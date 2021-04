Fibra Iliad: il debutto delle prime offerte è sempre più vicino, ecco le ultime conferme

Continua la marcia di avvicinamento al debutto di Iliad nel mercato delle offerte Internet casa. L’operatore, presente nel settore di telefonia mobile in Italia dal maggio del 2018 e attivo con la sua rete 5G dal dicembre del 2020, è pronto a fare il “grande salto” nel mercato di rete fissa. Già lo scorso anno, il debutto delle offerte fibra ottica è stato confermato da Iliad che sottolineò la volontà di presentare le nuove tariffe entro l’estate del 2021. Oggi ci sono nuovi aggiornamenti sulla questione.

Si avvicina il debutto di Iliad nel mercato di telefonia fissa

Le ultime indiscrezioni confermano l’imminente debutto dell’operatore nel mercato di rete fissa. Dalla Francia, mercato di riferimento di Iliad con il marchio Free, arriva la conferma che il modem router Freebox Pop può ora contare sul supporto alla lingua italiana. Il dispositivo (come confermato dal CEO di Iliad, Thomas Reynaud) dovrebbe essere incluso nelle offerte fibra di Iliad e il supporto alla lingua italiana per il sistema Freebox OS rappresenta un’importante indicazione in merito ad un lancio imminente.

Ricordiamo, inoltre, che, lo scorso marzo, durante la presentazione dei risultati finanziari del 2020, Iliad indicò che il lancio delle prime offerte fibra in Italia sarebbe avvenuto “prima dell’estate del 2021”. E’ chiaro, quindi, che il debutto dell’operatore nel mercato di rete fissa potrebbe essere molto più vicino del previsto. Non possiamo escludere, infatti, che tale debutto avvenga già nel corso del mese di maggio 2021, ovvero a tre anni di distanza dal debutto dell’operatore nel mercato di telefonia mobile. Per ora, in ogni caso, non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Iliad Iliad.

Le caratteristiche delle offerte fibra di Iliad

Come si caratterizzeranno le offerte Iliad per la fibra ottica? Anche su quest’aspetto le informazioni sono limitate. L’operatore ha stretto un accordo con Open Fiber (ufficializzato lo scorso anno) che garantirà la possibilità di utilizzare la rete FTTH (Fiber to the Home) in grado di offrire una velocità massima di 1.000 Mega. Al momento, non ci sono conferme in merito ad accordi con altri wholesaler ed all’utilizzo della rete in fibra mista rame.

Iliad dovrebbe proporre un’offerta fibra a prezzo contenuto e, tenendo fede a quanto già fatto nel mercato di telefonia mobile, senza vincoli o costi nascosti. Possibile, inoltre, il lancio di un’offerta convergente fisso + mobile che potrebbe abbinare l’utilizzo della fibra FTTH e della rete 5G ad un prezzo vantaggioso. Il modem router Freebox Pop sarà incluso (e probabilmente rinominato) nelle offerte senza costi aggiuntivi per i clienti.

Per i già clienti Iliad su mobile, inoltre, potrebbero essere previste delle agevolazioni, rappresentate magari da uno sconto sul canone o da un bonus (Giga extra forse) per la tariffa mobile attivata. Tutti questi aspetti dovranno essere confermati nel corso delle prossime settimane. Il lancio delle offerte, come detto, dovrebbe avvenire nel corso di poco tempo, probabilmente già a maggio. Nel frattempo, ricordiamo che Iliad può contare su due offerte mobile complete.

La prima soluzione è Giga 100:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese ed è l’unica che permette di accedere al 5G, la rete mobile di nuova generazione lanciata dall’operatore sul finire dello scorso anno. Da notare che è previsto un contributo di attivazione. L’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità.

C’è poi Giga 50:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro e l’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero.

