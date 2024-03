Conto Credem Link è un conto corrente online a canone gratuito e permette ai nuovi clienti di ricevere in regalo buoni Amazon da 100 euro . Scopri su SOStariffe.it questa offerta a marzo 2024 che include anche una carta di debito e un conto deposito per far fruttare i propri risparmi.

Conto Credem Link: canone zero e 100 € di Buoni Amazon a Marzo 2024

Credem Banca propone Conto Credem Link. Per i nuovi clienti, il canone annuo è gratuito per sempre e se lo apri entro il 5 aprile 2024 puoi ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it se fai acquisti con la carta di debito.

Per avere una fotografia dettagliata di quest’offerta e di altre soluzioni convenienti, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che confronta le alternative più vantaggiose tra i partner a marzo 2024. Per una panoramica, clicca sul bottone verde qui di seguito:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Conto Credem Link: che cosa prevede l’offerta a marzo 2024

CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito

carta di debito su circuito nazionale gratuita

carta di debito internazionale gratuita il primo anno, poi 1,50€/mese

bonifico online con commissione di 0,50€

prelievo gratuito su ATM Credem

fino a 100 € di buoni regalo Amazon.it per i nuovi clienti

Conto Credem Link è a zero spese e mette a disposizione dei clienti un team di consulenti. Questo conto si caratterizza per:

carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM;

a canone zero che potrai usare per pagare nei negozi o per prelevare contante dagli sportelli ATM; carta di debito Credemcard Internazionale (circuito Mastercard) con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese), che puoi usare sia Italia sia all’estero per pagare nei negozi e prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito di tutto il mondo. Ma non solo, puoi collegarla ai principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) e usarla per gli acquisti in e-commerce;

(circuito Mastercard) con canone azzerato per un anno (poi 1,5 euro al mese), che puoi usare sia Italia sia all’estero per pagare nei negozi e prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito di tutto il mondo. Ma non solo, puoi collegarla ai principali wallet digitali (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) e usarla per gli acquisti in e-commerce; carta di credito EGO Classic (facoltativa) con canone zero per un anno e poi 39 euro all’anno;

con canone zero per un anno e poi 39 euro all’anno; bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro;

prelievo di contante gratuito su ATM Credem: il prelievo su altri ATM è gratuito per un anno, poi 1,90 euro per transazione;

Internet Banking a canone zero, da pc e App Credem, per gestire e monitorare le proprie finanze;

firma elettronica gratuita.

Per conoscere altri dettagli del Conto Credem Link e per la sua apertura, clicca sul bottone verde qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO CREDEM LINK »

Conto Credem Link: buoni regalo da 100 euro di Amazon.it a marzo 2024

Fino al 5 aprile 2024, con l’apertura online del conto corrente Credem Link e dei relativi servizi accessori, inserendo il codice promozionale “CREDEM100” nell’apposito campo, puoi ottenere fino a un totale di 100 euro di buoni regalo Amazon.it.

Per partecipare a questa promozione devi richiedere l’attivazione del servizio di firma elettronica sul sito www.credem.it, contestualmente alla richiesta di apertura del conto corrente online Credem Link e dei relativi servizi accessori, ossia internet banking e, a scelta, Carta di debito Credemcard Internazionale o Credemcard.

Ottenuta l’attivazione del conto, dall’1 maggio 2024 al 31 agosto 2024, attivando la carta di debito prescelta in fase di apertura del conto Credem Link ed effettuando pagamenti tramite la carta per un importo complessivo mensile di almeno 200 euro, si possono vincere ogni mese 25 euro di buoni regalo Amazon.it fino a un massimo di 100 euro.

Conto deposito Credem: tasso del 4% per 12 mesi a marzo 2024

CONTO DEPOSITO CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto Deposito Più di Credem Banca vincolo di 12 mesi , tasso del 4% lordo annuo

, tasso del lordo annuo 276 € guadagno netto su 10.000 € investiti

Aprendo il conto corrente online Credem Link, puoi attivare il Conto Deposito Più in pochi click, direttamente dal tuo Internet Banking o dall’App Credem Mobile, senza alcun costo di apertura. L’offerta prevede:

tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza;

lordo annuo a scadenza; vincolo di 12 mesi, con un minimo di 5.000 euro.

Investendo, per esempio, una somma di 10.000 euro, il guadagno netto dopo un anno è di 276 euro. Ricordiamo, infine, che è possibile svincolare i tuoi risparmi prima dei dodici mesi pagando una penale e senza riconoscimento degli interessi.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA