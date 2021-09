Cosa vedere su DAZN: tanto calcio e sport oltre alla Serie A

Con l'acquisizione dei diritti TV del campionato di Serie A per i prossimi tre anni (fino alla stagione 2023/2024), il servizio di streaming DAZN è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tifosi ed appassionati italiani. La programmazione di DAZN, però, va ben oltre la Serie A e nei prossimi mesi sarà possibile seguire sulla piattaforma tante altre competizioni sportive. Ecco, quindi, cosa vedere su DAZN attivando l'abbonamento non vincolante al servizio.

DAZN è un servizio di streaming TV dedicato al mondo dello sport ed offre un catalogo decisamente ricco che va ben oltre alle sole partite di Serie A. Tifosi ed appassionati italiani possono collegarsi a DAZN per seguire un gran numero di eventi, sia per quanto riguarda il calcio, nazionale e internazionale, che per gli altri sport. Con un singolo abbonamento sarà possibile accedere ad una programmazione sportiva molto ricca.

Ecco i dettagli relativi ai contenuti accessibili con un singolo abbonamento a DAZN oltre alle partite di Serie A

Cosa guardare su DAZN oltre alla Serie A

DAZN, da questa stagione, trasmette in streaming tutte le partite di Serie A (per ogni giornata di campionato ci sono 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). La programma di DAZN, però, è molto più ricca della sola Serie A ed include tanti eventi sportivi da seguire in streaming da computer oppure da una delle applicazioni messe a disposizione dal servizio di streaming ai suoi utenti abbonati. Le opzioni di scelta sono davvero numerose.

Oltre la Serie A, infatti, è possibile seguire tutte le partite del campionato di Serie B che già da alcuni anni rappresenta una presenza fissa della programmazione di DAZN. Da segnalare anche tante partite di calcio europeo. Su DAZN ci sono i match di Europa League e Conference League con tre squadre italiane impegnate (Napoli, Lazio e Roma) ed il calcio estero con la Liga spagnola, la FA Cup e la Carabao Cup inglesi oltre alle competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, Copa Sudamericana.

Gli abbonati DAZN possono seguire le partite della MLS, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. La programmazione della piattaforma di streaming include anche tante altre competizioni. Per il mese di settembre, ad esempio, su DAZN verranno trasmessi gli Europei di Pallavolo maschili con tutte le partite dell’Italia e tanti altri match in programmazione. Per gli utenti ci sono anche le gare di Moto GP, i match della UFC, la NFL, la boxe internazionale e la Indycar.

Da notare, inoltre, che tramite DAZN è possibile accedere ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. La programmazione di Eurosport, non disponibile “on demand” ma sono in streaming live, include tantissimi eventi sportivi come le partite del campionato di basket italiano oppure le grandi competizioni internazionali di ciclismo o ancora i tornei internazionali di tennis. Con un singolo abbonamento, quindi, si potrà accedere a tantissimi contenuti oltre alla sola Serie A.

È importante sottolineare che i contenuti inclusi nell’abbonamento a DAZN possono essere aggiornati in qualsiasi momento. Il servizio, già nel corso delle prossime settimane, potrebbe integrar5e la programmazione con l’aggiuntiva di nuove competizioni. Per quanto riguarda gli eventi citati in precedenza, invece, i diritti sono già stati acquistati da DAZN e la loro trasmissione è garantita.

Le offerte per attivare un abbonamento a DAZN

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN è possibile fare riferimento a due diverse offerte. La prima prevede l’attivazione di un nuovo abbonamento direttamente tramite il sito DAZN. In questo caso, l’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. Da notare che la sottoscrizione non presenta vincoli. L’utente, infatti, ha la possibilità di disattivare, in qualsiasi momento, il rinnovo automatico dell’abbonamento, senza alcun costo di uscita anticipata.

Per chi attiva un’offerta DAZN c’è la possibilità di accedere a tutto il catalogo di eventi in calendario, in diretta streaming oppure tramite DAZN Channel, il canale di backup del digitale terrestre accessibile tramite il DAZN TV Box oppure il TIMVISION Box. Da notare che con un singolo account è possibile accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea. È anche possibile guardare lo stesso evento da due dispositivi nello stesso momento.

Ricordiamo che DAZN è accessibile direttamente via computer, collegandosi al sito ufficiale tramite un qualsiasi browser web. In alternativa, è possibile utilizzare le varie app del servizio, disponibili su dispositivi mobili come smartphone e tablet, su di una vasta gamma di Smart TV, sulle console da gioco e su altri dispositivi come, ad esempio, la Fire TV Stick.

Per attivare la nuova offerta DAZN è possibile fare riferimento al sito ufficiale, dal link qui di sotto:

Attiva qui la nuova offerta DAZN »

L’accesso a DAZN è incluso senza costi aggiuntivi anche nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport, disponibile per tutti al costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese) con attivazione di 19,99 euro una tantum (più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel canone mensile. L’offerta in questione consente di accedere a:

tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand

con film e serie TV da guardare on demand abbonamento a DAZN con tutte le caratteristiche illustrate in precedenza (possibilità di accesso da due dispositivi in contemporanea compresa)

con tutte le caratteristiche illustrate in precedenza (possibilità di accesso da due dispositivi in contemporanea compresa) 12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box da utilizzare anche per accedere al canale del digitale terrestre di DAZN in caso di problemi con lo streaming collegandolo il dispositivo al TV di casa ed all’antenna

da utilizzare anche per accedere al canale del digitale terrestre di DAZN in caso di problemi con lo streaming collegandolo il dispositivo al TV di casa ed all’antenna possibilità di aggiungere Disney+ (+5 euro) e/o Netflix Standard (+10 euro)

L’offerta TIMVISION può essere attivata anche in abbinamento a TIM Super Fibra, abbonamento Internet casa proposto da TIM a partire da 19,90 euro al mese. Per tutti i dettagli relativi all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui l’offerta TIM VISION con DAZN incluso »

