Offerte vodafone nuovi clienti: le migliori promo di agosto 2020

L’operatore britannico ha abituato i clienti italiani a delle promozioni estive molto vantaggiose, ecco quali sono i piani per passare a Vodafone questa estate sia per i servizi di telefonia fissa che per quelli mobile. Tra le offerte più convenienti i pacchetti under 30 e quelli con Giga illimitati

Vodafone è uno dei migliori operatori italiani sia per la qualità dei servizi offerti, sia per la convenienza delle sue offerte. Nell’ultimo monitoraggio dell’AGCOM sull’andamento del mercato delle comunicazioni in Italia, l’operatore ha segnato un +0,3% per quanto riguarda le quote di mercato dei servizi di banda larga e ultralarga, ma tra il Marzo 2019 e il Marzo 2020 Vodafone ha perso 1,2% dei clienti mobile privati.

L’Osservatorio però si è fermato ai dati precedenti i mesi del lockdown, stando a quanto dichiarato da tutti i gestori di servizi di telefonia fissa e mobile il periodo di chiusura ha portato ad un incremento notevole nel numero delle attivazioni di contratti e di passaggi tra gestori. Per poter avere un quadro più chiaro delle quote di mercato dei diversi operatori quindi sarà necessario attendere il prossimo report del Garante.

La migliore promozione di rete fissa Vodafone

Nel frattempo, ecco una panoramica delle promozioni per i clienti che ad Agosto stanno valutando un passaggio a Vodafone. Iniziamo ad analizzare le offerte in fibra o ADSL di questo gestore.

La promozione di rete fissa di Vodafone è da alcuni mesi la migliore soluzione secondo gli esperti di SosTariffe.it. Nell’analisi si tiene conto sia dei costi proposti dall’operatore che dei servizi inclusi nel canone. L’offerta di cui parliamo è Internet Unlimited, il piano ha un costo di 27,90 euro al mese per 4 anni e poi scende a 20,90 euro al mese.

Nel canone sono compresi:

attivazione (48 euro se pagati in un’unica soluzione o 1 euro al mese per 4 anni)

modem e Vodafone Ready, servizio di assistenza dedicata a Vodafone Station (6 euro per 48 mesi)

Wi-Fi Optimizer

sim con 30 Giga al mese da usare per smartphone, tablet e chiavette

attivazione del servizio Vodafone TV

6 mesi di abbonamento Amazon Prime

chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali senza limiti

Al termine dei 4 anni i clienti avranno terminato di pagare le quote per attivazione modem, il canone quindi sarà scontato in automatico di 7 euro.

Per coloro che vogliano usufruire dei servizi della piattaforma di streaming offerta da Vodafone, nel pacchetto vengono compresi 6 mesi di abbonamento ad Infinity, 30 film al mese gratis su Chili e grazie all’attivazione dei 6 mesi gratuiti di Amazon Prime si avrà accesso anche ai contenuti di Prime Video. Sarà possibile poi attivare il piano TV o Sport con la Vodafone Tv, o entrambi i servizi.

Il pacchetto Tv consentirà di avere a 10 euro al mese tutti i contenuti di NOW TV con serie tv e programmi di intrattenimento di Sky. Se si attiva il piano Sport invece si potranno vedere i canali Sky Sport e le partite di campionato, il costo per i clienti fibra sarà di 20 euro al mese. La combinazione dei due piani, serie tv e sport, avrà un canone mensile di 30 euro.

Le velocità di connessione delle offerte internet casa

Questa stessa offerta viene replicata dal gestore anche per chi voglia attivare l’ADSL o la FTTC di Vodafone, la differenza con il pacchetto in fibra FTTH starà nella velocità di navigazione e nei servizi gratuiti inclusi nel piano.

I clienti FTTH potranno contare sulla connessione fino a 1 Gigabit/s, con la FTTC si potrà arrivare al massimo a 200 Mbit/s e con l’ADSL solo a 20 Mbit/s. Per quel che riguarda poi gli incentivi sui servizi, i clienti in fibra FTTH avranno degli sconti su attivazione e abbonamenti al servizio di streaming tv.

Se state pensando di passare dall’ADSL alla fibra dovrete innanzitutto verificare la copertura del servizio nella vostra zona. Dopodiché sarà necessario cambiare il modem di casa, gli standard di queste tecnologie infatti sono molto differenti e un apparecchio DSL non riuscirà a reggere le performance della rete in fibra.

Le promo mobile per passare a Vodafone

Per i clienti mobile la scelta tra le offerte è più ampia, il catalogo di promozioni Vodafone mobile che si possono attivare ad Agosto è molto vario. I piani migliori sono:

Shake it easy

Vodafone Facile

RED

Infinito

1. Shake it easy

Il piano riservato ai minori di 30 anni ha un canone di 14,99 euro al mese, con l’attivazione di questa offerta i clienti potranno contare su un bundle dati di 60 GB, minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali. In UE e nei paesi stranieri per chiamate, messaggi e navigazione sarà attiva Smart Passport+ con 60 Sms, 60 minuti di telefonate (di cui 30 in entrata e 30 in uscita) e 500 MB a 3 euro al giorno. Il costo di questo servizio si pagherà solo se si utilizzerà l’opzione.

Il canone di 15 euro per Shake it easy è riservato ai clienti che attivino il servizio di pagamento Smart, una sorta di domiciliazione dei pagamenti su conto o carta di credito. Con questa promozione non si consumeranno dati per chattare e usare le principali app di messaggistica e social.

2. Vodafone Facile

L’offerta Vodafone Facile è per i clienti con più di 60 anni, per questi utenti il piano è di 12,99 euro al mese (sempre con Smart Pay). In questa promozione sono inclusi:

minuti e sms senza limiti

4GB per navigare online

Giga senza limiti per Skype, Whatsapp e altri strumenti per chattare con amici e familiari

Anche i servizi di segreteria telefonica, l’opzione Chiamami e Recall se si è impegnati in altre conversazioni saranno gratis per i clienti che attivano questa offerta.

3. RED

Questo piano vi darà l’opportunità di utilizzare la rete 5 G di Vodafone non appena disponibile. Il costo del canone è di 18,99 euro per clienti Smart, per gli altri la spesa sale a circa 25 euro al mese. Il pacchetto in promozione offre ai nuovi clienti:

40 GB in 5G

minuti e sms senza limiti verso numeri nazionali

minuti verso Paesi UE illimitati

chiamate verso paesi extra UE a consumo

Anche con RED si potrà sfruttare l’opzione Giga illimitati per utilizzare le principali app presenti sul proprio smartphone.

4. Infinito

E siamo alla nuova linea di promozioni di Vodafone, le offerte Infinito sono tre versioni di tariffe per poter avere Giga illimitati per navigare senza più restrizioni. Queste 3 formule hanno dei costi crescenti, si parte da circa 25 euro per Infinito (questo il canone per clienti Smart Pay, per gli altri il prezzo mensile è di 36,99 euro).

Il pacchetto base della promozione include Giga, sms e minuti illimitati in Italia, chiamate senza limiti anche verso contatti UE. I clienti che attivano questa promozione potranno contare su 1000 minuti per chiamare numeri extra UE e 1 Giga e 200 minuti in roaming. Per questi clienti è posto un limite alla velocità massima di connessione, si potrà navigare fino a 2 Mbit/s.

La versione Gold costa 29,99 euro (o 39,99 euro se non si opta per la soluzione Smart Pay). Oltre al piano con Giga, minuti e sms sena limiti in Italia e UE, si avranno anche 1000 minuti verso Paesi stranieri, 2 GB per navigare in roaming extra UE e 300 minuti. Il piano consentirà di navigare ad una velocità massima di 10 Mbit/s.

Infine, con la Black Edition di Infinito a 39,99 euro si arriverà ad avere 5 GB per connettersi in roaming nei paesi al di fuori dell’Unione europea, 500 minuti per chiamate in roaming e i pacchetti senza limiti in Italia e UE. Per i clienti che acquistino questa offerta non sarà posto alcun limite alla velocità di connessione e sarà possibile anche avere i servizi NOW TV integrati nel piano mobile.

Tutti i pacchetti Infinito offrono l’opzione Top Service per garantire un’assistenza prioritaria e dedicata in esclusiva agli utenti di queste promozioni.

I limiti da rispettare per uso personale delle offerte

Nei contratti degli operatori è sempre presente un articolo su uso personale delle promozioni e abuso, questa clausola indica quali sono le condizioni per cui il gestore ritiene che il cliente stia utilizzando in modo lecito e corretto il proprio piano flat.

Nel caso di piani con pacchetti voce e sms senza limiti Vodafone chiede agli utenti di rispettare le seguenti condizioni d’uso:

traffico giornaliero voce o sms in uscita verso altri operatori non deve superare il 60% del traffico totale voce o sms uscente

il rapporto tra il traffico giornaliero voce o sms in uscita e quello in entrata verso altri operatori non deve superare di 3 volte il traffico totale

Anche per le nuove offerte con traffico dati senza alcun limite si dovranno rispettare dei vincoli, con i piani Infinito la proporzione posta dall’operatore per rientrare nell’uso lecito è

l’utilizzo delle app per cui è prevista l’opzione non consumo dati non dovrà superare il 90% del traffico complessivo dati utilizzato per 3 giorni consecutivi.

non si devono registrare traffico mensile superiore al doppio della media di consumo dei dati dei clienti

il traffico dati hotspot non dovrà superare l’80% del traffico totale giornaliero per 3 giorni consecutivi e il 50% dei dati utilizzati nella giornata

Se non si rispettano questi parametri Vodafone potrà sospendere ogni offerta attiva sul vostro numero e applicare il piano tariffario base abbinato alla promozione da voi selezionata.

