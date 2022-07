Le 3 migliori assicurazioni auto di Luglio 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Tagliare il costo della polizza auto è, quindi, davvero molto semplice. Il confronto online dei preventivi si rivela essere la strada giusta per poter accedere, rapidamente, alle offerte più vantaggiose proposte dalle compagnie assicurative attive in Italia. In questo modo, quindi, basteranno pochi minuti per poter scegliere la polizza giusta da attivare per ridurre i costi assicurativi senza rinunciare ad una copertura completa.

La comparazione, infatti, consente sia di individuare la polizza RC Auto più conveniente, tra le tantissime proposte presenti sul mercato assicurativo, che valutare l’aggiunta delle sempre più importanti garanzie accessorie (come la Furto e Incendio, la Kasko, l’Assistenza Stradale etc.). In questo modo, il contraente della polizza ha la possibilità di “costruire” il pacchetto assicurativo in base alle proprie esigenze.

Vediamo, quindi, come individuare le migliori assicurazioni auto affidandosi al confronto dei preventivi e quali sono le 3 polizze auto più convenienti del mese di luglio 2022 da attivare direttamente online.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

La comparazione online dei preventivi è, quindi, la strada giusta per scegliere l’assicurazione auto più conveniente di luglio 2022. Grazie al confronto dei preventivi, infatti, c’è la possibilità di scegliere la polizza più conveniente, considerando decine di proposte differenti presenti sul mercato assicurativo e in base al proprio profilo assicurativo (quindi considerando sia i propri dati anagrafici, i dati del veicolo e i dati assicurativi).

Il sistema che consente di confrontare i preventivi è “tarato” sul singolo utente. Il contraente della polizza, infatti, comunica una sola volta i dati necessari al calcolo di un preventivo ma il sistema di confronto, a differenza di quanto fanno le singole compagnie assicurative che calcolano un unico preventivo, andrà a proporre una rosa di opzioni con decine di preventivi da confrontare e personalizzare (aggiungendo le garanzie accessorie desiderate) per individuare la soluzione migliore.

Il confronto online dei preventivi può avvenire tramite il comparatore online di SOStariffe.it, disponibile cliccando sul link qui di sotto. Il sistema è completamente gratuito e consente al contraente di poter accedere ad una panoramica completa su tutte le migliori opzioni disponibili per attivare una nuova assicurazione auto. Tutti i preventivi saranno calcolati sulla base dei dati del singolo utente.

Il comparatore, infatti, richiede l’inserimento dei dati normalmente richiesti da una singola compagnia ma va ad effettuare il calcolo contemporaneo di decine di preventivi. In questo modo, si riducono i tempi necessari per la valutazione del preventivo migliore e si può moltiplicare il risparmio. Una volta scelto il preventivo giusto, quindi, sarà possibile procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito della compagnia assicurativa e seguendo una semplice procedura di sottoscrizione online.

Il confronto online dei preventivi per la scelta dell’assicurazione auto più conveniente è completamente gratuito e totalmente imparziale. Da notare, inoltre, che il cliente ha la possibilità di scegliere la polizza auto più conveniente richiedendo assistenza gratuita da parte di un consulente esperto. In questo caso, è possibile chiamare al numero verde 800 999 565 per poter ottenere tutto il supporto necessario.

Per avviare subito la comparazione è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it disponibile qui di sotto:

Confronta i preventivi e risparmia sull'assicurazione auto»

Per sfruttare la comparazione è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo e, se diverso, i dati del contraente della polizza

del proprietario del veicolo e, se diverso, i dati del contraente della polizza i dati del veicolo da assicurare (come marca e modello, la percorrenza annua stimata e i dati relativi alla data di immatricolazione)

da assicurare (come marca e modello, la percorrenza annua stimata e i dati relativi alla data di immatricolazione) i dati assicurativi necessari per il calcolo del preventivo

Grazie al confronto online, quindi, è possibile individuare le opzioni migliori per la polizza auto in pochi minuti. Successivamente, si potrà procedere con l’attivazione online (senza alcun costo aggiuntivo) direttamente tramite il sito della compagnia. Sarà anche possibile salvare il preventivo per richiedere la sottoscrizione dell’assicurazione in un momento successivo.

Vediamo ora quali sono le 3 polizze più convenienti da attivare a luglio 2022:

Le migliori polizze auto di luglio 2022

Per determinare la migliore assicurazione auto del momento è, quindi, necessario inserire alcuni dati ben precisi che consentono a qualsiasi compagnia assicurativa di determinare un preventivo. Serviranno i dati anagrafici dell’intestatario del veicolo, i dati assicurativi ed i dati del veicolo. In questo modo, il sistema sarà in grado di calcolare con precisione i preventivi in base all’esigenze effettive del contraente.

A titolo esemplificativo, quindi, andiamo ad individuare il profilo di “automobilista tipo” per poter determinare le migliori polizze auto di luglio 2022. In questo caso, ipotizziamo che tale automobilista sia un quarantenne, in prima classe di merito e residente a Milano che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata a maggio 2022. Sulla base di questi dati, il comparatore va a determinare le seguenti 3 migliori assicurazioni auto di luglio 2022.

Ricordiamo che i dati proposti sono riferiti a questo profilo. Anche cambiando un solo parametro, infatti, si registreranno valori diversi. Per questo motivo, è fondamentale calcolare i preventivi sulla base dei propri dati. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere informazioni precise in merito alle opzioni più convenienti attualmente disponibili sul mercato assicurativo.

Ecco, invece, le migliori proposte per il profilo di “automobilista tipo” individuato in precedenza:

1) Allianz Direct

La proposta più conveniente individuata con il confronto dei preventivi arriva da Allianz Direct. Secondo i dati raccolti, infatti, l’automobilista tipo descritto in precedenza ha la possibilità di attivare una copertura RC Auto con un prezzo di 274 euro. Tale copertura è caratterizzata dalla clausola della Guida Esperta che limita la possibilità di guidare il veicolo assicurato esclusivamente ad automobilisti con età maggiore di 23 anni e che hanno conseguito la patente da almeno 2 anni.

Da notare, però, che, a fronte di un costo aggiuntivo, è possibile passare alla Guida Libera, la formula contrattuale che elimina qualsiasi tipo di limitazione per la guida del veicolo. In questo caso, infatti, basterà essere in possesso della patente di guida per poter mettersi alla guida del veicolo, se regolarmente autorizzati dal proprietario dello stesso. Per quanto riguarda i massimali, invece, la proposta di Allianz Direct prevede un massimale di 6.500.000 euro per i danni alle persone e di 6.500.000 euro per i danni alle cose.

Tra le opzioni disponibili a fronte di un pagamento di un costo aggiuntivo rispetto al premio indicato, oltre a tutte le garanzie accessorie extra, troviamo il Bonus Protetto, che consente di annullare l’evoluzione in mauls della classe di merito Allianz Direct, e la Protezione Rivalse. Da notare, inoltre, che la polizza proposta da Allianz Direct è sospendibile. Il cliente ha la possibilità di sospendere la validità della copertura per due volte durante tutta la durata contrattuale. Per ciascuna richiesta, è possibile usufruire di un massimo di 12 mesi di sospensione.

2) Genertel Total Assistance

Tra le migliori assicurazioni auto disponibili a luglio 2022 c’è Genertel Total Assistance. La proposta di Genertel, per il profilo di automobilista tipo indicato nel nostro esempio, presenta un costo di 348 euro per quanto riguarda la copertura RC Auto con la possibilità, naturalmente, di arricchire il pacchetto assicurativo con l’aggiunta di una lunga serie di garanzie accessorie.

La copertura assicurativa proposta da Genertel include la Guida Esperta (il conducente deve avere un’età di almeno 24 anni o deve aver conseguito la patente da almeno 2 anni) ma c’è la possibilità, con un contributo aggiuntivo, di passare alla Guida Libera, che elimina questo vincolo rendendo ancora più conveniente l’accesso alla polizza proposta da Genertel.

Da notare, inoltre, che la copertura RC proposta da Genertel copre anche i danni a terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo (entro il 3% del massimale). Sono coperti anche i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e dalla circolazione in aree private, anche se non aperte al pubblico.

Scegliendo Genertel Total Assistance si potrà contare su di un massimale di 6.070.000 euro per i danni alle persone e 1.220.000 per i danni alle cose. Da notare che è previsto un valore di 150 euro per la franchigia (i danni inferiori a tale importo non saranno rimborsati dall’assicurazione) e per lo scoperto (il risarcimento erogato dalla compagnia è pari al valore del danno sottratto il valore dello scoperto, ovvero 150 euro).

La polizza di Genertel può essere sospesa, su richiesta del contraente. La sospensione è valida da un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 12 mesi. È possibile richiedere la sospensione fino ad un massimo di 3 volte.

3) ConTe.it assicurazioni satellitare

La terza opzioni da considerare tra le migliori assicurazioni auto del mese di luglio arriva da ConTe.it. La compagnia propone ConTe.it assicurazioni satellitare. Questa soluzione presenta un costo di 352 euro ed include, oltre alla copertura RC Auto, anche la garanzia di Assistenza Stradale e la Protezione Satellitare grazie anche all’installazione del dispositivo satellitare fornito dalla compagnia sul veicolo assicurato.

La copertura garantita dalla polizza include anche la copertura dei danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico e dai figli minori alla guida del veicolo all’insaputa dell’assicurato. Sono coperti anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo, fino ad un massimo di 250 mila euro.

Per quanto riguarda il massimale, invece, la polizza di ConTe.it include un massimale di 10.00.000 euro per i danni alle persone e di 1.300.000 euro per i danni alle cose. Da notare, inoltre, che la copertura presenza la Guida Libera, eliminando vincoli legati all’età e all’esperienza di guida dei conducenti del veicolo assicurato e massimizzando così la flessibilità per il contraente.

Ribadiamo che le tre proposte che compongono la classifica delle migliori assicurazioni auto di luglio 2022 si basano su di un profilo di automobilista ben preciso. Per un’idea precisa in merito alle polizze più vantaggiose per la propria auto è, quindi, fondamentale accedere al comparatore ed andare a calcolare una nuova serie di preventivi utilizzando i propri dati, come indicato in precedenza.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.