iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Settembre 2022

iPhone 14 Pro Max è lo smartphone con lo schermo più ampio tra gli ultimi modelli lanciati da Apple. Il suo costo non è propriamente alla portata di tutti ma con le offerte telefono incluso di Vodafone è possibile averlo a rate al giusto prezzo e risparmiare anche qualcosa. L’operatore richiede solo di mantenere il piano mobile attivo per almeno 24 mesi e il pagamento di un acconto in base al taglio di memoria desiderato. Quindi non perdete le offerte iPhone 14 Pro Max Vodafone.

iPhone 14 Pro Max: caratteristiche tecniche nel dettaglio

iPhone 14 Pro Max si caratterizza per una scocca e uno schermo altamente protettivi in vetro e alluminio. Il nuovo processore proprietario si compone quasi di 16 miliardi di transistor per garantire il massimo in termini di velocità ed efficienza. Il suo sistema di fotocamere permette poi di realizzare foto straordinarie anche dalle grandi distanze grazie a una estensione totale dello zoom straordinaria. Le nuove funzioni permettono poi di realizzare inquadrature uniche per scatenare la propria fantasia.

iPhone 14 Pro Max: scheda tecnica

Display Super Retina XDR OLED da 6,7″ (1290 x 2796 pixel a 460 ppi) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e protezione Ceramic Shield

Dynamic Island e display Always-On

Dimensioni: 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm

Peso: 240 g

Fotocamera principale da 48 MP (grandangolo) + 12 MP (Ultra‑grandangolo) + 12 MP (Teleobiettivo 2x) + 12 MP (Teleobiettivo 3x)

Fotocamera anteriore da 12 MP con apertura ƒ/1.9 e Face ID

Dual SIM

Supporto al 5G

processore A16 Bionic

6 GB di RAM

memoria da massimo 1 TB non espandibile

Batteria da 4323 mAh

Resistenza a schizzi, gocce e polvere IP68

SOS emergenze

Rilevamento incidenti

Sistema operativo iOS 16

iPhone 14 Pro Max Vodafone: le offerte di settembre 2022

Offerte Vodafone con iPhone 14 Pro Max a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Bronze Plus illimitati 120 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro con Smart Pay Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay Family+ (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone permette di comprare iPhone 14 Pro Max a rate in abbinamento a una qualsiasi delle sue offerte di telefonia mobile. Il suo listino è stato strutturato per assecondare le esigenze di tutti gli utenti e condividono caratteristiche comuni. La prima è la possibilità di accedere a una rete di altissima qualità e che raggiunge la quasi totalità della popolazione italiana. La seconda è una grande attenzione alla sicurezza dei dati personali e delle transazioni online di tutta la famiglia. La terza è la facilità di gestione del piano tramite l’app My Vodafone. Gli appositi widget, ad esempio, permettono di controllare con uno sguardo i consumi e il traffico residuo.

Le offerte Vodafone più convenienti si possono attivare solo online e sono riservate a chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali (Fastweb Mobile, CoopVoce, Postemobile e altri) con portabilità del numero, che il gestore in rosso effettua gratuitamente entro tre giorni lavorativi.

La prima offerta è Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese con Smart Pay. Abbiamo poi Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese con Smart Pay e prezzo bloccato per 24 mesi. Per entrambe attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito. Sceglierlo significa non doversi più preoccupare di acquistare una ricarica mensile ad ogni rinnovo e ottenere uno sconto sul prezzo del piano. In più con Smart Pay si può accedere gratuitamente a Vodafone Club per avere ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G oltre a sconti e promozioni sull’acquisto di beni e servizi di partner di Vodafone come Eveli, Carrefour.it, Booking.com, YOOX e Amazon.it.

Per sfruttare al meglio le potenzialità di iPhone 14 Pro Max potreste però valutare di attivare un’offerta 5G. In questo caso Vodafone non pone vincoli in base all’operatore di provenienza né richiede necessariamente la portabilità. La Giga Network 5G permette di navigare in alcune aree di tutte le grandi città a una velocità cinque volte superiore al 4G. Grazie alla latenza minima la comunicazione è istantanea ed è possibile chiamare e utilizzare le app in contemporanea oltre che giocare online senza problemi. La rete inoltre garantisce il massimo delle prestazioni anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato.

Le offerte 5G più richieste sono:

RED PRO con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite RED MAX con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

con minuti, SMS e fino a 10 Mbps in download a con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

Chi attiva le offerte Infinito con Smart Pay può accedere gratuitamente a Vodafone Club+ che rispetto alla promozione base include anche 12 mesi di Infinity+ per vedere la Champions League oltre a film, serie TV e produzioni originali anche in 4K e sconti sull’acquisto di dispositivi elettronici selezionati nei Vodafone Store.

Vodafone ha poi predisposto alcune offerte specificamente per i giovani:

RED MAX Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano incluse anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Il piano incluse anche Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite RED MAX Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Il piano include anche Rete Sicura e un contenuto a scelta tra 3 mesi di NOW TV Entertainment o 20 euro di credito su PlayStation Store. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite

Con Rete Sicura si ha inclusa un protezione completa contro tutte le principali minacce su Internet come furto d’identità, frodi informatiche o clonazione di carte di credito. Il Parental Control permette poi di bloccare l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi per i bambini e fermare la navigazione per non togliere spazio alle ore dedicate a studio e riposo.

Ci sono poi ulteriori vantaggi per chi è cliente di Vodafone per la telefonia mobile e la linea fissa nello stesso momento. Chi ha già la connessione di casa con l’operatore e acquista una SIM può abbinargli l’offerta dedicata Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti. SIM e consegna sono gratuite.

Se invece siete clienti di Vodafone per il mobile e volete diventarlo anche per il fisso potete avere a prezzo scontato l’offerta fibra ottica chiamata Internet Unlimited per navigare illimitatamente fino a 2,5 Gbps in download con una connessione in FTTH (Fiber to the Home) e inclusi modem Wi-Fi 6 e attivazione a 22,99 euro al mese senza vincoli. Normalmente l’offerta fibra ottica d Vodafone con anche chiamate da fisso (solo con attivazione online) costerebbe 24,90 euro al mese.

I prezzi a seconda dei differenti tagli di memoria sono i seguenti:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 128 GB – 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 256 GB – 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 256 GB – 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 512 GB – 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

da 512 GB – 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo iPhone 14 Pro Max da 1 TB – 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Il telefono è disponibile nei colori Gold, Silver, Space Black e Deep Purple. Un volta scelto il modello potrete ricevere il vostro iPhone 14 Pro Max direttamente a casa e gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutto il Paese. E’ possibile seguire il proprio ordine inserendo nell’apposito servizio di tracking il numero di pratica del prodotto, che viene fornito da Vodafone tramite SMS o email.

In caso di recesso anticipato rispetto al vincolo di permanenza minimo di 24 mesi o cambio di operatore dovrete comunque corrispondere le rate residue con pagamento in un’unica soluzione o continuando normalmente con la rateizzazione. Se invece lo smartphone non risulta di vostro gradimento potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna del telefono. Il codice IMEI sul dispositivo, che dovrà essere riconsegnato insieme a tutti gli accessori originali, dovrà corrispondere a quello presente sulla confezione.