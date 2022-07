Eni gas e luce bollette da pagare: come saldare le fatture Plenitude a Luglio 2022

Tante opzioni per pagare (di persona o con un click) le bollette di luce e gas. Ecco gli strumenti tradizionali e digitali che Eni Plenitude mette a disposizione dei suoi clienti per pagare le fatture dell’energia elettrica e del gas a Luglio 2022 .

Per chi fatica a dire “addio” al bollettino, ci sono gli sportelli tradizionali, siano essi in posta o in banca. Per chi, invece, vuole tutto a portata di click ci sono l’Internet Banking e i pagamenti in App come Google Pay, ApplePay o l’App IO. È ampio l’assortimento di strumenti che Eni Plenitude offre per rendere il processo di pagamento delle bollette di luce e gas semplice, intuitivo, veloce e cucito su misura degli stili di vita di ciascun cliente.

Canali tradizionali e virtuali che gli esperti di SOStariffe.it hanno mappato di seguito. Entriamo ora nel dettaglio di ciascuna delle modalità offerte da Plenitude per saldare le bollette di luce e gas a Luglio 2022.

Eni Plenitude: quali sono i canali di pagamento a Luglio 2022?

METODI DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE Domiciliazione bancaria Carta di credito Bollettino Sportelli bancari PagoPA

Quelli elencati in tabella sono i principali canali di pagamento messi a disposizione da Eni Plenitude a Luglio 2022.

Domiciliazione bancaria

L’addebito della bolletta sul conto corrente è una soluzione che attrae sempre più le famiglie italiane perché è comoda e consente di dire addio a pagamenti in ritardo o code agli sportelli. Per l’attivazione non serve far altro che comunicare il codice iban e l’intestatario del conto corrente. Eni Plenitude, insieme alla banca di riferimento del cliente, penserà a tutto il resto.

Tale modalità di pagamento è attivabile online, attraverso l’Area Clienti di Eni Plenitude, oppure tramite l’App Eni Plenitude per iPhone e Android.

Carta di credito

Un’altra soluzione di pagamento è l’utilizzo di una carta di credito emessa da qualsiasi istituto finanziario con sede nell’Unione Europea fino a un limite massimo di 2mila euro. Nessuna commissione sarà richiesta sui seguenti circuiti:

Visa;

MasterCard;

American Express;

Diners Club.

Anche in questo caso, l’Area Clienti di Eni Plenitude o l’App Eni Plenitude saranno gli spazi virtuali dove effettuare il pagamento.

Bollettino

Per quanto riguarda il bollettino, invece, è possibile saldare le fatture online, agli sportelli postali o bancari e, infine, nei punti LIS Pay, Mooney e Coop abilitati.

L’opzione online prevede tre diverse modalità:

con carta di credito , attraverso l’area personale del sito o l’App Eni Plenitude;

, attraverso l’area personale del sito o l’App Eni Plenitude; tramite il servizio di Internet banking messo a disposizione dalla propria banca;

messo a disposizione dalla propria banca; sul sito di Poste Italiane.

Nel caso dei canali tradizionali, invece, il bollettino potrà essere pagato:

in un ufficio postale;

in uno sportello bancario;

nei punti LIS Pay, Mooney e Coop abilitati.

È bene ricordare che sono più di 170 gli sportelli di Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena in cui è possibile saldare le fatture Plenitude senza commissioni.

pagoPA

Il sistema pagoPA permette di saldare le fatture attraverso:

l’Area personale del sito o l’App Eni Plenitude con carta di pagamento sui circuiti Visa, MasterCard, American Express o con ApplePay, GooglePay e PayPal; il servizio di Internet Banking o l’app di pagamento usati dal cliente, sull’app IO o sul sito di pagoPA; nei punti vendita Eni Plenitude ed Eni Station abilitate; banche e sportelli ATM, uffici postali, bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati.



Come trovare l’offerta Eni Plenitude più vantaggiosa a Luglio 2022

TREND CASA ENI PLENITUDE CARATTERISTICHE Trend Casa Luce prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di 0,0132 €/kWh

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo di sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

sconto di 25 euro in bolletta fino al 7/7 con la promozione Flash Days

energia verde inclusa Trend Casa Gas prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo di 0,1080 €/smc

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo di Gas con C0₂ compensata

sconto (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per luce e gas, uno strumento gratuito e disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS, è possibile confrontare le offerte di Eni Plenitude e trovare la più vantaggiosa in base al proprio profilo di consumo.

La carta “vincente” su cui punta Eni Plenitude a Luglio 2022 è Trend Casa Luce e Gas, che scommette sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas per “accendere” il risparmio in bolletta. Le stime di spesa di questa promozione sono state calcolate ipotizzando il profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Trend Casa Luce

Queste le caratteristiche dell’offerta:

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di €/kWh; sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) se si attiva la domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1€/mese per 2 anni) se si attiva la ; energia verde inclusa.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” spenderebbe 97,28 euro al mese per le bollette della luce.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Trend Casa Gas

L’offerta Plenitude per il gas ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 €/smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di ; Gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1€/mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria.

Questa promozione inciderebbe sul bilancio della “famiglia tipo” con una spesa mensile di 184,72 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

