Conto corrente cointestato online: le offerte attivabili a Settembre 2022

Il conto corrente cointestato (di solito due intestatari) è una soluzione vantaggiosa per le famiglie in quanto permette l’operabilità sullo stesso conto di una o più persone. Le migliori offerte su SOStariffe.it .

Noto anche come conto famiglia, o conto di casa, il conto corrente cointestato è utilizzato per la gestione dei risparmi e per i pagamenti di spese ordinarie e non. Il conto con più di un titolare (di solito genitore-figlio o moglie-marito, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza) è una soluzione pratica e vantaggiosa.

Prima di aprire un conto cointestato è però opportuno tenere presente l’opzione tra firma disgiunta (permette di effettuare le operazione bancarie in autonomia, anche agendo separatamente) e firma congiunta: sono necessari il consento e la firma di tutti gli intestatari per eseguire qualsiasi operazione.

Per trovare le offerte migliori e più convenienti c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che, confrontando le migliori offerte di Settembre 2022, ha individuato le 3 proposte più vantaggiose.

Conto corrente cointestato: le migliori soluzioni di Settembre 2022

NOME DEL CONTO COINTESTABILE DETTAGLI 1 Conto BBVA Sì, con procedura online canone gratuito per sempre

carta di debito inclusa

bonifici ordinari e istantanei gratis

anticipo dell’accredito dello stipendio

rateizzazione delle proprie spese 2 My Genius Green Sì, con possibilità intestarlo a uno o più titolari compilando un modulo online canone zero per sempre

carta di debito MyOne inclusa

bonifici e giroconti online gratuiti

servizio Banca multicanale incluso 3 Widiba Start Sì, con un’operazione eseguibile online canone a zero spese per il primo anno, poi 3 euro al mese con possibilità di sconti

carta di debito inclusa

PEC fino a 1 Giga

bonifico ordinario gratuito

Sono 3 i conti correnti cointestati più convenienti di Settembre 2022. E queste offerte sono state individuate con il comparatore di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Con possibilità di cointestarlo, il conto corrente online di BBVA è una soluzione vantaggiosa per i risparmiatori,

anche perché la banca multinazionale spagnola, con quartier generale a Bilbao, offre il canone annuale a zero spese per la tenuta del conto. Altre caratteristiche di questa offerta, che prevede un codice IBAN italiano, sono le seguenti:

carta di debito internazionale inclusa;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

anticipo dello stipendio con il pagamento di una commissione;

possibilità di rateizzare le proprie spese.

BBVA omaggia i nuovi clienti fino al 31 Ottobre 2022 con rimborsi e bonus per un monte complessivo di 230 euro, rendendo la proposta della banca spagnola molto vantaggiosa. Ecco i dettagli della promozione:

cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese;

il primo mese; cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

bonus di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per maggiori dettagli sull’offerta di BBVA:

Conto My Genius Green di UniCredit

Cointestabile con una semplice operazione online e con il canone gratuito a tempo inderterminato, il conto My Genius Green del gruppo bancario UniCredit si presenta come una delle soluzioni più economiche attualmente disponibili sul mercato.

Questo conto corrente online è a zero spese per sempre sia per quanto riguarda l’apertura sia per quanto concerne i costi di tenuta del conto. E va osservato che la sua gestione è possibile tramite Internet, App e telefono grazie al servizio Banca Multicanale incluso. Per quanto riguarda, invece, l’apertura online occorrono un documento di identità o SPID, una webcam o una fotocamera e sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Occorre ricordare, inoltre, che questa offerta è riservata ai residenti in Italia e che non siano già titolari di alcun altro prodotto e/o servizio di banca UniCredit.

Le caratteristiche più importanti di My Genius Green sono:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa, sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale con collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online; bonifici ordinari SEPA senza costi aggiuntivi;

SEPA senza costi aggiuntivi; giroconti online gratuiti;

accredito di stipendio o pensione.

Per maggiori dettagli dell’offerta di UniCredit collegati al link qui di seguito:

Conto Banca Widiba

Alla convenienza affianca anche la possibilità di essere cointestato: Widiba Start proposto da Banca Widiba (Gruppo MPS) è un conto corrente online a zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il prossimo 12 Ottobre 2022. I titolari di questo conto beneficeranno anche di una carta di debito gratuita, così come sono inclusi i prelievi da sportello ATM con importo pari o superiore a 100 euro.

La proposta di Banca Widiba garantisce anche:

un conto 100% paperless;

apertura del conto in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam;

una PEC fino a 1 Giga per uso professionale e personale, oltre che la firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Ci sono altre caratteristiche del conto Widiba Start che lo rendono vantaggioso per una famiglia:

pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

bonifico ordinario online gratuito,

bonifico istantaneo online a 1,50 euro;

deposito titoli incluso;

servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferire dal vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, è possibile personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi allo scopo di ridurre i costi del canone (3 euro al mese), fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni ;

; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione;

1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, Sicav, polizze)

1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba è sufficiente cliccare il link di seguito:

