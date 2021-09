Abbonamenti DAZN Sky: le promozioni di settembre 2021

Se i clienti Sky lo scorso anno avevano diritto a 7 partite in esclusiva della serie A, quest’anno ne potranno vedere soltanto 3, in quanto DAZN si è aggiudicata l’esclusiva per l’intero campionato 2021/2022. Vediamo di seguito cosa sapere in merito agli abbonamenti DAZN Sky relativi al mese di settembre 2021.

Abbonamenti DAZN Sky: come funzionano? I clienti Sky hanno diritto a qualche agevolazione particolare per poter accedere ai contenuti di DAZN, considerato il fatto che quest’anno Sky trasmetterà soltanto 3 partite su 10 della serie A.

Intanto, la piattaforma DAZN ha portato il costo del suo abbonamento mensile a 29,99 euro al mese (si rinnoverà in automatico a questo prezzo dal 1° settembre 2021 anche per i clienti che lo pagavano 9,99 euro al mese).

Su DAZN sarà possibile vedere tutte e 10 le partite della serie A e molto altro ancora. Come funziona la registrazione? Vediamo di seguito cosa sapere in merito e quali sono le nuove offerte che sono state messo in commercio da parte di Sky.

Come sottoscrivere l’abbonamento a DAZN

DAZN permette di sottoscrivere l’abbonamento online il pochi semplici passaggi- Si dovranno infatti inserire i seguenti dati:

nome;

cognome;

indirizzo email.

La mail servirà per effettuare l’accesso e dovrà essere accompagnata dalla scelta di una password formata da almeno 6 caratteri, una lettera e un numero.

Si dovrà spuntare la dicitura “Acconsento all’invio di contenuti esclusivi e novità da parte di DAZN (come meglio descritto nella Informativa della Privacy). Per queste finalità acconsento al trasferimento del mio indirizzo email a DAZN. Sono consapevole di poter revocare il mio consenso in qualsiasi momento nel menù “Impostazioni” sul sito web di DAZN o contattando DAZN”.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Nell’ipotesi in cui si dovessero avere problemi di connettività, ovvero di caricamento dei contenuti in diretta streaming, ci sono una serie di suggerimenti che potranno essere messi in pratica.

In particolare, si tratta di:

provare a utilizzare un secondo device per vedere se funziona;

andare su fast.com e verificare che la propria connessione Internet rispetti requisiti minimi richiesti per vedere i contenuti senza problemi;

connettere il proprio dispositivo alla rete tramite un cavo ethernet;

ridurre il numero di dispositivi connessi al Wi-Fi;

riavviare il modem/router e il dispositivo su cui si sta utilizzando DAZN;

verificare che altre App di streaming funzionino e che il sistema operativo sia aggiornato;

disinstallare e reinstallare l’app di DAZN;

riavviare il dispositivo.

In alternativa, è possibile anche procedere con la cancellazione di cookie e la pulizia della cache del browser che si sta utilizzando, o l’utilizzo di un browser differente.

Cosa si può vedere su DAZN

Oltre a tutte le partite della serie A TIM, su DAZN saranno disponibili i seguenti contenuti:

la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League;

la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale;

la MotoGP, Moto2 e Moto3;

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro;

NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.

I contenuti saranno visibili su dispositivi quali smart TV, smartphone, tablet, mobile. Si potranno connettere fino a 6 dispositivi nello stesso momento e si potranno vedere in contemporanea i contenuti su 2.

Come funziona Sky Calcio

A partire dal 1° ottobre 2021, il costo di Sky Calcio diventerà in automatico pari a 5 euro al mese, mentre chi ha usufruito di questo pacchetto nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 settembre 2021 ha avuto accesso ai contenuti in modo completamente gratuito.

Fino al 30 settembre 2021, si avrà inoltre la possibilità di recedere anticipatamente dal Contratto di abbonamento con Sky, senza dover sostenere né costi né spese.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 si potrà rimuovere Sky Calcio, senza né costi né spese, e nel caso in cui si stesse usufruendo di uno sconto, quest’ultimo resterà attivo fino alla scadenza del servizio.

Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

Quali sono i contenuti che si potranno vedere con il pacchetto Sky Calcio? Saranno disponibili più di 800 partite dei campionati italiani ed europei. I clienti Sky via internet e via satellite potranno vedere:

il calcio italiano per le stagioni 2021-2024, che includerà la Serie A TIM. Si avranno a propria disposizione 3 partite su 10 a turno, con la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45;

la Serie BKT. Tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout

Si potranno inoltre vedere più di 300 match di calcio europeo, tra i quali rientrano:

Premier League, che comprende le migliori partite per la stagione 2021-2022;

la Bundesliga, che comprende le migliori partite per le stagioni 2021-2025;

la Ligue 1, che comprende le migliori partite per le stagioni 2021-2024.

Clicca sul link per saperne di più.

I clienti Sky Sul digitale terrestre avranno accesso al grande calcio italiano per le stagioni 2021-2024, che comprende:

la Serie A TIM. 3 partite su 10 a turno, con la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45;

la Serie BKT.

Sky TV + Sky Calcio

Sky dà la possibilità di combinare i suoi pacchetti in modo tale da avere accesso a una programmazione più ampia: tra le proposte disponibili troviamo l’opzione Sky TV + Sky Calcio, la quale ha un costo di 14,90 euro al mese (che diventeranno 19,90 euro al mese a partire dal 1° ottobre 2021).

Il pacchetto comprende:

le Super Leagues di Sky;

più di 800 partite dei campionati italiani ed europei;

la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata;

la Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali.

In alternativa, è disponibile anche la promozione Sky TV + Sky Sport, la quale avrà un costo scontato di 30,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 45 euro al mese).

Cessazione validità voucher DAZN offerto da Sky

A proposito di abbonamento DAZN Sky, è bene sapere che i voucher DAZN offerti da Sky per la fruizione del servizio DAZN, non saranno più disponibili dopo il 30 giugno 2021.

A partire da tale data, dunque:

il voucher DAZN offerto da Sky non è più valido;

il canale DAZN1 non è più visibile su Sky;

l’App DAZN non è più fruibile su Sky Q o altri dispositivi Sky.

Questo significa che i clienti Sky che vorranno vedere le partite della serie A presenti su DAZN, dovranno sottoscrivere un abbonamento al servizio.