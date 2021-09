DAZN sul digitale terrestre: come funziona e offerte disponibili

Dopo le prime due giornate del campionato di Serie A si sono concluse con la grande novità della trasmissione in streaming, su DAZN, di tutte le partite. Tra alti e bassi, per i tifosi c'è ora la possibilità di seguire il calcio in TV in un modo diverso rispetto al passato. DAZN è anche sul digitale terrestre con una soluzione di backup pensata per offrire l'accesso alle partite in caso di problemi con la rete. Ecco come accedere a DAZN dal digitale terrestre , quali sono i costi e qual è il decoder necessario per seguire le partite.

Da questa stagione, tutte le partite di Serie A possono essere seguite su DAZN, in diretta streaming tramite l’app del servizio. DAZN, infatti, ha l’esclusiva di 7 delle 10 partite di ogni giornata di campionato e trasmette le altre 3 in co-esclusiva (con Sky). Oltre all’accesso via streaming, le partite possono essere seguite anche tramite DAZN Channel, il canale del digitale terrestre della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Il canale DAZN per il digitale terrestre è stato da subito definito come una soluzione di “backup”, pensata per offrire agli utenti un’opzione secondaria per la visualizzazione delle partite in caso di problemi con la rete. Ecco tutti i dettagli sulla trasmissione delle partite di Serie A su DAZN tramite il digitale terrestre.

DAZN sul digitale terrestre: come funziona il canale

DAZN Channel è disponibile alla numerazione LCN 409 del digitale terrestre. Il canale è ospitato all’interno del multiplex Cairo Due e trasmette in Full HD (1920 x 1080 pixel) con codifica Nagravision. È importante sottolineare che non c’è un’offerta DAZN per il digitale terrestre e che l’accesso alle partite tramite questo canale avviene direttamente dall’app DAZN.

In caso di problemi con la rete per la trasmissione in streaming, l‘app reindirizzerà l’utente verso DAZN Channel da cui sarà possibile seguire la partita tramite il digitale terrestre. Per l’accesso al canale è necessario avere a disposizione il nuovo DAZN TV Box oppure il TIMVISION Box, che può essere ottenuto attivando l’offerta TIM con DAZN incluso.

Da notare che il canale è sintonizzabile da qualsiasi altro decoder ma l’accesso ai contenuti, come backup in caso di connessione Internet insufficiente, sarà vincolato all’utilizzo dell’app DAZN da DAZN TV Box o TIMVISION BOX. Non è, quindi, possibile accedere al canale utilizzando l’app DAZN da un altro dispositivo (Smart TV, Fire TV Stick etc.).

Lo switch dallo streaming al digitale terrestre è automatico. Il cliente non può scegliere se visualizzare la partita sul digitale terrestre. Sarà il sistema, valutando vari fattori, a selezionare la migliore modalità di fruizione dei contenuti. Da notare, inoltre, che non tutte le partite di Serie A saranno trasmesse su DAZN Channel.

Solo le 7 partite per ogni giornata di campionato di cui DAZN ha l’esclusiva potranno essere visualizzate sul digitale terrestre. Il canale ha una sua programmazione definita da DAZN stessa. In caso di partite in contemporanea, quindi, sarà l’emittente a scegliere quale trasmettere.

Le offerte per accedere a DAZN

DAZN è disponibile per tutti con un abbonamento senza vincoli caratterizzato da un canone mensile di 29,99 euro. Con un singolo account è possibile accedere a DAZN da due dispositivi in contemporanea, anche per visualizzare lo stesso evento. Come sottolineato in precedenza, l’abbonamento proposto da DAZN non presenta vincoli di alcun tipo.

L’utente potrà interrompere il rinnovo mensile della sottoscrizione in qualsiasi momento. Al termine del periodo già acquistato, l’abbonamento si disattiverà in automatico, senza alcuna penale. Sarà possibile riattivare l’offerta di DAZN in qualsiasi momento sfruttando le condizioni attive in fase di riattivazione.

Nell’abbonamento è incluso anche l’accesso a DAZN Channel ma l’utente dovrà acquistare, qualora volesse poter contare sulla soluzione di backup, il decoder TIMVISION o il nuovo decoder DAZN TV BOX (acquistabile ad un prezzo di 139,99 euro tramite il sito digiquest.it). Il decoder di DAZN è un set top box Android con tuner DVB-T2 HEVC. Inizialmente ci sarà pre-installata la sola app DAZN ma tramite il Play Store sarà possibile installare altre applicazioni.

Annunci Google

Con un abbonamento a DAZN si può accedere a:

tutte le partite del campionato di Serie A

tutte le partite di Serie B, all’Europa League, alla Conference League, alla Liga spagnola, alle coppe inglesi FA Cup e Carabao Cup e a tante altre competizioni calcistiche internazionali

tanti eventi sportivi come la Moto GP e l’UFC

i canali Eurosport con tutta la relativa programmazione

Per attivare l’offerta è possibile seguire questo link:

Attiva la nuova offerta DAZN »

Per accedere a DAZN è possibile sfruttare anche l’offerta TIMVISION Calcio e Sport. La soluzione proposta da TIM include:

DAZN con tutte le partite di Serie A e tutti gli altri eventi sportivi presenti sulla piattaforma

con tutte le partite di Serie A e tutti gli altri eventi sportivi presenti sulla piattaforma TIMVISION con tutte le serie TV ed i film del servizio

con tutte le serie TV ed i film del servizio 12 mesi di Infinity+ (per seguire in diretta streaming le partite di Champions League oltre a film e serie TV on demand)

(per seguire in diretta streaming le partite di Champions League oltre a film e serie TV on demand) TIMVISION Box (da utilizzare anche per accedere a DAZN Channel tramite l’app DAZN pre-installata)

L’offerta proposta da TIM presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 34,99 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum (più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel canone mensile dell’offerta).

Da notare che l’abbonamento a TIMVISION può essere arricchito con l’aggiunta di Disney+ (+5 euro al mese) e/o Netflix Standard (+10 euro al mese) andando così a completare la sottoscrizione con due dei principali servizi di streaming per l’intrattenimento domestico. I pacchetti potranno essere scelti liberamente, senza vincoli di alcun tipo.

TIMVISION Calcio e Sport può essere abbinato anche a TIM Super Fibra, l’abbonamento per la connessione Internet casa di TIM. L’offerta in questione è disponibile a 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 29,90 euro al mese) ed include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega (oppure FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega).

Per i già clienti TIM di rete mobile che attivano TIM Super Fibra c’è la possibilità di massimizzare i vantaggi senza alcun costo extra. Grazie alla promozione TIM Unica, infatti, questi clienti riceveranno Giga illimitati gratis per la propria offerta (per ogni linea fissa TIM è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM).

Al link qui di sotto è possibile trovare tutte le offerte da attivare per accedere a TIM VISION Calcio e Sport con DAZN incluso.

Attiva l’offerta TIM VISION con DAZN incluso »