pagamento di 4 euro al mese per 24 mesi). Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta entro il prossimo 20 di luglio c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per attivare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Casa Wireless+ di Vodafone »

Le proposte di Vodafone non sono le uniche soluzioni interessanti disponibili sul mercato in questo momento. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, infatti, è possibile accedere ad una panoramica completa delle tariffe disponibili e valutare l’opzione da attivare per la connessione Internet a casa.