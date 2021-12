Come chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo a Dicembre 2021

Una buona notizia, se vuoi chiudere il conto corrente e aprirne uno nuovo non dovrai pagare alcun costo per la migrazione. Resta però il problema di scegliere un prodotto conveniente prima di poter chiudere il tuo attuale conto, ed eccoti la guida per eseguire la portabilità da un conto ad un altro e qualche consiglio sulle migliori offerte per aprire un nuovo conto.

Dicembre è un mese in cui puoi trovare delle buone promozioni per aprire un nuovo conto corrente, diversi istituti infatti alla fine dell’anno hanno lanciato delle offerte per nuovi clienti. Tra le condizioni vantaggiose per incentivare le aperture ci sono cashback, programmi che ti premiamo se convinci un amico a cambiare banca insieme a te, carte di credito gratuite e moduli a zero spese.

L’operazione di chiusura di un conto e di contestuale apertura di un nuovo conto è semplice e non richiederà molto tempo. Per leggere il trasferimento da un prodotto all’altro non dovrà superare i 12 giorni lavorativi, una raccomandazione quando si opera la portabilità tra due conti è di non chiudere il conto prima di aver fatto la richiesta di passaggio.

Prima dell’approvazione del Decreto Bersani sulla concorrenza era previsto un costo per poter terminare il rapporto con la tua banca, adesso l’operazione è gratuita

Come chiudere un conto corrente

La prima cosa da fare è in realtà individuare il tuo nuovo conto corrente, dovrai infatti richiedere prima l’attivazione del nuovo conto e poi procedere alla chiusura del precedente.

Se vuoi aprire un nuovo prodotto e contestualmente chiudere un conto corrente, potrai farlo se il saldo del tuo conto è in positivo. In caso contrario potrai solo eseguire la portabilità dei servizi, che è un’operazione garantita e disgiunta dalla chiusura del conto. Poi potrai procedere e terminare il rapporto con la banca seguendo alcuni semplici step.

In caso di conti cointestati, ecco come dovrai comportati. Se il conto è a firma disgiunta la richiesta di chiusura deve essere firmata da uno solo dei cointestatari, quando invece la cointestazione è congiunta dovrete recarvi entrambi in filiale per firmare i documenti o inviare i moduli con tutte e due le sigle.

Puoi avviare la procedura per chiudere il conto corrente sia recandoti in banca che compilando i moduli di estinzione dell’istituto di credito e inviandoli tramite raccomandata A/R. Tra le informazioni da fornire non dovrai dimenticarti di indicare gli estremi del conto che vuoi terminare. Una volta presentata la domanda dovrai anche restituire le carte di credito, il bancomat e i libretti degli assegni, se hai anche cassette di sicurezza, chiavette per l’home banking o altri prodotti dovrai riconsegnarli.

Cos’è la portabilità e come aprire un conto corrente

Se oltre alla procedura di chiusura vuoi anche aprire un nuovo conto dovrai richiedere la portabilità, ricordati di fare la richiesta prima di chiudere il precedente conto. Sempre più spesso le banche offrono ai clienti dei servizi che si occupano della migrazione da un conto all’altro, come già specificato la portabilità dei servizi non corrisponde alla chiusura.

Per poter trasferire i tuoi servizi di domiciliazione e accredito sul nuovo conto dovrai comunicare alla nuova banca le istruzioni sui servizi che ti interessa attivare o in alcuni casi dovrai cambiare le informazioni di addebito per i fornitori dei servizi le nuove coordinate bancarie (bollette, abbonamenti, Telepass, ecc…).

Non dimenticarti che chiudendo il conto corrente resteranno attivi i servizi collegati ad aventi Conti deposito o Titoli che hai acquistato, non sono prodotti che si estinguono con l’estinzione del conto.

Trovare il miglior conto corrente di Dicembre

A questo punto non ti resta che decidere qual è il conto corrente che vuoi aprire dopo avere provveduto alla chiusura del vecchio prodotto. In genere i motivi che spingono gli utenti a questa scelta sono condizioni più vantaggiose, un trasferimento in un’altra città o uno spostamento in un quartiere in cui non si trova la filiale della propria banca.

Se vuoi individuare rapidamente e senza alcun impegno il miglior conto corrente da aprire a Dicembre puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento è gratuito e ti risparmierai un sacco di tempo a spulciare i siti delle diverse banche in cerca delle offerte per apertura dei conti. Volendo puoi anche scaricare l’App di SOStariffe.it e usare il servizio con il tuo smartphone.

Puoi personalizzare la ricerca selezionando o il tuo profilo utente (Standard, Famiglia, Single, Pensionati e Business), oppure potrai scegliere i filtri relativi ai servizi: conto online, accredito stipendio, trading, zero spese, senza imposta di bollo, con promozioni per età o con operazioni gratuite.

Ecco i migliori conti correnti »

1. My Genius

Il conto corrente in evidenza questo mese su SOStariffe.it è il conto modulare My Genius di UniCredit. Se richiedi l’attivazione di questa soluzione entro il 31 Gennaio potrai ottenere un buono Amazon da 100 euro, per richiedere l’agevolazione dovrai anche attivare il servizio di accredito dello stipendio o della pensione oltre a richiedere l’emissione della carta di debito gratuita che ti offre al banca (il tutto entro il 30 Aprile).

Rispettando queste stesse condizioni potrai anche partecipare ad un concorso a premi indetto dall’istituto. Sono in palio 20 pacchetti Super Buoni, ognuno del valore di 6 mila euro, da poter spendere su siti di e-commerce e nei punti vendita dei negozi convenzionati.

Le condizioni operative con il conto e con le carta My Genius sono

prelievi gratuiti in Italia da ATM di UniCredit

bonifici e giroconti online a zero spese

servizio Banca Multicanale, per gestire il conto da tutti i dispositivi mobili (pc e tablet, a canone zero)

carta di debito My One Visa (zero costi di emissione)

Questo conto ti offre anche la possibilità di attivare o disattivare dei moduli con pacchetti di servizi pre impostati. Le soluzioni tra cui puoi scegliere sono 3: Silver, Gold e Platinum. Queste opzioni ti costeranno da un minimo di 11 euro ad un massimo di 26 euro al mese e includeranno l’emissione di carte di credito, o assegni illimitati e bonifici in filiale senza costi di commissione.

Se attiverai uno dei moduli perderai il diritto ad avere il My Genius base con servizio Banca Multicanale gratis e dovrai pagare i 4 euro di canone previsto per questa funzione.

Puoi conoscere meglio questo prodotto di UniCredit e le condizioni dei servizi se clicchi sul link che segue.

Un prodotto che ti offre condizioni vantaggiose e una grande flessibilità di utilizzo è il conto BBVA. La banca spagnola come incentivo per chi decide di aprire il conto propone il Gran Cashback del 10% sugli acquisti, si tratta di un rimborso sulle spese che sosterrai il primo mese. La spesa massima conteggiata per questo bonus è di 500 euro nei primi 30 giorni. Per il primo anno invece potrai contare sul rimborso dell’1% dei tuoi acquisti pagati con le carte BBVA.

Sia per aprire il conto che per gestire i tuoi soldi e servizi dovrai scaricare l’app BBVA, questo perché in Italia non sarà aperta nessuna filiale fisica dell’istituto di credito. L’assistenza avverrà online o tramite un centralino attivo 24 ore su 24.

Con questa banca non sono previsti costi su prelievi (da tutti gli ATM in Italia) e sui bonifici online. Potrai inoltre contare su alcuni servizi che ti permetteranno di effettuare le tue spese in tranquillità, come Anticipo Stipendio o Pay & Plan (leggi le condizioni e i costi di queste funzioni sul sito). Il primo è un servizio che ti garantisce di poter avere a disposizione una somma che richiederai prima dell’accredito della busta paga, il secondo è un servizio di rateizzazione delle spese effettuate. Puoi anche sfruttare funzioni Salvadanaio o di programmazione sul tuo conto che ti aiuteranno a risparmiare.

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA cliccando sul link in basso.

Scopri il conto BBVA »

3. Widiba

La terza proposta che puoi valutare se vuoi chiudere un conto corrente e aprirne uno nuovo è quella di Banca Widiba. L’offerte del mese ti garantisce l’apertura del conto e il primo anno di canone gratuito. Il prodotto in promozione, fino al 9 Febbraio 2022, è il conto Start (in genere ha un costo pari a 3 euro a trimestre).

Se apri questo conto saranno comprese nell’offerta anche le attivazioni gratuite di una PEC e della firma digitale. La banca ti offre come servizi e condizioni

emissione di carta di debito a zero spese

prelievi gratuiti se superiori a 100 euro da ATM

possibilità di attivare depositi liberi o vincolati

conto a canone zero fino ai 30 anni (o sconti se attivi accredito stipendio o se investi)

Se vuoi richiedere la portabilità dei tuoi risparmi e dei servizi attivi sul precedente conto corrente troverai molto utile WidiExpress, con questo servizio potrai compilando un semplice form e al resto delle operazioni burocratiche penserà l’istituto di credito.

Puoi attivare il conto Widiba Start o chiedere maggiori dettagli sui prodotti e i servizi offerti cliccando sul pulsante che trovi qui in basso.

Richiedi conto Widiba Start »

