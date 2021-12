Portabilità del numero in Iliad: le migliori offerte di Dicembre 2021

Vuoi risparmiare sulla tua offerta mobile, ma hai anche bisogno di tanti Giga e di una buona copertura? Puoi valutare le promozioni in portabilità Iliad e la nuova tariffa da 150 Giga a meno di 10 euro al mese. Ecco come puoi passare il tuo numero in Iliad e quali sono le migliori offerte del mese di Dicembre per i clienti che passano con il gestore francese

Si avvicina la fine del mese della tua promozione e hai già terminato i Giga? Oppure ogni volta che rifletti su quanto spendi per la tua offerta mobile pensi che sia arrivato il momento di cambiare tariffa? Uno dei gestori tradizionali che ti propone delle offerte molto convenienti per prezzo/Giga è Iliad.

L’operatore francese ha fatto dei canoni mensili bassi e fissi uno dei suoi cavalli di battaglia e 8 milioni di clienti hanno attivato una delle sue promozioni da quando 3 anni fa ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano. Con i piani di questo operatore avrai poche spese extra e solo se utilizzerai dei servizi come gli SMS bancari o altre funzioni che non sono comprese nel pacchetto Iliad.

Se vuoi avere un termine di paragone tra la tua promozione e l’offerta Iliad che vuoi attivare in portabilità puoi eseguire un confronto con il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento raffronterà ogni condizione delle diverse tariffe dei gestori tradizionali e MVNO e ti restituirà una scheda sintetica delle offerte. In evidenza vedrai il canone, i costi dei principali servizi e quali sono le condizioni per chiamare, inviare SMS o navigare.

Il sistema ti permette di selezionare quelle che sono le caratteristiche che stai cercando nella tua nuova offerta in modo da restringere il numero dei risultati alle sole promozioni interessanti per te. Se vuoi effettuare la portabilità del numero in Iliad puoi anche utilizzare il filtro inserendo il tuo attuale operatore e il gestore verso il quale vuoi migrare. Con Iliad questo servizio però è poco utile, l’operatore infatti non ha promozioni operator attack o win back. Tutti i clienti possono attivare uno qualsiasi dei suoi piani, le limitazioni in questo senso sono applicate solo a chi ha attiva un’offerta Iliad e vuole cambiare promozione.

Quanto costa passare a Iliad?

Prima di illustrarti le 3 offerte del mese che puoi acquistare se richiedi la portabilità del tuo numero in Iliad, ecco una panoramica dei costi fissi previsti per l’attivazione. Ti ricordiamo inoltre che è sempre meglio effettuare una verifica della copertura dell’operatore prima di cambiare gestore, il test è veloce e gratuito.

Ogni promozione di Iliad prevede un contributo iniziale e fisso pari a 9.99 euro, questa spesa dovrai sostenerla sia se ti rechi negli Store che se usi i corner o il sito internet. Con l’operatore tutti gli altri costi sono legati all’offerta, quindi pagherai il canone – in base alla promozione selezionata -, ma non subirai rimodulazioni unilaterali.

Come si richiede la portabilità del numero in Iliad

Per attivare un’offerta e allo stesso tempo passare il tuo vecchio numero in Iliad devi seguire questa procedura:

entra nel sito o vai negli Store

seleziona la promozione

inserisci il tuo numero e seleziona l’opzione in portabilità

copia l’ICCID della tua SIM (codice che trovi sulla SIM, sul contratto o tramite app)

metti i tuoi dati personali

registra un video per dimostrare la tua volontà di passare ad Iliad

inserisci il metodo di pagamento e i dati della carta

concludi l’operazione

Se hai fatto l’acquisto nei negozi o nei Corner nei centri commerciali riceverai subito la nuova SIM e le credenziali d’accesso all’Area personale, ma dovrai comunque attendere qualche giorno perché avvenga la portabilità. Potrai utilizzare da subito la tua offerta, ma non avrai lo stesso numero di telefono che hai adesso. Entro 48 ore in genere viene completato anche il passaggio del tuo numero in Iliad.

Quando usi il sito invece dovrai decidere quale metodo di consegna preferisci e dovrai registrare un video messaggio per dimostrare la tua identità oppure selezionare la verifica con corriere, quest’ultima opzione prevede la consegna da parte tua di una copia del tuo documento all’addetto. Una mail di Iliad ti comunicherà il tuo username e la tua password per accedere al tuo profilo Iliad.

Le migliori promozioni Iliad di Dicembre

Per attivare le promozioni che ti stiamo per illustrare devi avere almeno 15 anni compiuti.

1. Giga 150

Un’offerta lanciata in questi giorni e che durerà ancora per circa 1 mese, salvo proroghe dell’ultimo minuto. Con questa promozione avrai a 9,99 euro al mese (più 9,99 euro di attivazione il primo mese):

150 Giga in 4G/4G+ o 5G (verifica la copertura e le caratteristiche del tuo smartphone)

Minuti e SMS senza limiti in Italia e in UE

Chiamate senza limiti verso fissi e mobile anche in Canada, USA e altre 60 destinazioni estere

7 Giga roaming UE

Servizi gratuiti segreteria telefonica, hotspot, mi richiami, avviso di chiamata, blocco servizi a sovrapprezzo

Giga extra soglia 0,90 euro ogni 100 Mega in Italia

Giga extra soglia in UE a 0,00427 euro ogni 1 Mega

Se hai attivo un piano Iliad Giga 120 non potrai passare a questa nuova offerta, per poter effettuare l’upgrade dovrai attivare una nuova SIM e poi chiedere la portabilità del tuo nuovo numero.

2. Giga 80

Nel catalogo trovi anche un’offerta più economica con un ottimo bundle Giga, questa promozione ti costerà 7,99 euro al mese (a cui il primo mese devi sommare 9,99 euro) e comprenderà:

Minuti e SMS illimitati in Italia

Chiamate e SMS senza limiti in UE

Minuti verso fissi e mobili anche all’estero

80 Giga di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

4 Giga in roaming in UE

3. Giga 40

Infine se hai necessità di una promozione con un bundle limitato puoi anche optare è per questa da 40 Giga a 6,99 euro al mese, se non utilizzi troppo lo streaming video la quantità di banda garantita sarà più che sufficiente a coprire le tue esigenze. Nel piano sono compresi:

Minuti e SMS illimitati in Italia e in UE

Minuti senza limiti verso 60 destinazioni estere

40 Giga di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

4 GB in roaming in UE

Servizi accessori gratuiti

Se hai attiva questa soluzione per modificare la promozione entra nell’Area personale, seleziona la voce La tua offerta e vedrai tra i pulsanti in basso Cambio offerta. Questa opzione è stata introdotta solo da qualche mese dal gestore.

Tutte le offerte Iliad sono prive di vincoli, quindi puoi attivare e disattivarle quando vuoi. Se vorrai recedere dal contratto potrai farlo anche formalmente inviato una richiesta con una raccomanda A/R con i tuoi dati e quelli della SIM.

Il 5G Iliad, chi può navigare sulla nuova rete

Le prime due offerte presentate sono dei piani che ti daranno la possibilità di accedere alla linea 5G di Iliad, si tratta della connessione tramite la rete di nuova generazione dell’operatore che ti garantirà una banda fino a 855 Mega in download e 100 Mega in upload. Al momento questo nuovo servizio e queste velocità sono però disponibili solo per quei clienti che si trovano in una delle seguenti città:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Finché il tuo comune non sarà raggiunto dal segnale continuerai a navigare su rete 4G o 4G+, una connessione che ti garantisce una velocità massima di 390 Mega in download e 50 Mega in upload.

A coloro che scelgono di passare in Iliad per poter accedere al 5G, il gestore consiglia una serie di dispositivi compatibili con le caratteristiche di questa nuova tecnologia di connessione. L’operatore ha anche stilato un elenco dei device adatti a questa nuova rete e sono:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

: X51 5G Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

Servizio clienti, come contattare Iliad

Puoi parlare con un operatore del gestore francese chiamando il 177, prima in ogni caso puoi tentare di trovare la risposta al tuo problema cercando nella sezione FAQ e tra le guide messe a disposizione sul sito. Hai anche la possibilità di rivolgerti agli Store, se sono presenti nella tua città. Nei Corner non sono sempre presenti addetti quindi se non c’è un vero e proprio negozio nelle vicinanze è meglio provare a contattare il Servizio clienti online.

L’Area personale ti consente di bloccare e sbloccare la maggior parte dei servizi e di verificare le tue operazioni e il credito residuo, è anche la sezione in cui potrai modificare dati personali o di pagamento. Se hai bloccato la SIM perché hai sbagliato più di 3 volte il codice potrai recuperare il PUK tramite il tuo profilo Iliad.