Da Telecom a Vodafone Casa: le offerte cambio operatore di luglio 2020

Passare da Telecom a Vodafone Casa è una soluzione grazie alla quale si possono ottenere diversi vantaggi: ecco quali sono i motivi principale per effettuare il cambio operatore a luglio 2020 e scegliere di attivare una delle offerte Internet casa proposte da Vodafone .

Perché nel 2020 dovresti continuare a pagare ancora il canone Telecom? Soprattutto in quei casi in cui si utilizza pochissimo il telefono di casa, Vodafone Casa è la soluzione ideale per risparmiare sul costo del canone e avere comunque accesso ai vantaggi delle chiamate da fisso.

La proposta di Vodafone, infatti, prevede, oltre alla connessione Internet di tipo illimitato, anche le chiamate disponibili su tutto il territorio nazionale e che permettono di contattare sia i numeri fissi sia quelli mobili senza lo scatto alla risposta.

Il beneficio di questa soluzione, che è inclusa nel costo del canone mensile, è dato dal fatto che non è necessario l’allaccio telefonico in quanto viene utilizzata la tecnologia VoIP, la stessa alla base di Skype o di altri servizi che permettono di chiamare tramite l’utilizzo di una connessione Internet, come WhatsApp.

Sono poi presenti altri benefit esclusivi, come per esempio un buono da 100 euro per la spesa, la Vodafone TV, i contenuti di Amazon Prime Video o il super Wi-Fi Optimizer: vediamo meglio quali sono le caratteristiche delle promozioni Vodafone.

Per avere accesso fin da subito a una panoramica delle offerte Vodafone, con prezzi e benefici inclusi a confronto, clicca sul box che trovi qui sotto.

Confronta tutte le offerte di Vodafone

Tutti i vantaggi di Vodafone Casa

Le promozioni Vodafone hanno un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni: dal quinto anno il costo diventerà di 20,90 euro al mese. È presente, dunque, un vincolo contrattuale per il quale:

1. nei primi 48 mesi si dovranno pagare 6 euro al mese relativi al servizio Vodafone Ready , che include la Vodafone Station e l’assistenza dedicata, e 1 euro al mese per il contributo di attivazione ;

, che include la Vodafone Station e l’assistenza dedicata, e ; 2. nel caso di recesso anticipato si dovranno pagare tutte le rate residue del modem e del contributo di attivazione.

Tramite una verifica della copertura della rete, sarà possibile sapere se attivare:

la fibra FTTH , e navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

, e navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload; la fibra FTTC , per connettersi alla velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

, per connettersi alla velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload; una connessione di tipo ADSL, nelle zone che non sono ancora coperte dalla fibra, che raggiunge le velocità massime di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Di seguito saranno presentate due promozioni Vodafone Casa perfette per i clienti che hanno intenzione di passare da Telecom all’operatore britannico attraverso l’attivazione di un’offerta cambio operatore: il prezzo e le ottime performance di connessione sono da sempre due tratti distintivi di Vodafone che offre ai nuovi clienti un servizio di assistenza multicanale e un supporto costante durante la fase di sottoscrizione online.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Internet Unlimited

La promozione Internet Unlimited di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese ed è l’abbonamento che permette di attivare una connessione in fibra FTTH. Per conoscere fin da subito come funziona, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Internet Unlimited

Nell’abbonamento sono inclusi:

la connessione Internet illimitata sulla GigaNetworK dell’operatore;

un buono da 100 euro nel caso di attivazione online;

i servizi di Vodafone Ready, con il Wi-Fi Optimizer incluso, che permette di ottimizzare la ricezione del segnale in casa;

incluso, che permette di ottimizzare la ricezione del segnale in casa; le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili italiani senza scatto alla risposta;

30 Giga al mese per connettersi da tablet e chiavette grazie all’utilizzo di una SIM dati;

la Vodafone TV , gratuita solo nel caso di attivazione online, altrimenti disponibile al costo di 2 euro al mese per 48 mesi;

, gratuita solo nel caso di attivazione online, altrimenti disponibile al costo di 2 euro al mese per 48 mesi; 6 mesi gratuiti di Amazon Prime Video.

I comuni nei quali è disponibile la fibra ottica

Com’è noto, la connessione in fibra FTTH, a prescindere dall’operatore scelto, non è ancora in grado di raggiungere tutto il Paese: si tratta di un importante obiettivo che dovrebbe essere realizzato nel corso del prossimo anno, almeno secondo le stime iniziali.

In questo momento, in Comuni nei quali è possibile attivare la promozione Vodafone in fibra ottica sono i seguenti:

Pescara, Chieti, L’Aquila, Lanciano, Montesilvano, Teramo, Vasto in Abruzzo ;

; Matera e Potenza in Basilicata ;

; Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria in Calabria ;

; Napoli, Salerno, Acerra, Benevento, Casoria, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici e San Giorgio A Cremano in Campania ;

; Bologna, Castenaso, Castel Maggiore, Casalecchio Di Reno, Ferrara, Imola, Parma, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna e San Lazzaro di Savena in Emilia-Romagna ;

; Udine in Friuli-Venezia Giulia ;

; Latina, Roma, Aprilia, Civitavecchia, Pomezia e Rieti in Lazio ;

; Genova, La Spezia e Savona in Liguria ;

; Bollate, Brescia, Bresso, Buccinasco, Busto Asizio, Cinisello Balsamo, Cormaredo, Corsico, Milano, Monza, Opera, Pavia, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Sondrio, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone, Arese, Assago, Basiglio, Cesano Boscone, Cormano, Cremona, Limbiate, Pero, Seregno, Varese in Lombardia ;

; Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata nelle Marche;

Campobasso in Molise ;

; Alessandria, Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Novara, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Asti, Chieri, Cunero, Vercelli in Piemonte ;

; Bari, Brindisi, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Corato, Foggia, Lecce, Manfredonia, Modugno, Molfetta, Taranto in Puglia ;

; Cagliari, Sassari, Obia e Oristano in Sardegna ;

; Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Gela, Messina e Vittoria in Sicilia ;

; Grosseto, Livorno, Pisa, Prato, Arezzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Firenze, Sesto Fiorentino e Viareggio in Toscana ;

; Perugia, Terni e Foligno in Umbria ;

; Aosta in Valle d’Aosta ;

; Padova, Venezia, Verona e Treviso in Veneto.

Sul sito ufficiale di Vodafone è possibile trovare anche l’elenco completo di tutti i Comuni che sono raggiunti dalla fibra misto rame, ovvero dalla fibra FTTC. I clienti che non sono coperti né dalla fibra FTTH né da quella FTTC potranno optare per l’offerta cambio operatore di Vodafone chiamata Internet Unlimited ADSL.

Internet Unlimited ADSL

La promozione Internet casa di tipo ADSL di Vodafone permette di connettersi alla velocità della rete ADSL e di avere accesso a tutti i vantaggi della fibra ottica in termini di prezzo e servizi inclusi, fatta eccezione unicamente per la Vodafone TV e Amazon Prime Video.

Se ti interessa sottoscrivere la promozione Internet Unlimited ADSL, clicca sul box che trovi qui sotto e segui i passaggi che ti permetteranno di attivarla, in pochi minuti, direttamente online.

Scopri Internet Unlimited ADSL

L’abbonamento comprende:

la connessione Internet illimitata;

le chiamate verso rete fissa senza scatto alla risposta;

le chiamate verso rete mobile senza scatto alla risposta;

una SIM dati contenente 30 Giga al mese con la quale navigare anche quando si viaggia direttamente da tablet e chiavette;

un buono sconto da 100 euro, disponibile solo nel caso di attivazione online.

Internet Unlimited + Sky TV

Vodafone Internet Casa può essere personalizzata attraverso l’aggiunta di alcuni pacchetti Sky, che sono in grado di rendere la promozione ancora più completa. In questo momento si consiglia di sottoscrivere:

un piano che un costo di 37,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 30,90 euro al mese, il quale include 13 canali in HD con il meglio dell’intrattenimento di Sky , come per esempio le serie TV, i programmi per bambini e gli eventi sportivi di Eurosport;

per i primi 4 anni, che poi diventano 30,90 euro al mese, il quale include , come per esempio le serie TV, i programmi per bambini e gli eventi sportivi di Eurosport; un piano che ha un costo di 47,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 40,90 euro al mese: la promozione include ben 23 canali con il meglio dello sport trasmesso da Sky e tutte le serie TV, le quali spaziano dalle produzioni originali della pay TV più famosa d’Europa alle serie acclamate dal pubblico internazionale.

Per scegliere di sottoscrivere il piano Internet Unlimited + Sky TV, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Internet Unlimited + Sky TV

Annunci Google