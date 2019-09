Buono shopping fino a 40 euro per chi attiva un’offerta luce e gas con WEKIWI

Wekiwi, azienda nata nel 2015 e diventata in pochi anni uno dei player principali del settore energetico in Italia grazie alla sua impronta digital, premia i vecchi e nuovi clienti con un buono acquisto Ticket Compliments che può essere speso in ben 11.000 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

Il buono potrà essere utilizzato per lo shopping in negozi come Rinascente, Sephora, Unieuro, Prenatal, ma anche per fare la spesa in supermercati quali Coop, Conad, Carrefour Market. Il cliente che sottoscrive un’offerta che comprende il coupon lo riceverà via email: gli basterà stamparlo e recarsi nel punto vendita selezionato per effettuare l’acquisto desiderato.

Il buono shopping potrà avere un valore massimo di 40 euro e sarà destinato:

a tutti i nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere un’offerta dual, ovvero un contratto che prevede sia la componente luce sia quella gas , che avrà un importo del valore di 40 euro;

, che avrà un importo del valore di 40 euro; a tutti i clienti che optano per un’offerta solo luce o solo gas, ma per un importo inferiore, pari a 20 euro.

Di seguito troverai il dettaglio di tutte le offerte luce e gas che Wekiwi ha pensato per i suoi clienti, sia per risparmiare sulla bolletta della luce sia sulle tariffe del gas metano, mettendo in luce i suoi punti di forza: trasparenza, prezzi competitivi e zero costi nascosti per le varie tipologie di contratto che è possibile attivare.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno

Lavatrice

Frigorifero

Aria condizionata

Lavastoviglie

Scaldabagno Confronta

Offerte luce Wekiwi: Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Si tratta di una tariffa a prezzo bloccato che rimarrà fisso per il periodo indicato dal nome stesso dell’offerta, ovvero 12 mesi. Il costo annuale stimato sarà pari a 545,83 euro: tale cifra dipende dal fatto che la tariffa monetaria dell’offerta non varia in relazione all’orario di utilizzo dell’energia elettrica, ma rimane sempre invariata. Questa offerta permette di ottenere un buono shopping fino a 40 euro (solo per i nuovi clienti) se attivata insieme alla componente gas.

Esiste una seconda offerta luce Wekiwi che prevede un prezzo fisso di 12 mesi: in questa seconda proposta il costo annuale stimato è pari a 638,81 euro. La maggiorazione del prezzo dipende dal fatto che in questo caso viene applicata una tariffa bioraria, nella quale il prezzo dell’elettricità varia in relazione all’orario di utilizzo (ci sono due fasce orarie e di prezzo). Anche questa offerta regala ai nuovi clienti un buono shopping di 40 euro se abbinata a un contratto per il gas. Per i clienti (vecchi e nuovi) che attivano unicamente l’offerta luce Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi sono comunque previsti buoni del valore di 20 euro.

Offerte luce Wekiwi: Energia alla Fonte

Energia alla Fonte è un’altra delle offerte luce di Wekiwi che premia con buoni shopping fino a 40 euro se attivata in modalità dual, ovvero sottoscrivendo anche un’offerta gas. Per questa tipologia di offerta sono presenti due possibilità:

la prima prevede la tariffa monoraria e ha un costo mensile pari a 51,53 euro ;

; la seconda, invece, è caratterizzata da una tariffa trioraria, nella quale ci sono tre differenti fasce per l’utilizzo dell’energia elettrica in base alle quali il prezzo aumenta o diminuisce. Le fasce vengono indicate con le sigle F1, F2 e F3 e prevedono un costo che corrisponde rispettivamente a 0,06402 € / kWh, 0,06249 € / kWh e 0,05265 € / kWh.

Come per la precedente, anche con questa tipologia di offerta energia i nuovi clienti o i già clienti che attivano una sola fornitura avranno a disposizione un buono pari a 20 euro, da spendere nei punti vendita aderenti all’iniziativa citati in precedenza.

Scopri di più sulle offerte luce Wekiwi

Offerte gas Wekiwi: Gas Prezzo Fisso 12 mesi e Gas alla Fonte

Le offerte Wekiwi gas, attivabili per volontà dell’azienda unicamente tramite web, per le quali è possibile ricevere un buono shopping che può raggiungere i 40 euro sono due:

l’offerta Gas Prezzo Fisso 12 mesi , con un prezzo bloccato per un anno intero e una spesa stimata pari a meno di 1.000 euro all’anno. L’offerta prevede, infatti, un costo mensile di 80,65 euro al mese;

, con un prezzo bloccato per un anno intero e una spesa stimata pari a meno di 1.000 euro all’anno. L’offerta prevede, infatti, un costo mensile di 80,65 euro al mese; l’offerta Gas alla Fonte, che ha un prezzo leggermente superiore rispetto alla prima, di un importo medio annuale che si aggira intorno ai 1.051,82 euro.

Tutti i vantaggi delle offerte luce e gas di Wekiwi

Ci sono alcune ragioni che rendono le offerte luce e gas proposte da Wekiwi molto vantaggiose rispetto a quelle di altri competitor e che rendono la società una scelta vincente quando si tratta di andare alla ricerca di risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica o su quella del gas. Uno dei punti di forza delle tariffe di Wekiwi è costituito dal sistema noto come “carica mensile”. Di cosa si tratta? Nella pratica di una quota di spesa che il cliente ha la possibilità di scegliete in fase di attivazione di una nuova fornitura in base a quella che è la stima dei suoi consumi.

Tale procedura è molto interessante ed efficace perché in questo modo Wekiwi non addebita le fatture su importi che vengono basati su delle stime di consumo, ma si basa sull’addebito di un costo fisso. Solo in un secondo momento, quando si potranno rilevare quali siano stati i consumi effettivi da parte di un utente, allora la cifra pagata potrà essere oggetto di un conguaglio. In tal senso è rilevante notare come i pagamenti delle forniture non vengono distribuiti sulla base delle esigenze del fornitore, ma calibrate sulle esigenze reali del consumatore.

Ci sono poi tante altre caratteristiche che contraddistinguono Wekiwi rispetto al resto dei fornitori di luce e gas operanti sul mercato italiano sono: