PosteMobile rilancia Creami WOW Weekend 30 GB a meno di 5 euro al mese

C'è tempo fino al prossimo 25 aprile per attivare la nuova offerta di PosteMobile che mette a disposizione, per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, minuti ed SMS senza limiti e 30 GB in 4G a meno di 5 euro al mese. Ecco, quindi, come fare per attivare l'offerta "limited edition" Creami WOW WeekEnd 30 GB di PosteMobile disponibile esclusivamente online.