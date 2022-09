Su SOStariffe.it le opzioni Internet wireless più convenienti da attivare a Settembre 2022 per navigare ad alta velocità da casa pur in assenza di una rete telefonica.

Come avere internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Settembre 2022

Cresce l’interesse dei consumatori per le offerte Internet wireless che, sfruttando la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) o la rete mobile 4G, assicurano una navigazione ad alta velocità pur non appoggiandosi a un’infrastruttura di rete “fisica” come quella telefonica. Queste soluzioni attraggono in particolare gli utenti che, pur vivendo in aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica e da una buona connessione ADSL, non intendono rinunciare alla navigazione veloce e alla visione di contenuti multimediali in alta definizione.

Le offerte per navigare a casa senza linea fissa a Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE E COSTI 1 Linkem Promo Easy navigazione fino a 100 Mbps in download

19,90 euro al mese per 12 mesi 2 Fastweb Casa Light FWA navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in download

19,95 euro al mese 3 TIM Premium FWA navigazione fino a 40 Mbps in download

24,90 euro al mese

al mese Opzione Super Velocità con 2 euro in più al mese: 100 Mbps in download 4 Eolo Più velocità di 100 Megabit al secondo in download

24,90 euro al mese

Di seguito passiamo sotto la lente di ingrandimento le soluzioni wireless che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più vantaggiose di Settembre 2022. Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna promozione, è bene ricordare che con la tecnologia FWA (che rientra nella categoria delle reti “fibra mista radio”) il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore Tlc avviene in modalità wireless, utilizzando un apparato di connessione fornito dal provider stesso.

Linkem Promo Easy

Linkem, che dal 2001 offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese in Italia, ha messo a punto una promozione che coniuga internet veloce e chiamate illimitate al prezzo di 19,90 euro al mese per il primo anno (anziché 24,90 euro al mese).

In particolare, l’offerta prevede:

navigazione veloce senza limiti fino a 100 Mbps in download;

in download; opzione Parla&Naviga con chiamate illimitate da casa verso telefoni fissi e mobile nazionali incluse (grazie alla tecnologia VoIP);

con chiamate illimitate da casa verso telefoni fissi e mobile nazionali incluse (grazie alla tecnologia VoIP); contributo iniziale di attivazione: 48 euro (anziché 100 euro), suddiviso in 12 fatture;

modem gratis incluso (in comodato d’uso);

assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Per ulteriori informazioni sull’offerta clicca al link qui sotto:

Fastweb Casa Light FWA

Fastweb, tra i principali operatori italiani nel comparto delle telecomunicazioni, propone un’offerta che assicura internet veloce, navigazione illimitata, modem di ultima generazione e l’accesso gratuito ai corsi on-demand e in live-streaming della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Nata nel 2016 da un’alleanza tra Fastweb e Fondazione Cariplo, l’accademia ha già formato 16.500 partecipanti ed erogato 11 mila ore di formazione su aree come Digital Creativity e Digital Marketing & Social.

I pilastri su cu si fonda l’offerta sono i seguenti:

navigazione senza limiti di traffico fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit in upload;

e 200 Megabit in upload; modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

costo di attivazione pari a 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi).

Chi volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa mensile di 19,95 euro al mese. L’offerta messa a punto da Fastweb non prevede vincoli contrattuali. In caso di cessazione del contratto, il modem e l’antenna forniti in comodato gratuito dovranno essere restituiti entro 45 giorni a partire dalla disattivazione.

Per ulteriori informazioni sull’offerta clicca al link qui sotto:

TIM Premium FWA

TIM, il colosso delle Tlc, propone un’offerta che assicura navigazione illimitata fino a 4o Mega in download e 4 Mega in upload. Tuttavia, per gli internauti a caccia di prestazioni super veloci, l’operatore di telefonia mobile mette a disposizione anche l’opzione Super Velocità per navigare fino a 100 Mega in download e fino a 50 Mega in upload. Tale servizio è offerto da TIM il primo mese di attivazione, per poi costare 2 euro in più al mese rispetto al pacchetto base.

Ecco la “carta d’identità” della soluzione base messa in campo da TIM, che ha un costo mensile di 24,90 euro al mese con domiciliazione della fattura su carta di credito o conto corrente:

velocità di navigazione fino a 40 Mega in download e 4 Mega in upload su rete Wimax;

chiamate a consumo verso tutti: 19 cent di scatto alla risposta e 19 cent al minuto (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

costo di attivazione incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

(10 euro al mese per 24 mesi); modem FWA in comodato d’uso gratuito: a seconda della copertura, si può avere modem Indoor autoinstallante oppure Outdoor con intervento del tecnico a domicilio, che costa 99 euro (rateizzabile in 24 rate da 4,13 euro al mese);

Per ulteriori informazioni sull’offerta clicca al link qui sotto:

Eolo Più

Anche Eolo, player italiano delle telecomunicazioni specializzato nella fornitura di servizi Internet a banda ultra-larga, mette a disposizione dei propri clienti una connessione illimitata nella versione “potenziata” per navigare fino a una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload. Un pacchetto “Ultra velocità” la cui attivazione costa 24,90 euro al mese (5 euro in più rispetto al pacchetto base, che permette di navigare fino a 30 Megabit al secondo in download).

Ecco una panoramica dettagliata del pacchetto opzionale “Ultra Velocità”:

navigazione a una velocità di 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload su rete Wimax;

chiamate illimitate;

EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

3 mesi di Amazon Prime in omaggio;

possibilità di ricevere assistenza entro 3 minuti dalla richiesta di aiuto;

opzioni di personalizzazione con i pacchetti “Studio”, “Lavoro” e “Sicurezza”.

Per ulteriori informazioni sull’offerta clicca al link qui sotto:

