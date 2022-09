In tempi di costi in salita per luce e gas, affidarsi al fornitore di energia più conveniente rappresenta una scialuppa di salvataggio contro il caro bolletta. Dagli esperti di SOStariffe.it , una bussola per mantenere la rotta del risparmio scegliendo le offerte più economiche da attivare a Settembre 2022 .

Dopo un anno di raddoppio delle bollette, l’orecchio dei consumatori resta teso verso il risparmio, soprattutto in questo buio scenario energetico. Una delle mosse strategiche da mettere in campo per “salvare l’inverno” è la scelta di un fornitore di luce e gas vantaggioso, che consenta ai clienti domestici di attutire gli effetti dei rincari di luce e gas in arrivo con le prossime bollette.

Per individuarlo, basta fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per offerte di luce e gas. Questo strumento digitale e gratuito mette a confronto le innumerevoli soluzioni messe a disposizione dalle aziende energetiche del Mercato libero, aiutando i titolari di utenze domestiche a scegliere quella che più si adatta alle proprie esigenze.

Effettuare la comparazione online è semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica e metano (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per trovare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, che può essere anche scaricato sul proprio smartphone o tablet grazie all’App di SOStariffe.it per iOS e Android.

Energia elettrica: le promozioni più vantaggiose di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,441 €/kWh 83,25 € al mese 2 A2A Energia A2A Easy Luce 0,441 €/kWh 85,70 € al mese 3 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,441 €/kWh 86,26 € al mese

Setacciando le promozioni attivate dai fornitori luce del Mercato libero, il comparatore di SOStariffe.it ha acceso i riflettori sulle tre che conquistano il podio del risparmio in questo avvio di Settembre 2022.

Queste offerte sono considerate “magneti” del risparmio in quanto garantiscono l’accesso al prezzo dell’energia del mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo, consentendo dunque ai clienti domestici di beneficiare del minor costo unitario della materia prima a oggi disponibile.

Prima di addentrarci nell’analisi delle singole soluzioni, ricordiamo che le stime di spesa ad esse associate si riferiscono al profilo di una “famiglia tipo” che accumuli in bolletta un totale di 2.700 kWh di energia elettrica consumati all’anno. Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica è riferito al mese di Luglio 2022.

Energia alla fonte wekiwi

wekiwi, il brand dell’energia nato nel 2015 con un “passaporto” 100% digitale, attrae il risparmio proponendo un prezzo dell’energia in linea con l’andamento del mercato, così come una modalità di fatturazione in acconto basata sul sistema della “carica mensile”. Questo significa che i clienti domestici possono scegliere sia l’importo delle fatture in acconto, sia la periodicità delle stesse, così da evitare sorprese in bollette.

Ecco i dettagli della promozione, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” è fissato in 83,25 euro al mese:

Prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale); 30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, piattaforma online che vende oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici;

sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop, piattaforma online che vende oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

A2A Easy Luce



Anche A2A Energia apre le porte del risparmio sfruttando il prezzo dell’energia all’ingrosso. Non solo. Proponendo la scelta tra tariffa monoraria e bioraria, la società commerciale del Gruppo A2A offre a coloro che trascorrono la maggior parte della giornata fuori casa un ulteriore vantaggio: beneficiare di un costo dell’energia più basso nelle ore serali e nei fine settimana.

Di seguito la fotografia dell’offerta, il cui impatto sui bilanci della “famiglia tipo” è pari a 85,70 euro:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per il primo anno di fornitura;

sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per il primo anno di fornitura; possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

luce 100% green.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Edison World Luce Plus

La promozione firmata Edison Energia si laurea “campionessa del risparmio” a Settembre 2022 con una promozione che può essere attivata in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo cioè un unico contratto per la fornitura di luce e gas).

Ecco i pilastri su cui si fonda l’offerta (il cui costo mensile stimato per la “famiglia tipo” si attesta su 86,26 euro):

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; contributo mensile di 6,45 euro al mese (anziché 12,90 euro);

servizio EDISONRisolve gratuito.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Le offerte gas che attraggono il risparmio a Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 A2A Energia A2A Easy Gas 1,8296 €/Smc 141,60 € al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,7296 €/Smc 148,41 € al mese 3 Edison Energia Edison World Gas Plus 1,8296 €/Smc 150,81 € al mese

Di seguito proponiamo la classifica dei gestori di gas più vantaggiosi di Settembre 2022, secondo il comparatore di SOStariffe.it, che ha setacciato le soluzioni metano attualmente disponibili sul Mercato libero. Le stime di spese elencate in tabella e di seguito si riferiscono al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. Il prezzo di riferimento del gas è riferito al mese di Luglio 2022.

A2A Easy Gas

Obiettivo risparmio anche ad A2A Energia, la cui promozione gas stacca tutte le altre nella corsa alla convenienza. Ecco la “carta d’identità” dell’offerta (141,60 euro al mese il costo per la “famiglia tipo”)

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per i primi 12 mesi di fornitura;

sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per i primi 12 mesi di fornitura; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Gas alla Fonte wekiwi

Come per la fornitura di energia elettrica, wekiwi scommette anche per il metano sul prezzo all’ingrosso della materia prima per garantire bollette in linea con l’andamento del mercato. Inoltre, per massimizzare il risparmio, la web company consente ai propri clienti domestici di scegliere l’opzione Dual Fuel (wekiwi unico fornitore per luce e gas).

Di seguito l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,10 €/Smc ;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di ; sconto di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro con il codice sconto SOSW22; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 148,41 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Edison World Gas Plus

Edison Energia sale sul terzo gradino del podio del risparmio anche per la fornitura di gas, con un’offerta che inciderebbe sul budget mensile della “famiglia tipo” per 150,81 euro.

L’offerta si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo;

(Punto di Scambio Virtuale) senza alcun sovrapprezzo; contributo mensile di 6,45 euro al mese (anziché 12,90);

servizio EDISONRisolve incluso ;

; possibilità di attivare il servizio Edison TiProtegge Gas con un sovrapprezzo di 7,50 euro al mese (tasse incluse) per essere al riparo dagli imprevisti sull’impianto gas.

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Oltre al suo comparatore, SOStariffe.it mette a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta delle offerte più in linea con le proprie esigenze.