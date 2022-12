Come richiedere il Bonus luce e gas a Dicembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.230,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Anche a dicembre 2022 le famiglie più vulnerabili potranno contare sui bonus sociali luce e gas per pagare le spese alle stelle di elettricità e metano. Si tratta di sconti in bolletta destinati ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e fisico.

Previsti da tempo dalla normativa nazionale, questi aiuti statali sono stati potenziati nel 2022, grazie a una serie di misure straordinarie che hanno permesso non solo di “irrobustire” il valore dello sconto in fattura per i già aventi diritto, ma anche di estendere il raggio d’azione a nuovi potenziali beneficiari. E ancora: la manovra di bilancio 2023, varata dal governo Meloni e ora all’esame delle commissioni parlamentari, ipotizza ulteriori interventi a sostegno dei bonus elettrico e gas per il primo trimestre 2023 (gennaio-marzo) così da aiutare sempre più famiglie a far fronte alle spese salate di luce e gas.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno passato sotto la lente d’ingrandimento i bonus luce e gas a dicembre 2022. Ecco requisiti d’accesso, l’ammontare del loro valore e i passi da compiere per ottenerli.

Bonus luce e gas: chi può ottenerli a Dicembre 2022

COSA SONO CHI SONO I DESTINATARI COME OTTENERLI Sono sconti in bolletta per aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico a pagare le spese di elettricità e metano Famiglie con ISEE fino a 12mila euro; famiglie numerose con ISEE fino a 20mila euro; titolari di pensione o reddito di cittadinanza e coloro che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita I bonus per disagio economico sono erogati in automatico, con presentazione della DSU e ISEE valido. Il bonus elettrico per condizioni di disagio fisico va richiesto

A dicembre 2022 possono beneficiare dei bonus luce e gas quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

nuclei familiari con un indicatore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 12mila euro annui;

(Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a annui; famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui;

(con almeno 4 figli a carico) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui; titolari di un reddito o pensione di cittadinanza ;

; utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita.

Se sino al 31 dicembre 2022 il tetto per l’accesso ai bonus luce e gas resta invariato a quota 12mila euro (come previsto dal decreto Aiuti bis firmato dall’ex premier Mario Draghi), da gennaio 2023 la platea dei potenziali beneficiari potrebbe allargarsi: il disegno di legge di bilancio approvata dal nuovo esecutivo Meloni prevede infatti un innalzamento della soglia ISEE dagli attuali 12mila euro a 15mila euro. Il varo di questo ampliamento permetterebbe a un numero maggiore di famiglie di vedersi riconosciuto lo sconto in bolletta: secondo le stime di ARERA, (l’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente) circa 500-600mila in più rispetto ai beneficiari attuali dei bonus. Resterebbe, invece, invariato (per ora) il tetto dei 20mila euro per le famiglie numerose.

Come ottenere i bonus luce e gas a dicembre 2022? I bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto: i cittadini o i nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata (assegno di maternità, bonus bebè o mensa scolastica) e che abbiano un ISEE valido ed entro la soglia dei 12mila euro, sono ammessi in automatico al procedimento di riconoscimento dei bonus sociali.

Non è, invece, automatico il riconoscimento del bonus elettrico per disagio fisico, destinato ai nuclei familiari in cui sia presente un componente che si trovi in gravi condizioni di salute e che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita.

Per vedersi riconosciuto tale bonus bisogna presentare apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Servirà, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

A quanto ammontano i bonus luce e gas a Dicembre 2022

TIPOLOGIA DI BONUS RISPARMIO NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2022 Bonus elettrico per disagio economico da 264,10 euro a 378,57 euro Bonus gas per disagio economico da 126,04 euro a 2.058,96 euro Bonus elettrico per disagio fisico da 117,76 euro a 359,72

Secondo le cifre di ARERA, l’Authority italiana dell’energia, il bonus elettrico per disagio economico nel trimestre 1° ottobre – 31 dicembre (comprensivo dell’assegno ordinario e della compensazione integrativa) ammonta a:

264,10 euro per famiglie con uno o due componenti al suo interno (86,1 euro al mese);

per famiglie con uno o due componenti al suo interno (86,1 euro al mese); 321,42 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (il risparmio mensile sale a 104,7 euro);

per i nuclei familiari con 3-4 componenti (il risparmio mensile sale a 104,7 euro); 378,57 euro per le famiglie con oltre quattro componenti (123,3 euro al mese di minori uscite).

Per quanto riguarda il bonus gas per disagio economico, l’importo complessivo (ordinario + straordinario) è compreso tra i 126,04 euro e i 2.058,96 euro. I parametri per calcolarlo si basano su:

numero di componenti del nucleo familiare;

tipo di uso del gas;

zona climatica in cui si trovi la fornitura.

Chi ha accesso al bonus elettrico per disagio fisico nel IV trimestre 2022 può contare su un aiuto che va dai 117,76 euro ai 359,72 euro a seconda di:

apparecchiature salvavita utilizzate;

potenza contrattuale;

tempo giornaliero di utilizzo.

Come tagliare le bollette di luce e gas a Dicembre 2022

Per massimizzare gli aiuti statali c’è una direttrice lungo cui incamminarsi: affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero, che sono accomunate da un costo unitario della materia prima più competitivo rispetto a quello stabilito dalla Maggior Tutela.

Ma come fare a individuare l’offerta in linea con le proprie possibilità di spesa e “cucita” sul fabbisogno energetico della propria famiglia tra le innumerevoli proposte dei brand dell’energia attivi nel mercato della libera concorrenza? Basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Semplice da utilizzare e gratuito, questo strumento consente ai clienti domestici di confrontare le promozioni attivabili a dicembre 2022 a partire dai propri consumi annuali di energia elettrica e metano. Tale informazione può essere consultata nella sezione “consumi” dell’ultima bolletta ricevuta oppure stimata dopo aver impostato i filtri integrati nel comparatore stesso.

Clicca al link di seguito per avviare la comparazione online:

