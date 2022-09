Fibra Fastweb scontata a 23,95 euro scegliendo anche l'offerta mobile

Con il mese di settembre si rinnova il listino di offerte Fastweb per la connessione Internet casa. Per i nuovi clienti che scelgono Fastweb sia per la telefonia fissa che per quella mobile c'è ora uno sconto extra che consente di attivare la fibra ottica con un costo mensile di 23,95 euro . Ecco i dettagli completi sulla nuova promozione:

Scegliere Fastweb come operatore per la connessione Internet casa conviene sempre di più. Per tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta fisso + mobile, infatti, è ora possibile attivare la fibra ottica al prezzo scontato di 23,95 euro al mese per sempre, senza alcun vincolo e senza alcun costo nascosto. Vediamo come sfruttare l’offerta:

La fibra Fastweb è in sconto scegliendo un’offerta fisso + mobile

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fastweb Casa Light linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite fibra ottica 23,95 euro al mese Fastweb Casa linea telefonica

connessione illimitata tramite fibra ottica 26,95 euro al mese

Fastweb offre uno sconto extra per i nuovi clienti che scelgono un’offerta fisso + mobile. Il meccanismo della nuova promozione è semplice. Grazie all’offerta appena partita, è possibile attivare Fastweb Casa Light al prezzo scontato di 23,95 euro al mese per poter contare su di una connessione illimitata a casa.

Lo sconto rispetto al prezzo di listino (pari a 25,95 euro al mese) è disponibile in caso di attivazione di una delle offerte Fastweb Mobile per la telefonica mobile, con o senza portabilità del numero. Da notare che la stessa promozione è disponibile anche per l’abbonamento Fastweb Casa, scontato a 26,95 euro al mese con l’abbinamento ad una SIM Fastweb.

Ecco le caratteristiche delle offerte Fastweb Casa:

Fastweb Casa Light : linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega; grazie alla nuova promozione, Fastweb Casa Light presenta un costo di 23,95 euro al mese con attivazione e modem FastGate Wi-Fi gratis

: linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega; grazie alla nuova promozione, Fastweb Casa Light presenta un costo di con attivazione e modem FastGate Wi-Fi gratis Fastweb Casa: l’offerta ripropone le stesse caratteristiche della versione precedente aggiungendo le chiamate illimitate dal telefono fisso e il nuovo modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa; il costo di Fastweb Casa, con la nuova promozione, è di 26,95 euro al mese, sempre con attivazione e modem gratis

Per ottenere lo sconto sulla fibra ottica è necessario, in fase di attivazione dell’offerta, abbinare una SIM Fastweb, con o senza portabilità del numero. Le offerte da abbinare sono:

Fastweb Mobile Light : minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G a 5,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G a Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e in 4G e 5G a Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G a 11,95 euro al mese

Per le SIM, a prescindere dall’offerta scelta, è prevista l’attivazione gratis.

La soluzione più economica tra le nuove offerte Fastweb prevede il pacchetto Fastweb Casa Light + Mobile Light. Questa soluzione presenta un costo complessivo di 29,90 euro al mese (con attivazione gratuita per entrambe le offerte). Gli utenti possono creare il pacchetto preferito scegliendo tra le due offerte fibra e le tre mobile.

Per attivare Fastweb Casa Light, scegliendo poi l’offerta mobile da abbinare (dopo la verifica della copertura), è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

Se, invece, si preferisce puntare su Fastweb Casa e, quindi, attivare un abbonamento con chiamate gratis dal telefono di casa è possibile seguire il link qui di seguito:

Ricordiamo che chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista rame FTTC di Fastweb ha la possibilità di sfruttare una connessione ad Internet ad alta velocità scegliendo Fastweb Casa Light FWA. L’offerta in questione garantisce la possibilità di sfruttare una connessione ad Internet tramite rete wireless FWA con velocità massima di 1 Gbps. Fastweb Casa Light FWA presenta un costo di 19,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi.

