Serie A su DAZN: programma e offerte per le partite di settembre 2021

Per l’anno 2021/2022 la piattaforma DAZN si è aggiudicata tutte le partite della serie A: come funziona l’abbonamento? Quanto costa? Quali sono tutti gli altri contenuti che si potranno vedere? Scopriamolo insieme in questa guida aggiornata.

DAZN è un servizio che si caratterizza per la trasmissione di contenuti in streaming dedicati al mondo sportivo, che per la stagione 2021/2022 si è aggiudicato in esclusiva tutte le partite della serie A.

L’abbonamento a DAZN, che potrà essere sottoscritto online in pochi semplici passaggi, ha un costo di 29,99 euro al mese e richiede:

l’inserimento dei propri dati anagrafici (nome e cognome);

l’inserimento di un indirizzo email valido;

la creazione di una password, da utilizzare, assieme alla mail, per accedere.

Se sei interessato a non perderti neanche una partita della serie A, clicca sul link che trovi qui sotto e sottoscrivi il tuo abbonamento a DAZN.

A proposito dei metodi di pagamento accettati da DAZN, sarà possibile pagare il proprio abbonamento con:

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate;

iTunes;

PayPal;

Google Play Billing;

Amazon In App Payment (solo Amazon Fire Stick);

carte e codici prepagati DAZN.

Sono accettate le carte di credito e le carte di debito appartenenti ai principali circuiti nazionali e internazionali, tra cui MasterCard, Maestro, VISA e American Express.

Le carte prepagate sono in vendita sia online sia presso molti punti vendita, quali:

Unieuro;

MediaWorld;

Euronics;

Esselunga;

Carrefour;

COOP;

GameStop;

Startselect.

Clicca sul link qui sotto per sottoscrivere il tuo abbonamento a DAZN.

Come vedere le partite di serie A su DAZN?

Vedere tutte le partite di serie A su DAZN è davvero molto semplice, in quanto basterà sottoscrivere un abbonamento (che potrà tra l’altro essere disattivato in qualsiasi momento), scegliendo tra uno dei metodi di pagamento che sono messi a disposizione dalla piattaforma (indicati nel paragrafo precedente).

Le prossime partite, ovvero quelle della terza giornata, si svolgeranno dall’11 al 13 settembre 2021. Si tratterà dei seguenti match:

Empoli-Venezia | Sabato 11 settembre, ore 15:00;

Napoli-Juventus | Sabato 11 settembre, ore 18:00;

Atalanta-Fiorentina | Sabato 11 settembre, ore 20:00;

Sampdoria-Inter | Domenica 12 settembre, ore 12:300;

Cagliari-Genoa | Domenica 12 settembre, ore 15:00;

Spezia-Udinese | Domenica 12 settembre, ore 15:00;

Torino-Salernitana | Domenica 12 settembre, ore 15:00;

Milan-Lazio | Domenica 12 settembre, ore 18:00;

Roma-Sassuolo | Domenica 12 settembre, ore 20:45;

Bologna-Hellas Verona | Lunedì 13 settembre, ore 20:45.

Su DAZN si potranno vedere tutte e 10 le partite, mentre su Sky saranno trasmesse soltanto Atalanta-Fiorentina, Sampdoria-Inter e Bologna-Hellas Verona.

Cosa vedo con DAZN?

DAZN non è solo serie A. La sottoscrizione dell’abbonamento, che potrà essere supportato su 6 diversi dispositivi e permetterà di vedere contenuti su due diversi schermi in contemporanea, include anche:

tutte le partite di UEFA Europa League;

i migliori match della UEFA Conference League;

Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores;

Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS:

la UEFA Women’s Champions League;

alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine;

i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Saranno poi disponibili i canali Eurosport, dove vedere sport quali tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro, oltre che MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, darts e Indycar.

Clicca sul link per approfittare fin da subito di tutti i vantaggi offerti da DAZN.

Partite della serie A fino alla decima giornata

Di seguito sarà riportato l’elenco completo di tutte le partite della serie A che sarà possibile vedere su DAZN fino alla decima giornata.

Quarta giornata – dal 17 al 20 settembre 2021

Le partite della quarta giornata saranno le seguenti:

Sassuolo-Torino | venerdì 17 settembre ore 20.45;

Genoa-Fiorentina | sabato 18 settembre ore 15;

Inter-Bologna | sabato 18 settembre ore 18;

Salernitana-Atalanta | sabato 18 settembre ore 20.45;

Empoli-Sampdoria | domenica 19 settembre ore 12.30;

Venezia-Spezia | domenica 19 settembre ore 15;

Verona-Roma | domenica 19 settembre ore 18;

Lazio-Cagliari | domenica 19 settembre ore 18;

Juventus-Milan | domenica 19 settembre ore 20.45;

Udinese-Napoli | lunedì 20 settembre ore 20.45.

Quinta giornata – Dal 21 al 23 settembre

Le partite della quinta giornata saranno le seguenti:

Bologna-Genoa | martedì 21 settembre ore 18.30;

Atalanta-Sassuolo | martedì 21 settembre ore 20.45;

Fiorentina-Inter | martedì 21 settembre ore 20.45;

Salernitana-Verona | mercoledì 22 settembre ore 18.30;

Spezia-Juventus | mercoledì 22 settembre ore 18.30;

Cagliari-Empoli | mercoledì 22 settembre ore 20.45;

Milan-Venezia | mercoledì 22 settembre ore 20.45;

Sampdoria-Napoli | giovedì 23 settembre ore 18.30;

Torino-Lazio | giovedì 23 settembre ore 18.30;

Roma-Udinese | giovedì 23 settembre ore 20.45.

Sesta giornata – Dal 25 al 27 settembre 2021

Le partite della sesta giornata saranno le seguenti:

Spezia-Milan | sabato 25 settembre ore 15;

Inter-Atalanta | sabato 25 settembre ore 18;

Genoa-Verona | sabato 25 settembre ore 20.45;

Juventus-Sampdoria | domenica 26 settembre ore 12.30;

Empoli-Bologna | domenica 26 settembre ore 15;

Sassuolo-Salernitana | domenica 26 settembre ore 15;

Udinese-Fiorentina | domenica 26 settembre ore 15;

Lazio-Roma | domenica 26 settembre ore 18;

Napoli-Cagliari | domenica 26 settembre ore 20.45;

Venezia-Torino | lunedì 27 settembre ore 20.45.

Settima giornata – Dal 1° al 3 ottobre 2021

Le partite della settima giornata saranno le seguenti:

Cagliari-Venezia | venerdì 1 ottobre ore 20.45;

Salernitana-Genoa | sabato 2 ottobre ore 15;

Torino-Juventus | sabato 2 ottobre ore 18;

Sassuolo-Inter | sabato 2 ottobre ore 20.45;

Bologna-Lazio | domenica 3 ottobre ore 12.30;

Verona-Spezia | domenica 3 ottobre ore 15;

Sampdoria-Udinese | domenica 3 ottobre ore 15;

Fiorentina-Napoli | domenica 3 ottobre ore 18;

Roma-Empoli | domenica 3 ottobre ore 18;

Atalanta-Milan | domenica 3 ottobre ore 20.45.

Clicca sul link per saperne di più e sottoscrivere l’abbonamento a DAZN.

Ottava giornata – Dal 16 al 18 ottobre 2021

Le partite dell’ottava giornata saranno le seguenti:

Spezia-Salernitana | sabato 16 ottobre ore 15;

Lazio-Inter | sabato 16 ottobre ore 18;

Milan-Verona | sabato 16 ottobre ore 20.45;

Cagliari-Sampdoria | domenica 17 ottobre ore 12.30;

Empoli-Atalanta | domenica 17 ottobre ore 15;

Genoa-Sassuolo | domenica 17 ottobre ore 15;

Udinese-Bologna | domenica 17 ottobre ore 15;

Napoli-Torino | domenica 17 ottobre ore 18;

Juventus-Roma | domenica 17 ottobre ore 20.45;

Venezia-Fiorentina | lunedì 18 ottobre ore 20.45.

Nona giornata – Dal 22 al 24 ottobre 2021

Le partite della nona giornata saranno le seguenti:

Torino-Genoa | venerdì 22 ottobre ore 18.30;

Sampdoria-Spezia | venerdì 22 ottobre ore 20.45;

Salernitana-Empoli | sabato 23 ottobre ore 15;

Sassuolo-Venezia | sabato 23 ottobre ore 18;

Bologna-Milan | sabato 23 ottobre ore 20.45;

Atalanta-Udinese | domenica 24 ottobre ore 12.30;

Fiorentina-Cagliari | domenica 24 ottobre ore 15;

Verona-Lazio | domenica 24 ottobre ore 15;

Roma-Napoli | domenica 24 ottobre ore 18;

Inter-Juventus | domenica 24 ottobre ore 20.45.

Decima giornata – Dal 26 al 28 ottobre 2021

Le partite della decima giornata saranno le seguenti:

Spezia-Genoa | martedì 26 ottobre ore 18.30;

Venezia-Salernitana | martedì 26 ottobre ore 18.30;

Milan-Torino | martedì 26 ottobre ore 20.45;

Juventus-Sassuolo | mercoledì 27 ottobre ore 18.30;

Sampdoria-Atalanta | mercoledì 27 ottobre ore 18.30;

Udinese-Verona | mercoledì 27 ottobre ore 18.30;

Cagliari-Roma | mercoledì 27 ottobre ore 20.45;

Empoli-Inter | mercoledì 27 ottobre ore 20.45;

Lazio-Fiorentina | mercoledì 27 ottobre ore 20.45;

Napoli-Bologna | giovedì 28 ottobre ore 20.45.

