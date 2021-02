Catalogo netflix: le serie tv e i film di Febbraio 2021

Volete vedere il film con Zendaya e John David Washington di cui parlano tutti? Siete curiosi di sapere cosa accadrà nella nuova stagione di The Good Place? Ecco come abbonarsi alla pay tv Netflix e quali sono le serie tv e i film inseriti nel catalogo della piattaforma a Febbraio

Ristoranti e cinema ancora chiusi e freddo intenso, quali migliori scuse per rintanarsi in casa, ordinare un delivery e cercare un film o una serie tv da guardare. Se in televisione non trovate nulla che vi piaccia o ci sono sempre gli stessi titoli, le piattaforme di streaming e pay tv offrono cataloghi pieni zeppi di nuovi film e serie e di cult intramontabili.

I vantaggi degli abbonamenti alla tv via cavo o internet? Niente pubblicità e interruzioni durante il film. Potete scegliere il titolo che volete guardare in quel momento, senza dovervi adattare alla programmazione della rete televisiva. La lista dei film viene aggiornata ogni settimana, avrete quindi sempre nuovo materiale a portata di mano.

Alcune delle piattaforme più utilizzate al mondo per lo streaming di film e serie tv sono Netflix, Prime Video di Amazon e NOW TV di Sky.

Le novità di Netflix di questo mese

In questa guida scopriamo quali sono le nuove serie tv e i film in arrivo su Netflix a Febbraio. Dato che il numero di nuovi titoli è molto ampio abbiamo selezionato quelli che crediamo siano i più interessanti o popolari disponibili questo mese. Iniziamo dai film prodotti dalla piattaforma.

Film Originali Netflix

Netflix è diventata in brevissimo tempo è riuscita non solo a produrre i propri titoli, ma anche a diventare un competitor delle grandi major cinematografiche. Lo hanno dimostrato le nomination agli Oscar degli ultimi 2 anni e anche nel 2021 si parla di diversi titoli prodotti dalla piattaforma e papabili tra candidati e vincitori delle statuette.

In attesa di scoprire, il 15 Marzo, quali saranno i reali premiati, vediamo cosa propone agli abbonati Netflix a Febbraio 2021.

1. All My Friends Are Dead

La pellicola è una commedia dark firmata e diretta dal polacco Jan Belcl. Nella maggior parte delle recensioni viene definita come un noir con del potenziale, ma un po’ acerba nella scrittura.

La storia si svolge tra il giorno di Capodanno e il primo Gennaio. I primi personaggi che si incontrano sono l’Ispettore capo Kwasniewski (Adam Woronowicz) e il suo aiutante Dabrowski (Michal Meyer). I due raggiungono uno chalet di montagna e si trovano di fronte ad un massacro.

Da qui parte un flashback e scopriremo cosa è avvenuto la sera prima alla festa, tra sesso, droga e rivelazioni strappalacrime. Non è uno splatter, ma neanche un thriller psicologico. I toni sono sempre leggeri e parossistici.

2. Little Big Woman

Il titolo è stata la pellicola campione di incassi a Taiwan e viene distribuito da Netflix nel mondo. Il regista è Joseph Chen-Chieh Hsu, alla sua prima direzione di un lungometraggio.

Il racconto si concentra su 5 personaggi femminili e attraverso di loro mostra 3 generazioni di donne. In particolare la storia ricostruirà il loro rapporto con famiglia, lavoro, mariti e compagni. La figura centrale è quella di Lin Shaying (interpretata da Grace Chen), il giorno del suo 70esimo compleanno saprà che il suo ex marito, Chen Bochang, è morto.

Shaying e Bochang non avevano più contatti da un decennio, anche se non avevano mai divorziato. Lei era una ristoratrice affermata e aveva cresciuto le loro tre figlie senza di lui, Bochang si era rifatto una vita con Tsai Meilin.

Quando viene a sapere della sua morte però Shaying decide di organizzare il funerale dell’ex marito. Acconto a lei ci saranno le tre figlie e la nipote Clementine e ognuna di loro affronterà a modo suo il dolore della morte.

3. Malcom & Marie

Film scritto e diretto da Sam Levinson. I due protagonisti sono Malcom, John David Washington, e Marie, Zendaya; lui è un regista di successo, lei è un ex attrice ed ex tossica. Le pellicola è tutta girata in bianco e nero.

La scena si apre con i due personaggi che rientrano a casa da una premiazione. Malcom ha commesso l’imperdonabile errore di non ringraziare pubblicamente Marie per averlo ispirato nella creazione del suo personaggio. Ben presto si capisce che il litigio va ben oltre e che i motivi alla base del dissenso tra i personaggi sono più profondi. La notte va avanti in questa sorta di incontro scontro tra i due fino all’epilogo.

Le recensioni su questa pellicola sono molto discordanti, c’è chi lo ritiene un film d’autore indipendente molto profondo e chi invece lo ha trovato pretestuoso, quasi un esercizio di stile fine a sé stesso.

4. Gli Spacciati

Dal 10 Febbraio se siete abbonati a Netlflix potrete vedere questa commedia francese molto divertente. I protagonisti sono due spacciatori Hedi (interpretato da Hedi Bouchenafa) e Cokeman (che ha il volto di Nassim Lyes).

I protagonisti si muovono nei quartieri più periferici di Parigi e tentano nei modi più assurdi di risollevare le sorti della loro attività, tutt’altro che legale. Pensano di aver svoltato quando Arsène Van Gluten, cognato dei due ed ufficialmente solo un imprenditore dolciario, gli offre la possibilità di spacciare la Mojo Mango, Si tratta di una marijuana pregiata con effetti allucinogeni immediati.

Le cose ovviamente non andranno come previsto.

5. Notizie dal Mondo

Da circa una settimana è possibile vedere questo film che ha come protagonista Tom Hanks. L’attore famoso per aver recitato in Forrest Gump, Salvate il soldato Ryan e Cast Away (solo per citare alcuni dei titoli più noti), in questo film è il capitano Jefferson Kyle Kidd.

Sarà Hanks/Kidd a trovarsi per le mani una giovane orfana e deciderà di volerle dare una casa costi quel che costi. I due insieme dovranno però affrontare l’aspro territorio texano.

I film da non perdere

6. Il pianista

Il film di Romand Polanski sarà caricato sulla piattaforma dal 16 Febbraio. Adrien Brody è maestoso nella sua interpretazione di Władysław Szpilman. Lo vedremo attraversare la Seconda Guerra mondiale, l’attacco della Germania alla Polonia e il crollo della nazione sotto le bombe e la violenza nazista. Il pianista si muoverà in una Varsavia ridotta ad uno scheletro e piena di pericoli. La pellicola racconta la lotta per la sopravvivenza e il cambiamento dell’uomo costretto alla fuga, ridotto ad una preda.

7. Scarface

Altro cult è Scarface, arriverà su Netflix dal 16 Febbraio. Il film, girato da Brian De Palma, ha come protagonista Al Pacino. La pellicola ha creato una figura mitica com’è quella di Tony Montana, un esule cubano che diventa un boss del narcotraffico.

La storia di Tony e Manny, cresciuti nel ghetto di Miami, racconta la loro ascesa criminale e l’inevitabile lotta per il potere che ne consegue.

8. La ragazza del treno

Questo thriller è tratto dall’omonimo libro di Paula Hawkings. Il film è diretto da Tate Taylor e ha come protagonista Emily Blunt. La ragazza del treno è Rachel Watson, una donna con problemi di alcol che ha da poco divorziato dal marito Tom. Lui l’ha lasciata per Anna Boyd, un’agente immobiliare con cui ha avuto una bimba, Evie.

Rachel osserva tutti i giorni, mentre passa in treno, la famiglia di Scott e Megan Hipwell, i vicini di Tom. In loro vede una coppia perfetta e un matrimonio felice. Un giorno però la donna sorprende Megan con un altro uomo, il dottor Abdic Kamal.

Le migliori serie tv in uscita a Febbraio 2021

9. L’estate in cui imparammo a volare

Una serie in 10 puntate che racconta l’amicizia, gli amori e le scelte di vita di Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke). Le due donne sono amiche sin da quando trent’anni si sono trovate ad essere vicine di casa a Firefly Lane.

Sono state amiche inseparabili per anni e la serie ci conduce negli alti e bassi dei loro rapporti. I due personaggi sono profondamente diversi. Tully ha avuto una vita difficile e ha vissuto la sua adolescenza cercando di gestire la madre tossica, lei è sempre stata più estroversa e disinibita dell’amica. La ritroviamo una donna di successo e un suo programma tv.

Kate era una nerd con pochi amici quando Tully è arrivata nella sua vita. Prova un affetto sincero e profondo per Tully, ma non sono mancati i momenti in cui starle accanto per lei non è stato semplice. Anche lei sognava di fare la giornalista, ma quando la incontriamo è una madre di mezza età che cerca di gestire la separazione dal marito John.

10. The Good Place

La nuova stagione di questa serie è disponibile sulla piattaforma di pay tv. Al centro del racconto c’è Eleanor Shellstrop, una donna cinica ed egoista che muore e si ritrova in Paradiso per errore. Prima di essere scoperta ed inviata all’Inferno la donna vuole provare ad essere migliore per riuscire a rimanere in Paradiso.

Ad aiutarla ci saranno Chidi, uno studioso di filosofia ed etica, Tahani, una filantropa milionaria, Janet, un essere onnisciente creata per soddisfare le richieste degli ospiti dell’Aldilà. Ben presto però Eleanor e Chidi capiranno che c’è qualcosa di strano in quel posto, ma cosa?

Come abbonarsi alla pay tv

Se non avete ancora sottoscritto un abbonamento pay tv, ecco quali sono le offerte per avere un account Netflix. Sono al momento disponibili tre soluzioni:

Standard da 11,99 euro – si potrà accedere da 2 dispositivi allo stesso tempo e vedere contenuti in Full HD

Premium da 15,99 euro – 4 dispositivi collegati in contemporanea e visione ultra HD

Base da 7,99 euro – supporta 1 dispositivo alla volta e visione standard

Potete iscrivervi online, dovrete solo indicare i vostri dati personali e fornire un metodo di pagamento da associare al vostro profilo. A differenza di altre piattaforme di streaming, Netflix consente un accesso illimitato e senza ulteriori costi a tutti i film e le serie che inserisce nel proprio catalogo. Ogni mese, come dicevamo, la lista dei film viene aggiornata e c’è un cambiamento periodico dei titoli non originali a disposizione.