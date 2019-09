Con Enel buono Volagratis da 80 euro: nuova promozione per luce e gas

C’è tempo fino a giovedì 19 settembre 2019 per scegliere di sottoscrivere un nuovo contratto Luce o Gas con Enel Energia : grazie alla partnership con Volagratis chi attiva un contratto Luce o Gas tramite Flash Offer Web GAMMA20 Volagratis riceverà un voucher da utilizzare sul portale creato per l’iniziativa per un valore commerciale massimo fino a 80 euro .

Una nuova promozione dedicata a tutti i nuovi clienti che decideranno, nel periodo compreso fra il 12 e il 19 settembre 2019, di stipulare un contratto luce o gas con Enel Energia. La promozione, del valore massimo di 80 euro, è il risultato della partnership con Volagratis, primo motore di ricerca per voli low cost operante sul mercato italiano, che fa parte del gruppo lastminute.com.

Enel Energia è una società che opera nel libero mercato proponendo soluzioni, sia per privati sia per aziende, che permettono di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, dal più piccolo al più grande e strutturato. Volagratis, d’altra parte, è un leader nel settore viaggi e le soluzioni che propone incontrano le necessità di qualsiasi tipologia di viaggiatore.

La promozione nata dall’accordo fra le due società è valida solo in caso di attivazione di un contratto appartenente alla Gamma 20, sottoscrivibile sia per la componente luce sia per la componente gas. In genere, le offerte di Enel Energia, che si possono approfondire tramite il numero verde dedicato a tutti i clienti, sono tra le più vantaggiose sul mercato e si distinguono per il fatto che erogano esclusivamente energia pulita.

Scopri l’offerta Luce 20 con Buono Volagratis

In cosa consiste la promozione di Enel Energia con Volagratis?

I nuovi clienti di Enel Energia che entro e non oltre il 19 settembre decidono di attivare un contratto luce 20 o gas 20, riceveranno un codice PIN Volagratis. Tale codice prevede come primo passaggio la registrazione sul sito enel.volagratis.com, attraverso la quale sarà possibile ricevere il voucher di 80 euro, utilizzabile per una sola persona. Tale buono sarà spendibile per la prenotazione di un volo andata e ritorno, che abbia partenza dall’Italia, per un viaggio verso una destinazione europea.

Per ottenere il voucher non è necessario attivare sia un contratto luce sia un contratto gas, che spesso vengono venduti in una speciale offerta dual, ma anche solo una fra le due tipologie di proposta. Nel caso particolare in cui si volessero sottoscrivere entrambi i contratti, si riceveranno ben due codici PIN Volagratis da utilizzare sulla piattaforma enel.volagratis.com. In questo modo il valore finale massimo del voucher sarà di 160 euro: questo perché i due contratti attivati corrispondono alla ricezione di 2 codici PIN da sfruttare per prenotare 2 voli andata e ritorno per viaggiare in tutta Europa, partendo dall’Italia e con validità per 2 persone.

Per partecipare al concorso, ogni cliente sarà tenuto a compilare l’apposito form di adesione online, attraverso il quale si potrà iscrivere cliccando sul flag di accettazione e dopo aver letto il regolamento dell’iniziativa. Il PIN citato in precedenza e i termini relativi alle condizioni di utilizzo, saranno inviato a ogni singolo cliente tramite DEM dedicata all’indirizzo email fornito in fase di compilazione del form: è consigliabile, pertanto, stare ben attenti a scrivere in modo corretto il proprio indirizzo di posta elettronica e a controllare eventualmente la cartella SPAM per essere certi di aver ricevuto il codice PIN Volagratis.

Cosa fare dopo aver ricevuto il codice PIN Volagratis

In seguito alla sua ricezione via email, ogni nuovo cliente di Enel Energia sarà tenuto a registrare il codice PIN Volagratis sulla piattaforma dedicata enel.volagratis.com: solo dopo averlo fatto, riceverà il codice voucher di 80 euro attraverso il quale poter prenotare un biglietto aereo (andata e ritorno) per raggiungere una meta in Europa, compatibilmente con le disponibilità del portale al momento della scelta. È bene ricordare che il voucher in questione è valido per una sola persona e che i voli prenotabili sono unicamente quelli disponibili sul portale dedicato alla promozione e non tutti quelli presenti sul sito volagratis.com.

Qualora si attivassero in combo due offerte – sia l’offerta luce sia quella gas – il cliente riceverà 2 codici PIN, ma una volta registrati sul sito co-branded enel.volagratis.com avrà il diritto a ottenere un unico codice voucher, spendibile per 2 persone, con un valore commerciale massimo di 160 euro.

Una scadenza significativa da tenere a mente è quella relativa all’attivazione del codice PIN Volagratis. Quest’ultimo potrà essere utilizzato entro e non oltre il 19 marzo 2010, sempre sul sito co-branded enel.volagratis.com. Ogni cliente sarà tenuto a compilare un form contenente i seguenti campi obbligatori:

PIN;

nome;

cognome;

e-mail (e relativa conferma dell’indirizzo inserito);

telefono;

provincia relativa al comune di residenza.

Il codice PIN ottenuto grazie all’iniziativa promossa da Enel Energia e Volagratis deve essere necessariamente utilizzato sulla piattaforma enel.volagratis.com e non è da intendersi in alcun caso come un buono sconto valido per il sito ufficiale volagratis.com. Inoltre, la promozione non include la possibilità di prenotare un volo nazionale, dall’Italia verso un’altra destinazione in Italia.

Come funziona, invece, la prenotazione del volo? Prima di tutto, potrà essere finalizzata solo con lo stesso indirizzo email che è stato digitato al momento dell’attivazione del PIN. Per quanto riguarda le tempistiche da rispettare per la prenotazione del volo, invece, si riceverà via email la data di scadenza, che comunque corrisponde a un massimo di 5 mesi intercorsi in seguito alla registrazione del codice PIN Volagratis.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno

Lavatrice

Frigorifero

Aria condizionata

Lavastoviglie

Scaldabagno Confronta

Tariffe Enel Energia: scopri le offerte Luce 20 e Gas 20 per poter ricevere il voucher di 80 euro

Enel Energia offre ai propri clienti – vecchi e nuovi – numerosissime offerte, con vantaggi differenziati a seconda delle proprie specifiche necessità. La promozione attiva grazie alla partnership fra Enel e Volagratis è però disponibile unicamente per due tipologie di offerta, che si chiamano Luce 20 e Gas 20. In cosa consistono questi due contratti relativi rispettivamente alla componente luce e a quella gas?

L’offerta Enel Energia Luce 20, attivabile online in pochi semplici passaggi, si caratterizza:

per una tariffa di tipo monorario , nella quale il prezzo dell’energia elettrica è unico e non dipende dagli orari nei quali se ne fa un utilizzo. Nello specifico, il prezzo dell’elettricità è pari è ,07040 € / kWh;

, nella quale il prezzo dell’energia elettrica è unico e non dipende dagli orari nei quali se ne fa un utilizzo. Nello specifico, il prezzo dell’elettricità è pari è ,07040 € / kWh; per il fatto che non ci sono costi di attivazione , spesso presenti in altre tipologie di offerta, e non è necessario dover cambiare il proprio contatore elettrico per poter usufruire dell’offerta;

, spesso presenti in altre tipologie di offerta, e non è necessario dover cambiare il proprio contatore elettrico per poter usufruire dell’offerta; è possibile pagare con bollettino postale o con RID;

l’offerta Luce 20 ha un prezzo bloccato, che non può subire variazioni per uno specifico periodo di tempo. Nel dettaglio, il costo annuale stimato per l’energia elettrica sarà pari a 608,46 euro.

L’offerta Enel Energia Gas 20 è molto simile alla precedente. Come l’offerta luce 20, infatti, permette di:

ricevere il voucher Volagratis del valore massimo di 80 euro da spendere nel rispetto delle modalità indicate in precedenza;

del valore massimo di 80 euro da spendere nel rispetto delle modalità indicate in precedenza; pagare, con bollettino postale o RID, una quota che corrisponde a 83,55 euro al mese, con una spesa annuale media stimata di 1002,66 euro;

al mese, con una spesa annuale media stimata di 1002,66 euro; avere diritto a un prezzo fisso del gas, che per un certo periodo di tempo non potrà essere soggetto ad alcuna forma di aumento.

Per entrambe le offerte bisogna prendere in considerazione il fatto che hanno durata breve e che sarà possibile procedere con la loro sottoscrizione nel rispetto dei termini indicati, ovvero entro e non oltre il 19 settembre 2019.