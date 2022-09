Le 3 migliori assicurazioni auto di Settembre 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Si tratta di un sistema semplice, facile da utilizzare e completamente gratuito che permette di individuare con la massima precisione la polizza auto più economica da attivare in base alle proprie esigenze e, soprattutto, ai propri dati assicurativi. In questo modo, la possibilità di ridurre il costo del premio assicurativo è alla portata di tutti. Ogni anno si può dare un taglio alle spese assicurative senza rinunciare ad una copertura realmente in linea con le proprie necessità.

Vediamo, quindi, come sfruttare la comparazione online dei preventivi per risparmiare sull’assicurazione e quali sono le 3 migliori assicurazioni auto su cui puntare nel corso del mese di settembre 2022:

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI Con il confronto dei preventivi è possibile individuare rapidamente le polizze più vantaggiose Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative Il sistema è sempre gratuito e senza alcun impegno per il cliente In qualsiasi momento è possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al numero 800 999 565

La comparazione dei preventivi è la strada giusta per minimizzare il costo dell’assicurazione senza rinunciare ad una polizza completa e capace di soddisfare appieno tutte le proprie necessità. Il confronto dei preventivi avviene direttamente online con la possibilità per l’utente di poter valutare costi e vantaggi di svariate opzioni. In questo modo, individuare la migliore assicurazione diventa semplicissimo.

La strada per il risparmio passa per il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, accessibile direttamente al link riportato qui di seguito. Il sistema, completamente gratuito e senza impegno per l’utente, offre la possibilità di inserire una sola volta i propri dati (servono tutti i dati anagrafici e assicurativi oltre ai dati del veicolo necessari a qualsiasi compagnia per calcolare i preventivi).

In questo modo, è, quindi, possibile confrontare diversi preventivi, proposti da svariate compagnie assicurative, sulla base dei propri dati, inseriti una volta sola. Il confronto online tiene conto sia della copertura RC Auto che, eventualmente, delle varie garanzie accessorie con cui è possibile andare a personalizzare la polizza.

L’utente può aggiungere garanzie come Furto e Incendio, Assistenza Stradale, Tutela Legale e altro ancora andando a verificare i costi e a individuare la polizza più vantaggiosa. Per accedere subito alla comparazione online è, quindi, possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it disponibile qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente »

Ricordiamo che per assistenza gratuita nella scelta della tariffa o anche nella successiva attivazione è possibile chiamare al Numero Verde 800 999 565. In questo modo, il contraente avrà la possibilità di ottenere supporto qualificato da parte dei consulenti di SOStariffe.it che potranno aiutarlo nella scelta della soluzione migliore per le proprie necessità, affiancandolo anche nella fase di sottoscrizione della polizza.

Una volta individuata la polizza da attivare sarà possibile procedere con la sottoscrizione online, raggiungendo il sito della compagnia tramite l’apposito collegamento rapido disponibile cliccando sul tasto Vai.

A determinare il costo finale dell’assicurazione intervengono svariati fattori. La combinazione di questi fattori determina l’importo del premio richiesto dalla compagnia. Tra gli elementi che contribuiscono alla definizione del costo della polizza auto troviamo la provincia di residenza del proprietario del veicolo oltre ai dati assicurativi come la classe di merito del veicolo da assicurare.

Anche il valore commerciale dell’auto gioca un ruolo importante. Per determinare l’importo del premio assicurativo, inoltre, bisogna andare a considerare anche la presenza di eventuali garanzie accessorie. Abbinando alla polizza RC anche alcune garanzie accessorie si registrerà un inevitabile aumento del prezzo. Nello stesso tempo, però, la copertura offerta dalla polizza sarà decisamente più completa.

Per poter determinare un preventivo per la polizza auto è, quindi, necessario conoscere:

i dati anagrafici del proprietario del veicolo e il suo indirizzo di residenza

i dati del veicolo

i dati assicurativi

le garanzie accessorie che, eventualmente, si desidera affiancare alla copertura RC Auto

Vediamo quali sono le migliori polizze del momento andando a definire un caso tipo per l’individuazione delle soluzioni più convenienti:

Annunci Google

Le migliori polizze auto di settembre 2022

Per poter individuare le migliori polizze auto del momento è necessario effettuare una simulazione, andando a definire il profilo di un “automobilista tipo“. Non esiste, infatti, una polizza più vantaggiosa in assoluto ed è sempre necessario andare a verificare la convenienza delle singole proposte delle compagnie assicurative in relazione a quelli che sono i propri dati assicurativi ed il veicolo da assicurare.

Il profilo di “automobilista tipo” scelto per individuare, a titolo esemplificativo, quali sono le migliori assicurazioni auto da attivare a settembre 2022 è quello di un quarantenne, residente a Milano e in prima classe di merito che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata a maggio 2022 con polizza valida dal prossimo 1° ottobre 2022. Inserendo questi dati in fase di comparazione, il sistema può identificare le 3 migliori assicurazioni auto di settembre 2022.

Naturalmente, andando a modificare anche solo un parametro del profilo di automobilista considerato nell’esempio si registreranno sostanziali cambiamenti nei costi delle singole polizze. Ad esempio, ipotizzando di voler individuare la migliore polizza per un veicolo molto più costoso rispetto alla Fiat Panda o nel caso in cui il proprietario risieda in un’altra regione si registreranno variazioni nei costi. La migliore polizza auto deve essere identificata sempre caso per caso.

Vediamo, quindi, quali sono le 3 migliori polizze auto di settembre 2022, individuate grazie alla comparazione online, per il profilo di automobilista tipo.

1) Allianz Direct

La migliore assicurazione auto di settembre 2022, per il profilo di automobilista tipo considerato, viene proposta da Allianz Direct. La compagnia, infatti, mette a disposizione una copertura RC Auto caratterizzata da un costo annuo di appena 274 euro. Da notare che la copertura prevede un massimale di 6,5 milioni di euro, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose.

Tra le caratteristiche della polizza proposta da Allianz Direct troviamo alcune limitazioni alla rivalsa. Ad esempio, in caso di veicolo guidato da una persona in stato di ebbrezza, per il primo sinistro, la compagnia limiterà la rivalsa a 2.500 euro. La polizza proposta da Allianz Direct, inoltre, include la “formula di guida” denominata Guida Esperta che limita la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato.

Come previsto dalle condizioni contrattuali, potranno mettersi alla guida del veicolo assicurato solo i conducenti con almeno 23 anni o che abbiamo conseguito la patente da almeno 2 anni. Se, al momento di un sinistro, alla guida del veicolo si trovi un conducente non autorizzato la compagnia applicherà una rivalsa fino a 5.000 euro. È possibile passare alla Guida Libera a fronte del pagamento di un premio più alto.

2) ConTe.it

La seconda polizza che segnaliamo nella classifica delle migliori assicurazioni auto di settembre 2022 viene proposta da ConTe.it. La compagnia propone, infatti, una polizza caratterizzata da un prezzo annuo di 338 euro. Da notare che la polizza, oltre alla copertura RC, include anche l’Assistenza Stradale e il servizio di Protezione Satellitare (è necessario installare un dispositivo per il rilevamento della posizione del veicolo via satellite). Anche in questo caso c’è la Guida Esperta con possibilità di passare alla Guida Libera.

La proposta di ConTe. presenta un massimale, per la Responsabilità Civile, di 10 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni di euro per danni alle cose. La compagnia effettuerà la rinuncia alla rivalsa se al momento del sinistro il conducente ha patente scaduta che però verrà rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro stesso. Da notare che la copertura RC si estende anche ai danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e dai figli minori alla guida del veicolo (all’insaputa dell’assicurato) fino a 500 euro.

3) Genertel

A completare la classifica delle migliori polizze auto da attivare a settembre 2022, per il profilo di automobilista tipo individuato nell’esempio, troviamo la polizza di Genertel. La compagnia mette a disposizione una polizza caratterizzata da un prezzo di 363 euro. Tra le caratteristiche della polizza troviamo un massimale di 6,45 milioni di euro per danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per danni alle cose con franchigia/scoperto pari a 150 euro.

La polizza presenta la Guida Esperta, limitando la possibilità di mettersi alla guida del veicolo ai soli conducenti con almeno 25anni di età con possibilità di passaggio alla Guida Libera. Da notare, inoltre, che la copertura RC si estende anche ai danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi o durante la circolazione in aree private o ancora come conseguenza di incendio o scoppio del veicolo (entro il 3% del massimale previsto dalla polizza).

La migliore polizza auto con garanzie accessorie incluse

Andiamo ora ad effettuare una seconda simulazione. Prendiamo ancora il caso del profilo di “automobilista tipo” indicato in precedenza. In precedenza, abbiamo limitato la nostra ricerca alle migliori polizze tenendo in considerazione la sola copertura RC Auto (eventualmente arricchita da garanzie extra incluse gratuitamente). Ora, invece, andiamo a considerare il caso di una polizza più completa comprendente anche le seguenti garanzie accessorie:

Assistenza Stradale

Tutela Legale

Furto e Incendio

Minikasko

Andando a definire un pacchetto più completo di garanzie come quello descritto è inevitabile registrare un aumento dei costi per l’attivazione della polizza. Nell’esempio considerato le 3 migliori polizze di settembre sono:

ConTe.it con un prezzo annuale di 498 euro (con installazione del dispositivo satellitare inclusa)

con un prezzo annuale di (con installazione del dispositivo satellitare inclusa) Genertel con un prezzo annuale di 607 euro

con un prezzo annuale di Verti con un prezzo annuale di 917 euro

Ribadiamo che si tratta solo di una simulazione e che la composizione del pacchetto assicurativo e i dati dell’assicurato e del veicolo da assicurare determinano il costo finale delle singole polizze. Per individuare l’assicurazione più conveniente del momento è, quindi, necessario inserire i propri dati, affidandosi alla comparazione dei preventivi. A disposizione dei contraenti, inoltre, ci sono svariate garanzie accessorie da afffiancare alla copertura RC per personalizzare al massimo la polizza e soddisfare appieno le proprie esigenze.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.