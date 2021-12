Conti correnti online: i migliori di Dicembre 2021

Puntare sui conti correnti online ti consentirà di risparmiare sulle spese di canone e ti permetterà anche di ottenere condizioni favorevoli per operare online. Bonifici e prelievi sono spesso gratuiti con questi conti, ma non sono gli unici vantaggi. Ecco quali sono le migliori offerte per aprire i conti correnti online di Dicembre

L’Osservatorio di SOStariffe.it ha evidenziato ancora una volta quanto sia conveniente optare per l’apertura dei conti correnti online rispetto a quelli tradizionali e questo nonostante gli aumenti registrati per i costi per la tenuta dei conti digitali.

In media per un conto tradizionale, con l’uso degli strumenti per operare online, si spendono circa 107 euro l’anno (una famiglia può arrivare a dover coprire costi fino a 129 euro). Se poi si compiono operazioni in filiale le spese da sostenere crescono sapidamente e la media dei costi arriva a 136 euro in 12 mesi (per le famiglie arriva anche a 158 euro).

Con i principali conti online la spesa media annuale da sostenere è cresciuta tra Gennaio 2020 a Settembre 2021 del 3% raggiungendo i 60 euro in 12 mesi, ma il costo complessivo resta comunque notevolmente più basso di quello dei conti tradizionali. I rincari più elevati sono stati quelli che hanno colpito i profili degli intestatari single, per loro la spesa di tenuta in media è stata di 5o euro (+12%). Le famiglie invece hanno addirittura potuto contare su un calo dei costi, -2%, che hanno portato la spesa media a 68 euro.

Come trovare i conti correnti più convenienti

La scelta del conto corrente migliore dipende da qual è l’utilizzo dei servizi bancari che hai in previsione di fare. Non ti conviene aprire un conto online se ti rivolgi spesso agli operatori in filiale e se non usi l’app, come trarrai alcun risparmio se apri un conto zero spese ma hai bisogno di effettuare molte operazioni.

Ogni prodotto ha delle caratteristiche che lo rendono conveniente per un certo tipo di account e con uno specifico utilizzo dei servizi. Se non hai idea di quale sia la formula più adatta a te ma hai come unico come scopo quello di risparmiare puoi impostare una ricerca sui conti correnti online o a zero spese. Verifica le condizioni di entrambi i prodotti e poi decidi qual è il migliore per te.

Come per ogni servizio o prodotto, anche per poter trovare i conti correnti più convenienti devi avere pazienza e confrontare molte offerte. Ogni banca ti propone degli schemi riassuntivi, ma il nostro consiglio è di leggere i Fogli informativi che contengono in dettaglio le condizioni e i costi legati ad ogni conto.

Per farti una prima idea di quali siano le proposte più vantaggiose puoi usare i sistemi di raffronto online dei conti correnti, il comparatore di SOStariffe.it per esempio effettuerà la ricerca gratuitamente e ti offre diversi filtri per poter personalizzare l’analisi. I risultati saranno esposti in una tabella che riporterà le principali condizioni ed evidenzierà i costi del canone ed eventuali promozioni.

Puoi effettuare la tua prima ricerca dei migliori conti correnti online di Dicembre cliccando sul pulsante qui in basso.

Trova il tuo conto corrente digitale »

Come si apre un conto corrente

Una volta che avrai individuato la tua offerta preferita, a breve ti parleremo dei 5 conti correnti online più convenienti di Dicembre, potrai sottoscrivere la promozione in pochi minuti e direttamente dal pc o dallo smartphone. I conti online richiedono che scarichi l’app della banca, questo diventare il principale strumento per poter gestire il tuo prodotto e i tuoi risparmi. Gli istituti inoltre ti forniscono anche delle valide funzioni per poter organizzare le tue spese e per tenere sempre d’occhio saldo e movimenti.

Esistono sia i conti correnti online che le carte conto con IBAN, queste ultime sono in tutto e per tutto come un conto corrente ma hanno delle limitazioni operative. La differenza principali tra i due prodotti è che i conti online possono essere aperti solo da utenti maggiorenni e residenti in Italia, le carte conto invece possono essere aperte a soggetti dai 12 anni in su.

Le 5 offerte per aprire un conto corrente

Ecco quali sono i 5 migliori conti correnti online di Dicembre.

1. My Genius

In regalo per i nuovi clienti che scelgono di attivare My Genius di UniCredit ci sono buono Amazon da 100 euro e un concorso a premi che mette in palio 20 Super Buoni (che ti garantiranno voucher shopping del valore complessivo di 6 mila euro). Per poter ottenere questi vantaggi è necessario attivare il conto modulare entro il 31 Gennaio 2022, ma non solo. Dovrai anche:

richiedere accredito stipendio o pensione

attivare carta My One

Queste due operazioni dovranno avvenire entro il 30 Aprile per partecipare ai concorsi a premi. Non appena le eseguirai riceverai via mail il buono Amazon, mentre per i voucher shopping dovrai attendere le estrazioni.

Il conto online nella sua versione standard ti offre le seguenti condizioni e servizi:

prelievi gratuiti in Italia da ATM UniCredit

bonifici e giroconti online senza spese di commissione

servizio Banca Multicanale, per operare dai tuoi dispositivi mobili, pc e tablet, a canone zero (a costo zero, anziché 4 euro al mese)

carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

Puoi conoscere meglio questo prodotto di UniCredit se clicchi sul link che segue.

Annunci Google

Un Gran Cashback del 10% sui tuoi acquisti online è il bonus benvenuto che ti offre il nuovo conto corrente BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Il rimborso ha un tetto massimo di 500 euro di spesa. Per il primo anno poi la banca ti assicura un ulteriore 1% di cashback sulle spese effettuate con le carte BBVA.

Con questo conto potrai prelevare da tutti gli ATM gratuitamente e anche i bonifici online non saranno oggetto di spese di commissione. Potrai inoltre contare su un nuovo grado di sicurezza con le tue carte, si tratta di nuovi modelli con CVV dinamico che genererai tramite l’app. Queste carte inoltre non riporteranno alcun dato personale né il PAN impresso sul fronte o sul retro del prodotto.

Tra le funzioni che potresti trovare interessanti con BBVA, come il Pay&Plan cioè la possibilità di rateizzare i tuoi acquisti. L’opzione di dilazionare i pagamenti effettuati con carta di debito e credito è sempre più comune e può essere effettivamente utili per spese consistenti. Non sottovalutare però che pagherai delle commissioni su questo servizio. Una novità offerta da questa banca è l’anticipo sullo stipendio, potrai ottenere quindi che l’istituto ti dia accesso a una somma prima che la tua busta paga sia effettivamente accreditata sul conto (anche in questo caso ricorda che saranno applicati degli interessi proporzionati alla cifra che richiedi e al numero di giorno dell’anticipo).

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

Scopri il conto BBVA »

3. Widiba

Un prodotto che è conveniente al momento è il conto corrente che ti propone Banca Widiba. Tra i conti online a Dicembre è in promozione il profilo Start, potrai attivarlo ed utilizzarlo a canone gratuito per 1 anno se sottoscrivi l’offerta entro il 9 Febbraio 2022. Al termine dei 12 mesi di promo potrai continuare a non pagare il canone se hai meno di 30 anni oppure otterrai degli sconti sul canone chiedendo l’accredito dello stipendio o della pensione/investendo/con un patrimonio superiore a 25 mila euro.

Tra i vantaggi offerti ai nuovi clienti la banca propone l’attivazione gratuita della PEC e della firma digitale.

Le condizioni operative con il conto Start sono:

emissione di carta di debito a zero spese

prelievi gratuiti se superiori a 100 euro da ATM

possibilità di attivare depositi liberi o vincolati

servizio Widi Express per chi vuole effettuare la portabilità da un altro conto

Puoi chiedere maggiori dettagli o attivare il conto Widiba Start cliccando sul pulsante che trovi qui in basso.

Richiedi conto Widiba Start »

4. Crédit Agricole online

Un conto che viene indicato come tra i migliori prodotti online questo mese trovi anche quello di Crédit Agricole. Il conto corrente sarà a zero spese solo per chi lo attiva tramite il sito o scaricano l’app della banca. Ecco quali sono le condizioni operative proposte dall’istituto francese:

24 prelievi da ATM altre banche

prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole (solo se superiori a 100 euro)

bonifici SEPA gratuiti online, 2 euro in banca agli sportelli

domiciliazioni bancarie a zero spese

Deposito titoli e investimento a commissioni agevolate

Scopri come attivare Crédit Agricole »

5. Conto Corrente Arancio di ING

L’ultima promozione che ti descriviamo in modo essenziale è quella di ING per chi sceglie il conto corrente Arancio. Per tutto il mese di Dicembre potrai attivare il conto con il Modulo Zero Vincoli a costo zero e questa è l’unica soluzione che ti garantisce anche di poter richiedere una carta di credito a canone gratuito. In entrambi i casi la promozione avrà valida per 1 anno, al termine di questo periodo potrai continuare a non pagare per la tenuta del conto se attivi il servizio di accredito di stipendio o pensione/se versi sul conto almeno 1.000 euro al mese.

Il Modulo ti garantirà di poter avere a zero spese:

assegni per il primo anno

bonifici online

carta di debito gratuita

Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri di più su conto Arancio »