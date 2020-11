Come avere Internet TIM a casa?

Vorresti avere Internet a casa con Tim ? Ecco come contattare l'operatore e scegliere la tariffa giusta per le proprie esigenze personali di navigazione

Il metodo più semplice per avere Internet Tim a casa a quello di accedere al sito dell’operatore e scegliere la tariffa fibra ottica che si preferisce in base alla copertura disponibile nel proprio Comune. Per verificarla si può utilizzare l’apposito strumento messo a disposizione gratuitamente da SOStariffe.it. Tim raggiunge con la fibra ottica oltre 140 Comuni in tutta Italia. Nella homepage del portale è presente una sezione chiamata “Di cosa hai bisogno?” in cui dopo aver risposto a qualche domanda si viene indirizzati verso la promozione più adatta in base alle proprie specifiche esigenze. Per chi preferisce avere il supporto di un operatore, può chiamare il servizio clienti al 187 o dal sito basta cliccare sull’icona a forma di cuffie. Il servizio è gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato e domenica dalle 9 alle 18.

Vi ricordiamo che dal 9 novembre è inoltre possibile richiedere a Tim l’utilizzo del bonus PC e Internet. Il Governo ha predisposto un voucher per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro pari a 200 euro per l’attivazione di una linea fissa da almeno 30 Mbps e di 300 euro per l’acquisto di un PC o tablet.

Le offerte Internet casa di Tim

Tim dispone di offerte Internet casa davvero per tutti i gusti. A listino sono presenti proposte tutto compreso con chiamate o intrattenimento televisivo incluso. L’operatore inoltre offre copertura per diverse tipologie di connettività. Dove non arriva la fibra ottica nella modalità FTTH (Fiber to The Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet) è disponibile la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), adatta per le zone distanti dai grandi centri urbani.

Chi è già cliente Tim per la linea mobile e sottoscrive una delle sue offerte fibra casa può attivare gratuitamente Tim Unica, la promozione per avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee). Il pagamento delle offerte mobile e fissa avviene direttamente in bolletta. Scegliendo Tim Super FWA si ottiene anche un abbonamento di 6 mesi a Disney+.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento al costo di 14 euro al mese permette di avere TIMVISION Plus, Disney+, un abbonamento standard a Netflix e gratuitamente il TIMVISION Box fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese.

2. Tim Super Fibra Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 35,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. All’offerta è possibile aggiungere il noleggio di TIMVISION Box.

Un tecnico Tim verificherà e ottimizzerà la copertura Wi-Fi in tutti gli ambienti della casa e durante la fase di installazione rilascerà il certificato digitale, che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD).

Safe Web Plus è la piattaforma pensata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet.

3. Tim Super Fibra Wi-Fi TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

Wi-Fi certificato e sicurezza

Safe Web Plus

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

4. Tim Super Fibra con DAZN e NOW TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

DAZN

NOW TV – Pass Sport di Sky Italia

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese per il primo mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20 poi 59,89 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

5. Tim Super Fibra con Netflix

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi, altrimenti 5 euro al mese

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Netflix piano standard (visione su 2 dispositivi in contemporanea)

TIMVISION Box incluso

L’offerta ha un costo di 42,89 euro al mese per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

6. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi invece di 28,90 euro al mese fino al 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro.

Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

7. Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

TIMVISION incluso

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro una tantum. Per il dispositivo il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro. Il tablet di Samsung è dotato di:

Schermo immersivo con cornice sottile da 10.4″

64 GB di memoria

Nuova S Pen con Air Action inclusa

Doppio Speaker AKG con Dolby Atmos per un audio 3D

Prima di poter sottoscrivere Tim Super Voucher Fibra è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC e Internet. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

