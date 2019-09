Con Wind Internet Casa puoi vincere 20 anni di fibra gratis

Wind in occasione del suo compleanno fa un grande regalo ai suoi clienti. Chi attiva un’offerta in fibra ottica può navigare gratis su Internet fino a 1 Gigabit al secondo per i prossimi 20 anni . Scopri come partecipare al concorso

Oggi attivare un’offerta Internet casa di Wind è diventato ancora più conveniente. Il provider italiano non è nuovo a proporre promozioni davvero interessantissime dedicate ai potenziali nuovi clienti ma questa volta ha davvero deciso di fare le cose in grande. L’operatore in occasione del suo compleanno non riceverà regali ma ne farà uno davvero unico ai suoi utenti.

Quale occasione migliore delle sue prime 2 decadi per regalare ben 20 anni di fibra ottica gratis a coloro che sottoscrivono una delle offerte fibra ottica in FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet). Per poter navigare a costo zero e senza limiti al massimo della velocità disponibile per i prossimi 20 anni bisogna infatti partecipare ad un concorso. Quest’ultimo è aperto non solo ai nuovi utenti ma anche a chi è già cliente Wind ed effettua una migrazione tecnologica verso un’offerta di fibra ottica.

Nello specifico, il vincitore per 20 anni ottiene l’annullamento dell’addebito mensile per la sua tariffa Internet casa e del costo del modem eventualmente richiesto. Il montepremi ha un valore complessivo di 6.525,12 euro. Per partecipare bisogna avere minimo 18 anni (alla data di partecipazione al concorso) ed essere residenti o domiciliati in Italia. “Non sono oggetto di gratuità o sconti gli importi riferiti a eventuali opzioni e/o servizi aggiuntivi, prodotti acquistati a rate e/o in noleggio, spese di spedizione fattura”, si legge nel regolamento della lotteria.

C’è tempo fino al 29/12/19 per iscriversi al concorso di Wind attraverso la pagina dedicata presente sul sito del provider (https://www.infostrada.it/promo/vinci-20anni-di-fibra/). L’estrazione avverrà entro il 10/12/19 e il vincitore verrà contattato direttamente da un operatore.

Se siete interessati a passare a Wind, sul nostro portale potete trovare tutti gli strumenti utili per farlo. All’interno della pagina dedicata alla offerte Internet casa sono presenti tutte le informazioni, la documentazione e la spiegazione nel dettaglio delle procedure per effettuare il cambio di provider.

Oggi l’offerta fibra ottica di Wind è Fibra 1000. Il piano consente di navigare al massimo della velocità senza limiti grazie al supporto tecnologico di Infostrada. Nel pacchetto sono inoltre incluse le chiamate verso fissi e mobili nazionali e dei costi per l’attivazione dell’offerta e l’acquisto del modem con marchio Wind. L’utente come dispone la direttiva dell’AGCOM può comunque decidere di utilizzare un router già in suo possesso. In questo caso, Wind sul proprio sito segnala le caratteristiche tecniche minime per ottenere il massimo delle performance dalla sua offerta Internet casa. Fibra 1000 è un’offerta convergente fisso/mobile. All’utente infatti vengono regalati anche 100 GB ogni mese per tutta la famiglia da utilizzare su smartphone e tablet.

Wind inoltre protegge i vostri figli dai pericoli della Rete grazie al suo sistema di sicurezza Family Protect e garantisce una connessione stabile e con la latenza minima per chi ama giocare ai videogiochi online. I regali per i clienti dell’operatore italiano non terminano poi con il concorso sopracitato. WindDay è il programma gratuito di sconti e vantaggi che ogni settimana permette di ottenere premi come un coupon per andare al cinema in 4 al costo di 2 biglietti.

Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 33,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online fino al 16/9/19.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload

Attiva Fibra 1000

La FTTH di Wind è disponibile nelle città di:

Alessandria

Ancona

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Cinisello Balsamo

Collegno

Cornaredo

Corsico

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Moncalieri

Monza

Napoli

Nichelino

Novara

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio Nell’Emilia

Rho

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Torino

Terni

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Vi ricordiamo che le due principali tipologie di fibra ottica sono la FTTH e la FTTC. La prima prevede che il cavo in plastica vetrosa che trasporta il segnale elettrico arrivi direttamente fino al modem casalingo. La seconda invece sfrutta un procedimento diverso per offrire la connessione al web. La fibra ottica raggiunge solamente la cabina stradale, che solitamente si trova a breve distanza dai caseggiati, e poi il segnale viene instradato verso le singole unità abitative sfruttando la classica rete telefonica in rame o le onde radio.

La FTTH è superiore in termini di prestazioni alla FTTC e permette di scorrere tra i siti web ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo. Il problema è che la sua copertura non è estesa come quella mista rame. Prima di sottoscrivere un’offerta di fibra ottica è quindi importantissimo verificare quale tecnologia è effettivamente disponibile. SosTariffe.it vi offre uno strumento efficiente e gratuito per conoscere qual è la copertura della vostra abitazione o Comune e trovare la tariffa Internet casa adatta voi.

Non solo, il nostro comparatore consente di confrontare tra loro le offerte in fibra ottica dei principali provider e basare la ricerca in base alle vostre esigenze di navigazione e consumi (velocità, copertura, servizi inclusi e ovviamente costo mensile). Le proposte più interessanti e allineate al vostro profilo avranno maggiore visibilità e compariranno nelle prime posizioni. SosTariffe.it offre inoltre un servizio di consulenza personalizzata gratuita e senza impegno per ottenere consigli su come risparmiare sulla propria offerta Internet casa.