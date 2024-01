Conto corrente BBVA o Conto Fineco ? Sono entrambi due conti correnti online vantaggiosi e convenienti per gestire i propri soldi e far crescere i propri risparmi. Per scoprire che cosa prevedano queste due offerte a gennaio 2024, c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Conto corrente BBVA o Conto Fineco, si tratta di due soluzioni di conti correnti a canone gratuito o per sempre nel caso di BBVA o al primo anno (ma poi con la possibilità di azzerarlo dal secondo anno) con FinecoBank. Sono due conti bancari online, semplici e veloci da aprire. Ambedue consentono una gestione del conto sia tramite home banking, sia tramite mobile banking. E qualora ci siano problemi o difficoltà, tutte e due le banche offrono un servizio di assistenza al cliente.

Conto BBVA o Conto Fineco: cosa prevedono le due offerte a Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025

al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 €

in area Euro per importi pari o superiori a 100 € bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni conto deposito senza vincoli abbinato al conto corrente con tasso del 4,25% lordo annuo per 12 mesi

senza vincoli abbinato al conto corrente con tasso del accredito anticipato dello stipendio sul conto

rateizzazione delle spese pagate con la carta di debito Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 3,95€/mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo

per i primi 12 mesi, poi 3,95€/mese, ma con possibilità di azzerarlo o ridurlo al minimo carta di debito con canone di 9,95 €/anno

con canone di 9,95 €/anno prelievo di contante da ATM superiore a 99 € in tutte le banche in Italia

bonifici SEPA gratuiti

pagamenti con F24 senza costi

ricariche telefoniche gratuite carta di credito (facoltativa) a 19,95 €/anno, con fido di 1.600€/mese

(facoltativa) a con fido di condizioni vantaggiose per i clienti under 30 per investire i propri risparmi in Italia e all’estero

per i propri risparmi in Italia e all’estero 50 ordini gratuiti per tutti i clienti per investire in azioni, obbligazioni ed ETF sui mercati italiani, tedeschi e americani

Ecco qui di seguito, quali sono le principali caratteristiche del Conto BBVA e del Conto Fineco a gennaio 2024:

Conto BBVA

BBVA offre un conto corrente online a zero spese per sempre, che remunera con un tasso di interesse del 4% il saldo (indipendentemente dall’importo minimo e con liquidazione degli interessi mensile) fino al 31 gennaio 2025. Data entro la quale la banca multinazionale spagnola offre ai nuovi clienti un 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti per una spesa massima di 200 euro. Con codice IBAN italiano, questo conto include anche:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

Per i nuovi clienti, la banca multinazionale spagnola ha attivato anche la seguente promozione:

Passaparola : un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 2 00 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus;

: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus; la possibilità di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024” pagando i propri acquisti con la carta di debito: ogni 15 giorni sono sorteggiati 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi un super premio: il prossimo trimestre è uno scooter elettrico.

I titolari del conto BBVA possono usufruire dei seguenti servizi:

ricevere l’ accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente;

fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente; avvalersi del servizio “Prestito Immediato” per ottenere un finanziamento velocemente;

per ottenere un finanziamento velocemente; dividere con “Pay&Plan” l’importo dei propri acquisti in rate mensili.

Per nuovi e già clienti di BBVA, la banca mette a disposizione “Deposito flessibile”, un conto deposito senza vincoli per 12 mesi (500 euro l’importo minimo, 50.000 euro l’importo massimo), con un rendimento lordo del 4,25% annuo. Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto è di 294 euro. La liquidazione degli interessi è annuale. E in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Conto Fineco di FinecoBank

Conto Fineco, il conto corrente online di FinecoBank, è a canone zero per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione oppure rispettando uno degli altri requisiti fissati dalla banca) se lo si apre entro il 12 aprile 2024. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo gratuito per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

bonifico online in area SEPA gratuito;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento tasse F24 senza commissioni;

trasferimento automatico e gratuito di titoli e fondi;

servizio custodia titoli senza costi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Finecobank mette a disposizione anche Fineco Card Credit Monofunzione. Questa carta di credito ha un fido mensile di 1.600 euro, un prelievo di contante di massimo 500 euro al giorno (massimo 3 al giorno) presso ATM in Italia e all’estero. Il suo canone annuo è di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione). Questa carta ha una modalità di rimborso a scelta tra saldo, opzione revolving oppure opzione PagoFacile.

Con Conto Fineco, il proprio bilancio familiare è sempre monitorato grazie al servizio “MoneyMap”, che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Conto Fineco offre anche una serie di condizioni vantaggiose per investire fino al compimento dei 30 anni. Per esempio:

azioni Italia 2,95 euro per ordine;

azioni USA 3,95 dollari per ordine;

PAC in ETF zero spese.

Sempre con Conto Fineco, ci sono 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite, da effettuare entro 3 mesi dall’apertura del conto, in azioni, obbligazioni ed ETF, quotati sui seguenti mercati italiani MTA, MOT, EuroMOT, Vorvel; azioni quotate sui seguenti mercati americani AMEX, NASDAQ, NYSE; azioni quotate sui seguenti mercati tedeschi Equiduct e Xetra, oltre all’utilizzo della piattaforma professionale PowerDesk a canone gratis per 12 mesi.

