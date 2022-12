Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4: le offerte a rate di Dicembre 2022 con TIM, Vodafone e WindTre

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4 rappresentano quasi uno spartiacque nel settore degli smartphone. I due telefoni dell’azienda coreana infatti hanno sdoganato definitivamente gli schermi pieghevoli con nuove ed interessanti funzioni. Il primo è un vero e proprio oggetto di design con uno schermo principale da 6,7″ che offre nuove esperienze fotografiche grazie alla FlexCam. Il secondo invece include un display da ben 7,6″ una volta aperto e permette di utilizzare fino a tre app contemporaneamente. Il modo migliore per averli al giusto prezzo è attivare un’offerta smartphone incluso. Se poi non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre restituire il dispositivo entro 14 giorni dal ritiro esercitando il diritto di ripensamento.

Offerte TIM con Samsung Galaxy Z Flip incluso di dicembre 2022

Offerte TIM con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

TIM è tra i migliori operatori quando si tratta di acquistare Samsung Galaxy Z Flip 4 o Galaxy Z Fold 4 in quanto consente di pagarli a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00% , salvo approvazione). L’operatore accetta solo carte di credito (non di debito anche se abilitate agli acquisti online o prepagate) e richiede un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Grazie al servizio TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta il vostro attuale telefono e ottenere uno sconto sul finanziamento. Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può scegliere di addebitare le rate in bolletta con domiciliazione.

La consegna del telefono è gratuita e avviene direttamente a casa entro 3-8 giorni lavorativi. Il pagamento sicuro ed è prevista anche la garanzia di 24 mesi. Le migliori offerte mobile di TIM di dicembre sono:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa è disponibile solo online per chi arriva da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile con portabilità e per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il trasferimento del numero viene eseguito gratuita da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile solo online per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali con portabilità e per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Nei Paesi Ue sono inclusi 20 GB in roaming. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa prevede anche traffico dati senza limiti per l’ascolto di brani su TIMMUSIC. E’ poi possibile aggiungere al piano:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a tanti titoli su mobili senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su cellulare e smartwatch a 99 cent in più al mese

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Nei Paesi Ue sono inclusi 14 GB in roaming. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa prevede anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e acquista una delle sue offerte mobile può avere Giga illimitati i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM di TIM in totale) con l’attivazione gratuita di TIM Unica. La promozione resta valida fino a quando si mantiene la connessione di casa e prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese. Con TIM Unica è previsto solo il pagamento con addebito in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

I prezzi per i due modelli di smartphone pieghevoli con TIM sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Flip4 + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black gratuito – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM (Promo Natale 2×1)

Samsung Galaxy Z Flip4 – 28 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Galaxy Buds2 Pro – 31 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Flip4 5G + Watch5 LTE (44mm) – 33 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Fold4 – 50 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Fold4 5G da 256 GB + Galaxy Buds2 Pro – 53 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy Z Fold4 5G da 256 GB + Watch5 LTE (44mm) – 55 euro al mese per 30 rate per i clienti TIM

Offerte Vodafone con Samsung Galaxy Z Flip incluso di dicembre 2022

Offerte Vodafone con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro 3 Infinito Black Edition illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Anche Vodafone è un eccellente operatore per acquistare Samsung Galaxy Z Flip a rate ma in questo caso è richiesto il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del taglio di memoria desiderato. La consegna è gratuita e avviene direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. Il gestore permette di abbinare il telefono a qualsiasi sua offerta mobile. In più a Natale acquistando uno smartphone a rate si hanno Giga illimitati in 5G per un anno. Le tariffe più convenienti disponibili a novembre sono:

1. Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese

2. Vodafone Silver con prezzo bloccato 24 mesi con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese

Entrambe le offerte sono disponibili solo online per chi richiedere la portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati. Anche con Vodafone il trasferimento del numero è gratuito. Anche attivazione e SIM non prevedono alcun costo.

Se però volete avere Samsung Galaxy Z Flip 4 o Samsung Galaxy Z Fold 4 al prezzo più basso dovete attivare:

3. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming) a 39,99 euro al mese. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura. Attivazione a 6,99 euro

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali e di usufruire di altri vantaggi come il 5G Priority Pass, a garanzia di un segnale stabile e veloce in tutte le circostanze, e accesso gratuito al Vodafone Club. Quest’ultimo permette di avere ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G (se non già inclusa) e sconti per i propri acquisti sulle piattaforme online di Pulsee, Amazon,it, Carrefour.it, Booking.com e altre. Si riceve anche un gift card da 5 euro per chi attiva oggi l’offerta. Con le offerte Infinito si accedere gratuitamente al Vodafone Club+, che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti per l’acquisto di dispositivi tech nei Vodafone Store.

I prezzi per i due modelli di smartphone pieghevoli con Vodafone sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 128 GB – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 256 GB – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold 4 – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate + 199,99 euro di anticipo

Offerte WindTre con Samsung Galaxy Z Flip incluso di dicembre 2022

Offerte WindTre con telefono incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 14,99 euro con Easy Pay 2 Di Più Full 5G Christmas Pack minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 200 GB in 5G 19,99 euro con Easy Pay 3 Christmas Pack Protect Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G 19,99 euro con Easy Pay 4 Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro con Easy Pay

WindTre permette di avere Samsung Galaxy Z Flip a rate senza anticipo ma non è prevista la consegna a domicilio. Il ritiro del dispositivo avviene quindi in negozio. Per trovare quello più vicino potete consultare la sezione Trova Negozio sul sito.

1. Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G con Priority Pass (Giga raddoppiati con smartphone incluso) a 12,99 euro al mese con Easy Pay. La tariffa prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

2. Di Più Full 5G Christmas Pack con minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G con Priority Pass (Giga raddoppiati con smartphone 5G incluso) a 14,99 euro al mese con Easy Pay. La tariffa prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e supporto da parte del servizio clienti 159 senza attese

3. Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay. La tariffa prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo e supporto da parte del servizio clienti 159 senza attese

Se oltre al telefono volete avere anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance potete attivare:

4. Christmas Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 19,99 euro al mese con Easy Pay. Attivazione a 49,99 euro da suddividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro

I prezzi per i due modelli di smartphone pieghevoli con le offerte Di Più sono i seguenti:

Samsung Galaxy Z Flip 4 da 17,99 euro

Samsung Galaxy Z Fold4 da 39,99 euro

Con Christmas Pack Protect Unlimited 5G è invece possibile avere Samsung Galaxy Z Flip 4 a 17,99 euro al mese per 30 rate o 23 euro al mese per 24 rate