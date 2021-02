Fastweb NeXXt Mobile: ancora poche ore per attivare l'offerta 5G più economica di sempre

La "Promo Open" di Fastweb Mobile terminerà il prossimo 18 febbraio. Ci sono ancora poche ore, quindi, per attivare l'offerta 5G dell'operatore al prezzo più basso mai raggiunto da una tariffa che consente di accedere alla rete mobile di nuova generazione. Grazie a questa promozione, chi passa a Fastweb può ottenere ben 70 GB in 4G ed in 5G ad appena 7,95 euro al mese. Per chi sceglie anche la rete fissa di Fastweb, inoltre, i vantaggi aumentano. Ecco i dettagli:

C’è tempo sino al prossimo 18 febbraio per attivare Fastweb NeXXt Mobile ad un prezzo scontato e con più GB mensili. L’offerta dell’operatore è attualmente la più economica in assoluto tra le offerte 5G presenti sul mercato di telefonia mobile. Nessun operatore, prima di Fastweb, ha mai proposto una tariffa 5G ad un prezzo così contenuto. Il prezzo ridotto, inoltre, non si traduce in una riduzione dei bonus inclusi che, come sottolineato in precedenza, aumentano rispetto alla versione standard dell’offerta.

Fastweb NeXXt Mobile: 70 GB a 7,95 euro al mese

Per chi completa l’attivazione entro il prossimo 18 febbraio, Fastweb NeXXt Mobile mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS ogni mese

70 GB in 4G e 5G

in 4G e 5G in roaming in UE e Svizzera: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta di Fastweb presenta un costo di 7,95 euro al mese con uno sconto extra di 1 euro rispetto al prezzo solitamente applicato. Scegliendo l’attivazione online, inoltre, sia l’attivazione che la SIM sono gratis. Da notare che l’offerta può essere attivata sia scegliendo come modalità di pagamento la ricarica manuale che la ricarica automatica. Fastweb NeXXt Mobile è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

Per attivare l’offerta, in scadenza ripetiamo il 18 febbraio, è possibile sfruttare la procedura di sottoscrizione online cliccando sul link qui di sotto. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa dell’utente è gratuita.

Attiva Fastweb NeXXt Mobile »

Segnaliamo che, almeno per il momento, il 5G di Fastweb è disponibile solo in alcune aree della città di Milano, Bologna, Roma, Napoli. La copertura della rete è, però, in costante espansione e nelle prossime settimane si estenderà a diverse altre aree del Paese. Ricordiamo, inoltre, che per sfruttare il 5G è necessario avere a disposizione uno smartphone in grado di accedere alla rete mobile di nuova generazione. Sul mercato, in questi ultimi mesi, si sono moltiplicati i dispositivi in grado di offrire tale supporto.

Per confrontare la proposta di Fastweb con tutte le altre offerte presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente per il download sul Google Play Store e sull’Apple AppStore.

La tabella qui di sotto riassume, invece, le offerte 5G attualmente disponibili sul mercato e ci conferma i vantaggi dell’offerta Fastweb. La proposta dell’operatore, oltre ad offrire un buon bundle dati mensile (70 GB) è anche la soluzione più economica tra le varie tariffe in grado di garantire l’accesso alla rete mobile di nuova generazione.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Iliad Giga 70 70 Illimitati Illimitati 9,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro

I vantaggi dell’offerta fisso + mobile di Fastweb

La tariffa Fastweb NeXXt Mobile può essere attivata anche in abbinamento a Fastweb NeXXt Casa, massimizzando i vantaggi per l’utente che sceglie Fastweb come operatore di rete fissa e di rete mobile. In questo caso, oltre alla componente mobile illustrata in precedenza, il cliente attiva un abbonamento di rete fissa con:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con:

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment più NOW TV Smart Stick ; terminato il periodo promozionale, il costo dell’offerta sarà di 9,99 euro al mese con 24 mesi di tempo minimo di permanenza

; terminato il periodo promozionale, il costo dell’offerta sarà di 9,99 euro al mese con 24 mesi di tempo minimo di permanenza 3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale, il costo dell’offerta sarà di 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

L’offerta combinata fisso + mobile di Fastweb presenta un costo periodico di 33,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per l’attivazione è possibile affidarsi ad una procedura online, accessibile dal link qui di sotto:

Attiva Fastweb NeXXt Casa + Mobile »