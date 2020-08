Europ Assistance Viaggi Nostop Vacanza: come viaggiare in tutta serenità

Dopo il lockdown, la stagione estiva è iniziativa e sono tanti gli italiani che si preparano ad andare in vacanza. Mettersi in viaggio in questo periodo necessita, però, della massima attenzione e, soprattutto, della presenza di una polizza viaggio che sia completa ed in grado di garantire tutto il supporto di cui si può aver bisogno, in particolare per quanto riguarda l’assistenza medica. Per viaggiare in tutta serenità arriva la nuova proposta Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quest’interessante soluzione assicurativa per i viaggiatori.

Nonostante i rischi collegati alla pandemia in corso, partire per le vacanze è possibile ed è anche un buon modo per rilassarsi dopo il lungo periodo di lockdown. Il viaggio, però, non può prescindere da un elevato fattore di sicurezza e dalla possibilità di poter contare su di un’assicurazione viaggi in grado di offrire tutte le tutele di cui si può aver bisogno. In particolare, considerando la delicata situazione internazionale, una polizza viaggi non può prescindere dall’offrire una copertura Covid-19 garantendo supporto medico costante al viaggiatore.

Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance rappresenta, quindi, una delle soluzioni più interessanti per chi si mette in viaggio in questo periodo. Si tratta, infatti, di un’assicurazione che offre un pacchetto completo di tutele a partire dall’assistenza in viaggio costante e sino ad arrivare alla copertura delle spese mediche. A rendere ancora più completa la polizza, troviamo la possibilità di personalizzazione per il contraente che potrà integrare le coperture aggiungendo, ad esempio, garanzie extra come la copertura per il Covid-19, essenziale per viaggiare in sicurezza e tranquillità.

La polizza proposta da Europ Assistance per i viaggiatori del 2020 ha, quindi, tutte le carte in regola per offrire le giuste tutele assicurative per le proprie vacanze. Questa soluzione, che può essere attivata direttamente online dopo aver calcolato il preventivo in pochi secondi, si rivolge a chi sta per andare in vacanza in un periodo delicato ma che permette di viaggiare in totale sicurezza.

Viaggi Nostop Vacanza: i punti di forza dell’assicurazione di Europ Assistance

Viaggi Nostop Vacanza mette a disposizione del contraente della polizza diversi vantaggi. Si tratta, infatti, di un’assicurazione che offre un pacchetto di tutele in grado di coprire, al meglio, i rischi legati ad un viaggio in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo. La polizza garantisce un supporto costante agli assicurati che potranno mettersi in viaggio con la certezza di poter contare diverse tutele.

Ecco, quindi, quali sono i punti di forza della proposta assicurativa di Europ Assistance:

assistenza 24 ore su 24 , in tutto il mondo; grazie a Viaggi Nostop Vacanza è possibile contare sul supporto costante di Europ Assistance; in caso di malattia o infortunio in viaggio, infatti, la Centrale medica operativa della compagnia sarà attiva e pronta ad agire 24 ore su 24 occupandosi dell’assistenza sul posto (con trasferimento presso una struttura sanitaria) e, eventualmente, del rientro a casa dell’assicurato con una copertura dei costi; l’assistenza è disponibile sempre con la compagnia che interverrà in qualsiasi condizione, anche in caso di atto terroristico; la consulenza medica è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ed è possibile ottenere la segnalazione di un medico specialista all’estero

Considerando il periodo delicato su scala internazionale e la pandemia ancora in corso, per massimizzare l’efficacia di una polizza viaggio è necessario poter contare anche su tutele specifiche legate al Covid-19. A tal proposito, Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance viene incontro alle esigenze dei viaggiatori proponendo anche la garanzia Extra con copertura in caso di Covid-19. Grazie a questa garanzia, infatti, il viaggiatore potrà contare sul supporto della compagnia anche in caso di episodi di contagio.

Tale garanzia, infatti, fornisce assistenza e il rimborso delle spese mediche in caso di Covid-19 ed include il rientro alla residenza, un indennizzo per i disagi subiti in caso di prolungamento forzato del soggiorno e di ricovero per contagio da Covid-19, durante il viaggio e per i 15 giorni successivi. Si tratta, quindi, di una soluzione completa che, in caso di contagio, offre tutto il supporto necessario all’assicurato.

Da notare, inoltre, che la polizza di Europ Assistance è valida per viaggi in Italia, Europa e nel resto del Mondo. Sono esclusi solo i Paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.

Viaggi Nostop Vacanza: tre proposte tra cui scegliere

Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance si configura come una polizza altamente personalizzabile. In base alle proprie esigenze, infatti, il contraente potrà scegliere la soluzione più adatta con una serie di pacchetti in grado di offrire un livello di tutele crescenti. La compagnia mette a disposizione degli utenti tre diverse “Proposte” (Base, Gold e Premium) che vanno ad arricchire le garanzie incluse permettendo al contraente di poter individuare, con precisione, l’assicurazione più adatta al proprio viaggio.

Chi vuole attivare la polizza di Europ Assistance potrà, quindi, scegliere tra:

Proposta Base : questa soluzione mette a disposizione del contraente l’ assistenza 24 ore su 24 ed il rimborso delle spese mediche (con massimale di 200.000 Euro); è presente anche l’ Assistenza Domiciliare Integrata dopo il rientro in Italia (in caso di ricovero di almeno 3 giorni in una struttura di cura durante il viaggio) e il rimborso del bagaglio in caso di furto, smarrimento, mancata riconsegna o danneggiamento

: questa soluzione mette a disposizione del contraente l’ ed il (con massimale di 200.000 Euro); è presente anche l’ dopo il rientro in Italia (in caso di ricovero di almeno 3 giorni in una struttura di cura durante il viaggio) e il in caso di furto, smarrimento, mancata riconsegna o danneggiamento Proposta Gold: oltre all’assistenza 24 ore su 24, al rimborso delle spese mediche, all’Assistenza Domiciliare Integrata ed al rimborso del bagaglio, questa soluzione arricchisce la polizza con Assistenza Extra, Spese Mediche Extra e Soggiorno Extra che, in caso di Covid-19, garantiscono all’assicurato prestazioni di rientro alla residenza e anticipo delle spese di prima necessità, copertura delle spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili (massimale di 5.000 Euro); inoltre, in caso di ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 (entro 15 giorni dal rientro dal viaggio) è previsto un indennizzo di 1.000 Euro per sinistro; se non si può rientrare alla residenza a causa dell’epidemia di Covid-19, la compagnia garantirà un indennizzo di 100 Euro al giorno, fino ad un massimo di 15 giorni, e un rimborso sino a 500 Euro per assicurato per l’acquisto di nuova biglietteria aerea o modifica di quella in proprio possesso

oltre all’assistenza 24 ore su 24, al rimborso delle spese mediche, all’Assistenza Domiciliare Integrata ed al rimborso del bagaglio, questa soluzione arricchisce la polizza con che, in caso di garantiscono all’assicurato prestazioni di rientro alla residenza e anticipo delle spese di prima necessità, copertura delle spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili (massimale di 5.000 Euro); inoltre, in caso di ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per Covid-19 (entro 15 giorni dal rientro dal viaggio) è previsto un indennizzo di 1.000 Euro per sinistro; se non si può rientrare alla residenza a causa dell’epidemia di Covid-19, la compagnia garantirà un indennizzo di 100 Euro al giorno, fino ad un massimo di 15 giorni, e un rimborso sino a 500 Euro per assicurato per l’acquisto di nuova biglietteria aerea o modifica di quella in proprio possesso Proposta Premium: oltre a tutte le coperture assicurative viste per la Proposta Gold, questa soluzione mette a disposizione del contraente la copertura Bagaglio Top che include nei bagagli assicurati anche smartphone, tablet e pc, passeggino/carrozzina e la tua attrezzatura sportiva e va ad incrementare il massimale per le spese mediche; è inclusa anche la Responsabilità Civile (con un massimale di 250.000 Euro) per danni provocati in via accidentale ad altre persone e la garanzia Infortuni in viaggio (incrementabile includendo anche gli infortuni derivanti da sport pericolosi)

Da notare, inoltre, che le varie soluzioni proposte da Europ Assistance per chi sceglie Viaggi Nostop Vacanza garantiscono diversi margini di personalizzazione. Il contraente, infatti, può aggiungere e rimuovere alcune garanzie, andando così ad intervenire direttamente sia sul livello di tutele che sul premio assicurativo. Da notare, inoltre, che, per alcune coperture, è prevista la possibilità di aumentare o ridurre il massimale, in base alle proprie esigenze.

Come attivare Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance

La soluzione assicurativa di Europ Assistance, pensata per chi si mette in viaggio nel corso delle prossime settimane, è disponibile con una semplice procedura di attivazione online. Chi è interessato ad una delle proposte della compagnia, infatti, ha la possibilità di calcolare un preventivo online in pochi secondi. Per effettuare il calcolo in questione ed avere un’idea precisa dei costi basterà indicare:

la destinazione del viaggio

la data di inizio e di fine del viaggio

la composizione del gruppo di viaggio da assicurare

Sulla base di questi dati, Europ Assistance procederà al calcolo immediato del preventivo fornendo al contraente tutte le informazioni relative a costi e garanzie incluse nella polizza. Ottenuto il preventivo, sarà possibile scegliere tra le varie “proposte” la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Successivamente, inoltre, il contraente potrà personalizzare l’assicurazione andando ad aggiungere, rimuovere o modificare le garanzie.

Per l’attivazione della polizza sarà poi necessario procedere con l’inserimento dei dati personali richiesti, seguendo la procedura d’acquisto indicata dal sistema. Completati tutti i passaggi, infine, il contratto assicurativo potrà essere firmato digitalmente con la Firma Elettronica “One Time Password” che, in totale sicurezza, semplifica la procedura di attivazione della polizza stessa.

