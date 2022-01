Conti correnti online: i migliori di Gennaio 2022

Con tutti gli aumenti di bollette e servizi sei alla ricerca di offerte che ti permettano almeno di ridurre le spese legate al conto corrente. In questa guida di SOStariffe.it puoi trovare informazioni sui migliori conti correnti online, questi sono prodotti più convenienti dei prodotti tradizionali. A Gennaio sono disponibili diverse promozioni per chi vuole aprire un nuovo conto.

Per poter sottoscrivere uno dei contratti per i nuovi conti correnti online devi avere a portata di mano la carta d’identità (ma vanno bene anche il passaporto o la patente), un certificato di residenza e il codice fiscale. Non è sempre necessario anche fornire la busta paga o un documento che attesti il tuo reddito, queste sono informazioni richieste solo se si vuole attivare una carta di credito.

Scegliere un conto digitale, invece di uno tradizionale, può essere molto vantaggioso. I costi di tenuta dei conti tradizionale sono infatti ancora praticamente doppi rispetto a quelli delle versioni online e con le app ormai si può operare quasi in completa autonomia, anzi si ha accesso a funzioni che rendono più semplice anche la gestione dei propri risparmi.

Se vuoi trovare le migliori offerte per attivare i conti correnti online puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, questo è uno strumento gratuito che metterà a confronto le condizioni, i servizi e i costi proposti dalle diverse banche. Per avviare la tua ricerca hai a disposizione anche diversi filtri, per esempio puoi selezionare tra alcuni profili: Standard, Giovani, Pensionati, Business e Famiglia.

I conti correnti digitali

Per poter aprire il conto online dovrai compilare i form e ti verrà richiesto di effettuare anche una verifica dell’identità dell’intestatario. In genere gli istituti richiedono di fare una videochiamata con un operatore della banca, oppure può essere sufficiente inoltrare una foto in cui sia ben visibile anche il documento d’identità del nuovo correntista.

Le promozioni per aprire un conto online spesso sono a canone zero e include una carta di debito. L’età minima richiesta dagli istituti di credito per poter attivare un conto è di 18 anni, se sei minorenne (o sei in cerca di un prodotto per una persona che abbia tra 12 e 18 anni) puoi inoltrare la richiesta per avere una carta conto con IBAN.

Ecco quali sono a Gennaio le migliori offerte per i conti correnti online.

1. BBVA conto

Aprire il conto proposto ai clienti italiani dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ti consentirà di avere, a canone zero per 1 anno:

carta di debito gratuita

prelievi in Italia e in UE a zero commissioni

bonifici online senza spese

Per gestire il conto all digital di BBVA e per poter effettuare i tuoi pagamenti online dovrai scaricare l’app della banca spagnola. L’istituto di credito ha infatti deciso di non aprire filiali fisiche in Italia e l’app sarà il tuo principale strumento di contatto e gestione del conto e delle carte. Con BBVA avrai una carta virtuale (o fisica, se la richiederai) con CVV dinamico, questo significa che sulla tessera non saranno riportati i dati personali e il codice di verifica per gli acquisti. Il CVV potrai generarlo quando ne avrai bisogno tramite l’applicazione.

Come bonus per i nuovi clienti BBVA ha previsto un Gran Cashback per il primo mese di attivazione del conto e della carta, questa offerta ti garantirà rimborsi del 10% sulle spese fino a 5000 euro fatte con le carte BBVA. Dal secondo mese, e per tutto il primo anno come cliente BBVA, avrai diritto all’1% di cashback sui tuoi acquisti (unica condizione è che tu spenda almeno 250 euro).

Con BBVA puoi anche contare sul servizio di rateizzazione delle spese con Pay & Plan e dell’Anticipo sullo stipendio. Il primo è un servizio che potrai richiedere per un massimo di 5 acquisti fatti negli ultimi 90 giorni. Per quanto riguarda la seconda funzione è prevista una cifra minima per gli anticipi pari a 250 euro e un massimo di 1.500 euro e il periodo per poter richiedere questi prestiti va da 3 a 15 giorni prima dell’effettivo accredito della tua busta paga.

Puoi conoscere meglio le condizioni di questi servizi o richiedere l’attivazione del conto BBVA cliccando sul link in basso.

2. My Genius

Fino al 31 Gennaio UniCredit offre ai nuovi clienti il suo conto My Genius, un prodotto modulare che potrai attivare gratuitamente nella sua versione base. L’istituto di credito include nella sua promozione a canone zero:

servizio Banca Multicanale

emissione carta My One

Per quei clienti che attivano la carta di debito associata al conto prima del 30 Aprile sarà anche compreso nell’offerta un buono Amazon (il valore del voucher regalo è di 100 euro). Chi rispetterà questo termine inoltre potrà partecipare al concorso della banca che mette in palio 20 Super Buoni, il pacchetto di sconti e voucher per ogni vincitore sarà pari a 6 mila euro.

Il conto a canone zero ti offre le seguenti condizioni operative:

bonifici online senza commissioni

giroconti via web a zero spese

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

2 euro prelievi da sportelli di altre banche

3,50 euro bonifici presso sportelli bancari

I moduli che puoi attivare con l’apertura di My Genius sono:

Silver – 11 euro al mese – bonifici online, carta prepagata e carnet da 10 assegni

Gold – 16 euro al mese – carta prepagata aggiuntiva e carta di credito a zero spese

Platinum – 26 euro al mese – bonifici gratuiti sia online che in filiale, assegni senza limiti, prelievi ATM gratis anche all’estero, 2 carte di debito e 2 carte di credito (canone zero), 1 carta prepagata, commissioni Telepass

Puoi attivare il conto My Genius di UniCredit o conoscere meglio le condizioni dei servizi offerti dalla banca cliccando sul link che segue.

3. Widiba

Prelievi gratuiti, ma solo se superiori ai 100 euro, e una carta di debito a canone zero, questi sono due dei servizi garantiti ai nuovi clienti che attivano il conto corrente Start di Banca Widiba. Il conto online della banca è a canone zero per tutti i nuovi utenti se lo si apre prima del 9 Febbraio 2022.

Il prodotto offerto da questo istituto resterà gratuito anche dopo il primo anno di attivazione se hai meno di 30 anni. L’istituto propone ai nuovi utenti un piano di sconti sul canone, potrai avere una riduzione sui costi di tenuta del conto se richiedi polizze, investi con i servizi Widiba o anche solo attivando l’accredito di stipendio o pensione.

Le condizioni per operare con il conto Widiba sono:

prelievi da ATM gratuiti se maggiori di 100 euro

prelievi da sportelli altre banche 1 euro

prelievi in filiale 3 euro

Con Banca Widiba potrai aprire senza costi delle linee di deposito, puoi scegliere tra depositi liberi o vincolati.

Cliccando sul link in basso puoi avere maggiori informazioni su Widiba Start o attivare il tuo conto.

4. DOTS

Questa è una carta conto con IBAN, quindi ti consentirà di inviare e ricevere denaro, oltre che operare prelievi e ricariche. Puoi attivare una DOTS First o TOP, la prima è la versione base e gratuita della carta mentre per i Dotter TOP il costo del canone è di 0,95 euro al mese.

Con DOTS potrai effettuare:

bonifici gratuiti

prelievi in Italia e in UE senza commissioni

prelievi in zona extra UE a 3,45 euro

ricarica DOTS da conti DOTS gratis

250 euro importo massimo di ricarica in una sola operazione

2.500 euro di ricarica massima in un anno

5. Conto Corrente Arancio di ING

Una delle offerte del mese per chi apre un conto corrente online è quella proposta da ING. Il conto in promozione questo mese è il Conto Corrente Arancio, è un prodotto a canone gratuito con inclusa anche una carta di credito a zero spese. Potrai attivare il conto e la carta se hai più di 18 anni e se hai un reddito o una busta paga da presentare alla banca.

La promozione di questo mese offre ai clienti l’attivazione a costo zero il Modulo Zero Vincoli, si tratta di un servizio che fornisce agli utenti bonifici online gratuiti, 1 modulo assegni l’anno e prelievi senza commissioni. Questa condizione è valida solo se apri il conto entro il 31 Marzo. Il conto sarà gratuito anche il secondo anno se:

accrediti lo stipendio o la pensione

versi sul conto 1.000 euro al mese

Per quanto riguarda la carta di credito, potrai continuare a non pagare il canone se spendi almeno 500 euro al mese. Le condizioni per utilizzare la carta di credito ti garantisce un plafond da 1.500 euro e la commissione sul prelievo di contante con la Mastercard Gold ti costerà il 4% dell’importo (il minimo è pari a 3 euro).

Scopri di più sul prodotto di ING e sui servizi di questo istituto cliccando sul pulsante qui in basso.

6. Crédit Agricole online

L’ultima offerta del mese per attivare un conto online è quella proposta da Crédit Agricole. Il prodotto online di questo istituto di credito è Smart, ha un canone mensile di 5 euro. Solo gli utenti che hanno meno di 30 anni potranno attivare il conto a canone zero e continuare a non pagare il costo mensile di tenuta del conto fino al compimento del 31esimo compleanno.

Ecco quali sono le condizioni per operare con il tuo profilo online o con la carta di debito:

bonifici SEPA senza commissioni online

bonifici SEPA a 2 euro agli sportelli

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

24 prelievi gratuiti da ATM di altre banche

domiciliazioni bancarie a zero spese

Scopri di più su questa offerta e sui servizi dell’istituto francese cliccando qui in basso.

