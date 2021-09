Avere Internet in casa senza telefono fisso è possibile ed anche conveniente. Grazie alle migliori offerte di settembre 2021, infatti, è possibile valutare diverse opzioni per sfruttare una connessione Internet per la propria casa, anche quando la fibra ottica FTTH o la fibra mista FTTC non sono disponibili. Ecco, quindi, quali sono le migliori promozione per Internet in casa senza telefono fisso e come fare ad attivare offerta migliore.

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Settembre 2021

Per avere Internet in casa senza linea telefonica è possibile sfruttare diverse offerte particolarmente convenienti. Queste soluzioni sfruttano la rete FWA (Fixed Wireless Access), una tecnologia che prevede la realizzazione di un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore. In questo modo, è possibile realizzare una connessione ad alta velocità anche quando la linea fissa non è presente o non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utente (in particolare non sono disponibili la fibra FTTH e la fibra mista FTTC).

Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa senza linea fissa:

Le migliori offerte Internet casa senza linea fissa a settembre 2021

MAXI PROMO 20 ANNI di LINKEM

Tra le migliori offerte su cui puntare per avere Internet in casa senza telefono fisso segnaliamo la proposta di LINKEM che mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta MAXI PROMO 20 ANNI. Si tratta di una promozione pensata per celebrare i 20 anni di attività su mercato delle telecomunicazioni dell’operatore. Come tale, quest’offerta si presenta con caratteristiche particolarmente vantaggiose per i nuovi utenti che avranno la possibilità di accedere ad Internet, senza limiti, sfruttando la connessione tramite rete FWA (Fixed Wireless Access).

MAXI PROMO 20 ANNI di LINKEM mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload. Nell’offerta non è inclusa la linea telefonica fissa e la possibilità di effettuare o ricevere chiamate. Per chi sceglie quest’offerta, LINKEM mette a disposizione anche l’apparato di connessione, necessario per realizzare il collegamento ad Internet senza limiti tramite rete FWA.

L’abbonamento proposto da LINKEM presenta un canone mensile di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi di sottoscrizione. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione 4,08 euro al mese per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Per i nuovi clienti c’è anche l’accesso illimitato a Helbiz Live, il servizio di streaming che consente di seguire tutte le partite di Serie B in diretta streaming.

Per attivare la nuova offerta LINKEM è possibile raggiungere il sito ufficiale dell’operatore, disponibile al link qui di sotto:

Attiva MAXI PROMO 20 ANNI di LINKEM »

Vodafone Casa Wireless

Tra le migliori offerte da sfruttare per ottenere una connessione Internet a casa anche senza la linea telefonica fissa segnaliamo anche Vodafone Casa Wireless. L’offerta in questione consente di accedere ad Internet tramite rete FWA, permettendo di navigare ad alta velocità anche quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili nell’area dove è situata l’abitazione dell’utente. L’offerta di Vodafone presenta le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete FWA; la velocità massima della connessione è di 200 Mega in download per i primi 200 GB mensili e si riduce a 3 Mega successivamente e fino al rinnovo successivo

tramite rete FWA; la velocità massima della connessione è di 200 Mega in download per i primi 200 GB mensili e si riduce a 3 Mega successivamente e fino al rinnovo successivo linea telefonica con chiamate a consumo

Vodafone Casa Wireless presenta un costo periodico di 21,90 euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta presenta un contributo di attivazione iniziale di 72 o 96 euro (in base alla copertura ed al tipo di apparati e di installazione necessari per realizzare la connessione wireless). Nel canone, inoltre, è incluso un contributo di attivazione di 6 euro al mese per 24 mesi. L’offerta è attivabile con i primi 3 mesi di abbonamento senza vincoli, permettendo al cliente di richiedere il recesso senza alcun costo nel caso in cui non sia soddisfatto dal servizio.

Segnaliamo che, per i clienti più esigenti, c’è l’offerta Vodafone Casa Wireless+. Questa soluzione è la proposta più completa della gamma di offerte FWA di Vodafone. Scegliendo Casa Wireless+ si avrà a disposizione:

una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload

tramite rete FWA con velocità massima di una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

Il canone mensile dell’offerta è pari a 26,90 euro. Anche in questo caso, è previsto un n contributo di attivazione di 6 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone ed un contributo iniziale di 72 o 96 euro, in base alla copertura. Il modem (Indoor o Outdoor, in base alla copertura) viene fornito gratuitamente dall’operatore. Anche per Casa Wireless+ c’è la possibilità di attivare un abbonamento con tre mesi senza vincoli per richiedere il recesso in qualsiasi momento e senza penali. Per verificare la copertura e scegliere l’offerta FWA da attivare è possibile collegarsi al sito Vodafone dal link qui di sotto:

Attiva Casa Wireless di Vodafone »

TIM Super FWA

Tra le offerte Internet wireless, ideali per avere Internet a casa senza linea fissa, più interessanti del momento troviamo TIM Super FWA. L’offerta in questione presenta un pacchetto completo e mette a disposizione tanti vantaggi per i clienti che scelgono di puntare sulla soluzione proposta da TIM per la connessione domestica tramite rete FWA. Ecco tutti i dettagli dell’offerta di TIM:

connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; il cliente può richiedere l’attivazione dell’opzione Super Velocità (il costo è di 2 euro in più al mese) che, in caso di disponibilità del servizio nell’area, garantirà la possibilità di portare la connessione Internet casa fino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload, sempre senza alcun limite di traffico o riduzione di velocità superato un certo quantitativo di Giga; il primo mese di quest’opzione è sempre gratuito in modo da consentire all’utente di provare il servizio potenziato

tramite rete con velocità massima di il cliente può richiedere l’attivazione dell’opzione Super Velocità (il costo è di 2 euro in più al mese) che, in caso di disponibilità del servizio nell’area, garantirà la possibilità di portare la connessione Internet casa fino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload, sempre senza alcun limite di traffico o riduzione di velocità superato un certo quantitativo di Giga; il primo mese di quest’opzione è sempre gratuito in modo da consentire all’utente di provare il servizio potenziato linea telefonica con chiamate a consumo; il cliente può richiedere l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali al costo di 2 euro in più al mese

per i già clienti TIM di rete: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta con la promozione TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM per linea telefonica)

TIM Super FWA presenta un costo di 24,90 euro al mese con modem Wi-Fi gratis ed attivazione inclusa nel canone (10 euro al mese per 24 mesi). In base alla copertura del servizio, TIM fornirà il modem Indoor oppure il modem Outdoor. Nel caso sia necessario utilizzare il modem Outdoor bisognerà ricorrere all’installazione da parte del tecnico TIM che p0resenta un costo di 99 euro che il cliente può scegliere di dilazionare in bolletta con un pagamento rateale di 24 rate mensili.

Attiva TIM Super FWA »

Da notare che con TIM Super FWA è possibile abbinare anche la nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport che consente di seguire le partite di Serie A, di Serie B, di Champions League e molto altro in streaming. L’offerta in questione include:

abbonamento a DAZN

12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box

possibilità di aggiungere Disney+ (+5 euro) e/o Netflix Standard (+10 euro)

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo periodico di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese) con attivazione di 19,99 euro.

Scopri le offerta TIM VISION con DAZN incluso »

