Conto corrente Partita IVA: le migliori proposte di agosto 2020

Servizi di contabilità e funzione che permettono di effettuare in modo più agile le verifiche per il commercialista, carte di credito personali e per i dipendenti, ecco quali sono i servizi offerti ai professionisti che aprono un conto corrente per partite Iva ad Agosto

Nessun obbligo di apertura di un conto aziendale, le partite IVA in Italia possono scegliere se aprire un conto personale o un prodotto business. Se per un professionista alle prime armi il conto corrente privato è una scelta economica e conveniente, a lungo andare un conto con maggiori funzioni e che permetta l’operatività e l’accesso a più persone può essere più efficiente.

Non c’è però nessuna norma che imponga ai liberi professionisti di separare il proprio conto personale da quello della propria attività, discorso diverso se si è proprietari di un’impresa (anche piccola). Nel caso di conti aziendali gli imprenditori sono tenuti a tenere rigidamente separate la contabilità personale da quella del proprio business.

I migliori conti correnti per professionisti

Grazie al confronto delle offerte online è semplice individuare le migliori promozioni in atto per chi decida di aprire un conto corrente ad Agosto.

Se si vuole individuare il conto corrente per partita Iva più conveniente si deve selezionare la voce Conti e Carte dal menu del comparatore di SosTariffe.it, dopo di sarà sufficiente indicare nei filtri di restringere la lista dei risultati ai soli conti per lavoratori autonomi.

Data la particolare condizione dei professionisti, possono accedere sia alle offerte dei conti business che a quelle dei conti correnti a zero spese, abbiamo analizzato entrambe le soluzioni. Ecco quali sono i migliori conti correnti per le P. IVA ad Agosto 2020:

N26 per freelance

Conto aziendale Qonto

My Genius

WeBank

Conto Crédit Agricole Online

1. N26 per freelance

Un conto riservato alle partite IVA è quello proposto dalla banca tedesca N26. Questo istituto non ha sedi fisiche in Italia, il prodotto si gestisce interamente online tramite app e si può richiedere assistenza solo sul sito o con il tool dal proprio smartphone.

Il conto per freelance è un prodotto a zero spese e con spese di commissione molto vantaggiose soprattutto se si opera sulla piattaforma web della banca. I bonifici online sono gratuiti sia verso i conti italiani che verso quelli dei paesi UE purché aderenti al sistema SEPA. Anche i prelievi con le carte N26 saranno senza commissioni presso gli ATM convenzionati.

Questo prodotto è disponibile in due formule You o Metal, i piani si differenziano per i servizi inclusi nei pacchetti e per la quota del cashback garantito sugli acquisti. I clienti N26 You ottengono il rimborso dello 0,1% delle somme spese, gli utenti con conto Metal avranno lo 0,5% di cashback.

Nel contratto Metal viene inclusa per i nuovi clienti anche una polizza per smartphone e l’assistenza dedicata e prioritaria quando si chiama il Servizio clienti. L’istituto tedesco collabora inoltre con Transfer Wise e grazie agli accordi tra queste due società gli utenti N26 potranno effettuare bonifici in valuta estera a tassi di cambio reali e con commissioni agevolate.

Le condizioni di N26 per quanto riguarda le soglie di spesa giornaliere e mensili sono:

prelievo massimo giornaliero 2.500 euro

tetto di prelievo mensile 20 mila euro

Con il conto per professionisti è possibile abbinare delle carte di debito o di credito al prodotto. I limiti giornalieri per queste carte potranno essere aumentati fino a 5 mila euro.

I servizi utili per la vostra attività sono quelli per l’organizzazione e per l’archiviazione delle spese che rendono poi più semplice il lavoro di controllo e di ricerca dei documenti in fase di dichiarazione dei redditi. Anche l’opzione Regole è molto utile, questa funzione infatti è stata pensata per permettere al professionista di accantonare delle somme giornalmente, ogni settimana o una volta al mese per poter creare un conto deposito per pagare le tasse annuali.

Un conto con le caratteristiche descritte potrà essere aperto solo da clienti con una partita IVA attiva al momento della sottoscrizione del contratto con N26.

2. Qonto

Anche Qonto offre più di una soluzione ai clienti in cerca di un conto che si adatti alle esigenze aziendali. Le formule tra cui i professionisti possono scegliere sono: Solo, Standard e Premium. Per ognuno di questi conti è previsto un canone, si parte da 9 euro per Solo e si arriva a 99 euro per la versione Premium.

Le condizioni e i servizi base del conto Solo Qonto sono:

una carta di debito One (senza commissioni su operazioni in UE)

20 bonifici SEPA o addebiti diretti gratis (commissione sulle altre operazioni 0.50 euro)

sui bonifici in valuta estera commissione dell’1%

prelievi 1 euro

soglia di prelievo mensile 10 mila euro

gestione da parte di un singolo utente

Per il prodotto Standard si pagherà un canone di 29 euro al mese, il prezzo è giustificato dal fatto che il conto potrà essere gestito da 5 persone. Il costo mensile inoltre includerà:

2 carte di debito fisiche

altre 2 carte virtuali

bonifici multipli

primi 100 versamenti effettuati gratis

commissione di 0,40 euro sui bonifici

costo prelievi 1 euro

La versione Premium è adatta alle aziende di dimensioni maggiori e che abbiano molti collaboratori da gestire e a cui affidare anche carte aziendali per le spese e le trasferte. Il canone di quasi 100 euro al mese comprenderà:

5 carte di credito One

5 carte virtuali

prelievi gratuiti illimitati

fino a 500 bonifici e addebiti gratuiti (0.25 euro per transazioni extra)

digitalizzazione conto spese

Data la complessità di questi conto, a parte per il conto Solo, sono previste diversi profili da associare alle persone abilitate ad operare sul conto. Si parte dai collaboratori, poi ci sono i profili dei contabili e quelli degli amministratori, l’unico ad avere la piena gestione del conto Qonto è colui che apre il conto a nome dell’azienda. La banca offre un periodo di prova gratuita di 30 giorni per scegliere poi il vostro prodotto preferito.

3. My Genius

Come detto, un libero professionista che non abbia un giro d’affari troppo grande e che non debba gestire collaboratori e troppi fornitori può optare anche per l’apertura di un conto personale. Uno dei migliori conto corrente ad Agosto è My Genius di UniCredit.

Il conto modulare di UniCredit viene offerto a zero spese e per i nuovi clienti è possibile ottenere un bonus di 150 euro se entro Dicembre 2020 attivano l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto e mantengono un saldo di 500 euro fino a fine 2020.

Il conto My Genius in genere ha un costo mensile di 3 euro per il servizio Banca Multicanale, si tratta di un’opzione che permette la gestione tramite ogni genere di dispositivo del conto corrente UniCredit. Il costo di questo servizio è azzerato per chi apre il prodotto entro Settembre 2020.

Con My Genius i professionisti avranno una carta My One a zero spese e potranno operare bonifici e giroconti online gratis. Attivando questo conto si potrà inoltre utilizzare il servizio di prelievo senza carta di UniCredit. Ecco le principali commissioni previste per chi opera con My Genius:

nessuna commissione sui prelievi presso ATM Unicredit

2 euro per i prelievi presso ATM altre banche

bonifici SEPA gratis verso conti italiani

bonifici SEPA da e verso paesi UE 7,25 euro

bonifici verso altri paesi stranieri 18,50 euro

Il conto è modulare, questo significa che sono stati studiati dei piani che il correntista potrà attivare e disattivare a suo piacimento, anche cambiando ogni mese. Le formule da abbinare al conto base sono Silver (canone da 9 euro al mese), Gold (da 12 euro) e Platinum (costo mensile di 22 euro).

Ognuno di questi moduli offre un pacchetto di servizi progressivamente più completo. Con Silver per esempio si avrà una operatività gratuita online e sarà fornito al cliente anche un carnet con 10 assegni. Passando a Gold si otterrà una carta di credito e si potranno compiere operazioni senza commissioni anche presso gli sportelli.

Platinum infine aggiunge ai due piani anche operatività all’estero e presso altre banche senza commissione per i prelievi, carnet di assegni senza costi di emissione, incluso nel canone anche i costi per pagare il Telepass.

I costi dei piani modulari possono essere ridotto grazie a dei bonus di piccola entità (2 euro) per l’accredito dello stipendio o grazie agli incentivi legati all’età. L’azzeramento dei canoni è riservato però a coloro che abbiano un patrimonio di almeno 150 mila euro.

4. WeBank

Una soluzione tra le più convenienti del mese di Agosto è quella offerta da WeBank, il conto proposto da questa banca virtuale è a zero spese mensili e offre le seguenti condizioni e servizi:

effettuare prelievi gratis in UE e in Italia

avere carnet da 10 assegni

sfruttare l’opzione trasloco conto corrente

avere una carta di credito a canone zero

funzione di trading abilitata con la possibilità di ricevere consigli dagli esperti WeBank

prelievi gratis da ATM sia della propria banca che da altri istituti

bonifici online gratis

bonifici allo sportello 3 euro

bonifico all’estero 15 euro

ricarica della carta prepagata 3 euro in contanti, 1 euro online

Per i professionisti può essere particolarmente allettante la possibilità di ottenere dei prestiti agevolati fino a 30 mila euro.

5. Conto Crédit Agricole Online

Il conto con cui chiudiamo questa breve panoramica è il Crédit Agricole Online. Per questo mese la banca offre ai nuovi clienti dei bonus di benvenuto piuttosto alettanti, chi apre il conto online della banca francese potrà ricevere un accredito da 100 euro se attiva anche due polizze con il gruppo assicurativo collegato a Crédit Agricole.

Sono anche disponibili un buono Amazon da 100 euro, un voucher da 80 euro e altre formule di incentivo per chi acquisti una carta American Express Verde o attivi altri servizi collegati al conto online.

Nell’offerta a canone zero è incluso il servizio NowBanking per gestire il conto tramite app e piattaforme digitali e le condizioni offerte ai nuovi clienti saranno le seguenti:

fare bonifici SEPA gratis online

richiedere domiciliazioni delle utenze senza costi

effettuare 25 prelievi gratis presso altre banche

fare prelievi gratis presso ATM della propria banca

i bonifici verso altre banche costeranno 2 euro

2,50 euro per bonifici SEPA allo sportello verso altre banche

bonifico istantaneo 0,05% dell’importo

0,85 euro per farsi inviare la copia cartacea dei documenti bancari

