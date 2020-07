Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a agosto 2020

Anche ad agosto 2020 sono disponibili nuove offerte Sky con tante soluzioni in grado di adattarsi alle esigenze di una vasta gamma di clientela. Sia per i nuovi clienti che per i già clienti Sky, infatti, in questo mese sono disponibili svariate offerte che permettono di accedere alla programmazione completa della pay TV. Ecco, quindi, quali sono le nuove offerte Sky di agosto 2020 per nuovi clienti e per già clienti.

Anche per il mese di agosto 2020 Sky propone tante offerte da non perdere. Sia per i già clienti che per i nuovi clienti, infatti, la Pay TV mette a disposizione una lunga serie di opzioni in grado di offrire un accesso completo a tutti i contenuti. Da notare, inoltre, che per chi non volesse attivare un abbonamento di lunga durata, c’è la possibilità di puntare sui ticket mensili di NOW TV, la TV in streaming di Sky, che non presentano alcun obbligo di rinnovo.

L’offerta Sky si articolare in diverse opzioni. Tra le soluzioni disponibili ad agosto 2020 troviamo:

Intrattenimento Plus, offerta che permette di accedere a Sky TV e alla piattaforma di streaming Netflix

offerta che permette di accedere a Sky TV e alla piattaforma di streaming Netflix Cinema, offerta che permette di accedere a Sky TV ed a tutti i contenuti di Sky Cinema

offerta che permette di accedere a Sky TV ed a tutti i contenuti di Sky Cinema le offerte per i pacchetti Calcio e Sport

e le offerte NOW TV

Ecco tutti i dettagli sulle offerte Sky:

Intrattenimento Plus

Intrattenimento Plus è una delle offerte più economiche ed interessanti del panorama di offerte Sky di agosto 2020. Questa soluzione, infatti, mette a disposizione tutto l’intrattenimento di Sky sommandolo alla possibilità di accedere a tutto il catalogo di Netflix, vero e proprio punto di riferimento del mondo della TV in streaming. Ecco cosa comprende quest’abbonamento:

pacchetto Sky TV: con questo pacchetto si potrà accedere a tutto il meglio dell’intrattenimento di Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

con questo pacchetto si potrà accedere a tutto il meglio dell’intrattenimento di Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Sky Famiglia: con questo pacchetto è possibile accedere a documentari e programmi per bambini e ragazzi oltre alle serie TV di Premium; con Sky Famiglia è compreso l’utilizzo dell’app Sky Kids

con questo pacchetto è possibile accedere a documentari e programmi per bambini e ragazzi oltre alle serie TV di Premium; con Sky Famiglia è compreso l’utilizzo dell’app Sky Kids abbonamento completo a Netflix, piattaforma di streaming con un ricchissimo catalogo di contenuti; senza costi extra rispetto al solo canone mensile dell’abbonamento, Intrattenimento Plus mette a disposizione dell’utente la versione Standard di Netflix (del valore di 11,99 Euro al mese) che offre l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare tutti i contenuti in HD; per i già clienti Netflix, ci sarà la possibilità di utilizzare il proprio account con il costo mensile della sottoscrizione che verrà spostato dall’attuale metodo di pagamento alla fattura Sky; su richiesta dell’utente sarà, inoltre, possibile passare dalla versione Standard alla versione Premium di Netflix (potendo sfruttare i quattro accessi in contemporanea e la visione dei contenuti in Ultra HD) pagando soltanto la differenza tra il canone mensile delle due versioni di Netflix

piattaforma di streaming con un ricchissimo catalogo di contenuti; senza costi extra rispetto al solo canone mensile dell’abbonamento, Intrattenimento Plus mette a disposizione dell’utente la (del valore di 11,99 Euro al mese) che offre l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea e la possibilità di guardare tutti i contenuti in HD; per i già clienti Netflix, ci sarà la possibilità di utilizzare il proprio account con il costo mensile della sottoscrizione che verrà spostato dall’attuale metodo di pagamento alla fattura Sky; su richiesta dell’utente sarà, inoltre, possibile passare dalla versione Standard alla versione Premium di Netflix (potendo sfruttare i quattro accessi in contemporanea e la visione dei contenuti in Ultra HD) pagando soltanto la differenza tra il canone mensile delle due versioni di Netflix nel canone mensile dell’abbonamento Intrattenimento Plus sono inclusi i servizi accessori Sky HD (con 4K HDR scegliendo l’abbonamento satellitare), Sky on demand e Sky Go Plus

Intrattenimento Plus è disponibile ad appena 19,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Dal secondo anno, l’abbonamento si rinnoverà con un costo mensile di 43,39 Euro. Scegliendo la versione dell’abbonamento che sfrutta la fibra ottica per l’accesso ai contenuti non sono previsti costi aggiuntivi iniziali. Richiedendo la versione satellitare, invece, è previsto un contributo iniziale di 99 Euro.

Per attivare Intrattenimento Plus di Sky è possibile cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito Sky ed inserire i propri dati per essere ricontattati da un operatore Sky. In alternativa, scegliendo “Crea il tuo abbonamento”, è possibile procedere con l’attivazione online dell’offerta.

Attiva Intrattenimento Plus di Sky

Sky Cinema

Un’altra ottima soluzione per passare a Sky è rappresentata dall’offerta Sky Cinema. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un abbonamento a prezzo contenuto (si parte da 19,90 Euro) e con un ricco catalogo di contenuti da sfruttare. Ecco i dettagli:

pacchetto Sky TV : con questo pacchetto si potrà accedere a tutto il meglio dell’intrattenimento di Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport

con questo pacchetto si potrà accedere a tutto il meglio dell’intrattenimento di Sky con gli show e i reality di Sky, le serie Sky Original, le migliori serie TV internazionali, un gran numero di programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle e arte, i canali sportivi di Eurosport pacchetto Sky Cinema: accesso a tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema

accesso a tutti i canali Sky Cinema e Premium Cinema servizi aggiuntivi inclusi senza costi aggiuntivi: Sky HD, Sky on demand e Sky Go Plus

L’abbonamento Sky Cinema presenta un costo periodico di 19,90 Euro al mese per il primo anno. A partire dal secondo anno, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,20 Euro al mese. Anche in questo caso, scegliendo la versione via fibra dell’offerta non sono previsti costi iniziali mentre è previsto un contributo iniziale di 99 Euro per chi attiva l’abbonamento tramite piattaforma satellitare.

Per attivare l’offerta Cinema di Sky è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura indicata dal sito Sky.

Attiva Cinema di Sky

Intrattenimento plus + Sky Cinema

Naturalmente, Sky consente di combinare le due proposte viste in precedenza dando vita all’abbonamento Intrattenimento plus + Sky Cinema. Questa soluzione permette di accedere a tutti i contenuti dei due abbonamenti visti in precedenza (Sky TV, Sky Famiglia, Sky Cinema, Netflix) potendo sfruttare un ulteriore vantaggio economico.

L’offerta in questione, infatti, presenta un canone mensile di 29,90 Euro per il primo anno. Dal secondo anno, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 59,59 Euro al mese. Non sono previsti costi iniziali per chi sceglie l’offerta via fibra mentre è previsto un contributo iniziale di 99 Euro scegliendo la piattaforma satellitare.

Attiva Intrattenimento Plus + Cinema di Sky

Offerte Sky con i pacchetti Calcio e Sport

Sky continua ad essere un importante riferimento per tutti gli appassionati sportivi. Con la ripresa dei campionati ed il ritorno ad una parziale normalità, l’offerta sportiva di Sky diventa sempre più interessante. A disposizione degli utenti ci sono, come sempre, i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport. Ecco i dettagli:

Sky Calcio: con questo pacchetto è possibile seguire tutte le 7 partite di ogni giornata del campionato di Serie A; una partita per ogni giornata viene trasmessa in 4K HDR (via satellite)

con questo pacchetto è possibile seguire tutte le 7 partite di ogni giornata del campionato di Serie A; una partita per ogni giornata viene trasmessa in 4K HDR (via satellite) Sky Sport; con questo pacchetto è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky a partire dalle coppe europee di calcio (Champions ed Europa League); nel pacchetto troviamo anche il calcio estero, con le partite della Premier League e della Bundesliga, la Formula 1, la Moto GP, la NBA e tanti altri eventi sportivi in calendario nei prossimi mesi

In abbinamento al pacchetto Sky TV, troviamo l’offerta che comprende uno dei due pacchetti sportivi (Calcio o TV) al costo di 33 Euro al mese per un anno e di 43,20 Euro al mese a partire dal secondo anno. Anche in questo caso, non sono previsti costi di attivazione in caso di abbonamento via fibra mentre è previsto un contributo iniziale di 99 Euro in caso di abbonamento satellitare.

C’è poi da considerare anche l’offerta combinata Sky Calcio + Sky Sport (che include anche il pacchetto base Sky TV). Questa soluzione presenta un costo mensile di 43 Euro per il primo anno di sottoscrizione. A partire dal secondo anno, invece, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 59,40 Euro al mese.

Da notare, inoltre, che c’è un’altra soluzione per seguire gli eventi sportivi di Sky. Si tratta dell’offerta Sky Calcio + Sky Sport sul digitale terrestre. Questa soluzione comprende una selezione dell’intrattenimento di Sky, lo sport e la Serie A TIM con 7 partite su 10 ogni giornata. Non è necessaria l’installazione ma basta avere la tessera del digitale terrestre. E’ previsto un costo di attivazione di 39 Euro. Il canone mensile è di 34,90 Euro per il primo anno. Successivamente, l’offerta si rinnoverà al costo di 44,90 Euro al mese.

Per attivare una delle offerte Sky con Calcio e Sport è possibile cliccare sul box qui di sotto e inserire i propri dati per essere ricontattati da un operatore Sky. In alternativa, si può seguire la procedura di attivazione online cliccando su Crea il tuo abbonamento.

Attiva una delle offerte Calcio e Sport di Sky

Offerte NOW TV

Un’ottima alternativa alle offerte Sky viste in precedenza arriva da NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky, che permette di accedere ai contenuti della pay TV senza abbonamento ma con una serie di offerte di pass prepagati e senza alcun obbligo di rinnovo. Le offerte NOW TV disponibili ad agosto sono le seguenti:

Entertainment: serie TV e show di Sky a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; il pass è disponibile con prova gratuita di 7 giorni

serie TV e show di Sky a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; il pass è disponibile con prova gratuita di 7 giorni Cinema: oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a 9,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; il pass è disponibile con prova gratuita di 7 giorni

oltre 1000 film di Sky da guardare in HD a con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; il pass è disponibile con prova gratuita di 7 giorni Cinema e Entertainment: questa soluzione unisce i due pacchetti precedenti ed ha un costo di 14,99 Euro al mese con la possibilità di accedere con un account da due schermi in contemporanea; il pass è disponibile con prova gratuita di 7 giorni

Per accedere ai pacchetti Calcio e Sport di Sky, invece, NOW TV propone il pass Sport. In questo caso, gli utenti possono scegliere tra due opzioni.

Pass Sport giornaliero dal costo di 14,99 Euro

dal costo di Pass Sport mensile dal costo di 29,99 Euro

Con Sport di NOW TV sarà possibile accedere a tutti i contenuti di Calcio e Sport sfruttando la diretta streaming. Sono esclusi solo gli eventi in pay per view. Da notare, inoltre, che tutte le offerte NOW TV permettono un accesso immediato ai contenuti. Appena attivato il pass, infatti, sarà possibile accedere ai contenuti inclusi nell’offerta attivata da tutte le piattaforme su cui NOW TV è presente.

Per scoprire ed attivare online le offerte NOW TV è possibile visitare il sito del servizio, cliccando sul box qui di sotto. Basterà creare un account ed inserire uno strumento di pagamento valido per acquistare il pass desiderato ed iniziare subito la visione.

Scopri e attiva online le offerte NOW TV

Offerte Sky per già clienti

I già clienti Sky hanno la possibilità di aderire ad una delle offerte Sky di agosto 2020 per nuovi clienti. Anche chi ha un abbonamento in corso, infatti, ha la possibilità di attivare una nuova sottoscrizione, andando a modificare il proprio abbonamento. Tale modifica può essere effettuata direttamente dall’area utente del sito Sky (utilizzando il proprio Sky ID) da cui sarà possibile consultare tutte le opzioni a propria disposizione.

In alternativa, i clienti Sky possono contattare l’azienda chiamando al numero 02.8340 e richiedendo tutte le informazioni utili per effettuare il cambio di offerta. Prima di effettuare il cambio di abbonamento è opportuno considerare alcuni aspetti che riguardano quest’operazione:

anche per i già clienti non è previsto un costo una tantum iniziale per l’attivazione del nuovo abbonamento

l’aggiunta di uno o più pacchetti tra Sky Sport e Sky Calcio comporterà la perdita degli sconti

l’attivazione di una nuova offerta comporta la cessazione immediata e contestuale di tutti gli sconti generati da altre promozioni di cui si stia eventualmente fruendo

L’attivazione da parte dei già clienti di offerte riservate a nuovi clienti è possibile. L’effettiva convenienza di questa scelta va valutata caso per caso. Contattando il servizio clienti Sky sarà possibile avere le idee più chiare su costi e vantaggi legati all’attivazione di un nuovo abbonamento per nuovi clienti.

Ricordiamo, inoltre, che per completare il proprio abbonamento ed accedere ad contenuto non incluso nella propria sottoscrizione è possibile sfruttare NOW TV e i suoi pass che non richiedono costi aggiuntivi. Ad esempio, chi ha un abbonamento con Sky TV e Sky Cinema e vuole seguire un evento sportivo potrà attivare il pass Sport di NOW TV senza dover andare a modificare il proprio abbonamento e perdere tutti i vantaggi acquisiti.

