Navigare alla massima velocità in ogni locale della propria abitazione pur in assenza di una linea telefonica fissa è possibile grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Dagli esperti di SOStariffe.it una bussola per orientarsi tra le promozioni FWA più vantaggiose di Agosto 2022 .

Come avere Internet in casa senza telefono fisso: le offerte di Agosto 2022

Sempre più italiani dicono “addio” alla cornetta. Con l’inarrestabile marcia degli smartphone, la linea telefonica fissa a casa è sempre più un ricordo del passato. Eppure, l’assenza di una linea fissa non preclude l’accesso alla navigazione in Rete alla massima velocità. Questo, infatti, poteva essere vero quando l’unica tecnologia disponibile era l’ADSL. Oggi, invece, la tecnologia FWA (acronimo per Fixed Wireless Access) ha rivoluzionato il modo di accedere a Internet, garantendo una velocità di connessione del tutto simile alla fibra ottica pura, anche in assenza di un collegamento in rame. E questo perché l’FWA è una tecnologia mista, in parte rete cablata in fibra ottica e in parte rete che sfrutta le frequenze radio.

Grazie al comparatore per Internet casa di SOStariffe.it, il tool gratuito e online per scoprire le offerte wireless più vantaggiose e disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it (per sistemi operativi iOS e Android), è possibile confrontare le promozioni proposte dagli operatori ad Agosto 2022 e scegliere quelle più convenienti sulla base delle proprie abitudini di navigazione.

Le migliori offerte FWA per navigare da casa ad Agosto 2022

NOME DELLA PROMOZIONE CARATTERISTICHE Linkem Promo Easy navigazione illimitata a una velocità in download fino a 100 Mega

opzione voce: chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili nazionali

modem gratuito

sconto sul contributo iniziale di attivazione: 48 euro suddiviso in 12 fatture Fastweb Casa Light FWA navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo

al secondo Modem Internet Box NeXXT con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

corsi della Fastweb Digital Academy inclusi

contributo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi Vodafone Casa Wireless navigazione fino a 100 Mbps in dowload e 50 Mbps in upload per 200 GB, poi la velocità scende

in dowload e 50 Mbps in upload per 200 GB, poi la velocità scende chiamate a consumo

modem incluso

il costo di attivazione di 72 euro (copertura indoor) o 96 euro (copertura outdoor) può essere corrispondo anche in 24 rate

Con il comparatore di SOStariffe.it sono state selezionate le 3 migliori offerte per avere una connessione Internet a casa senza avere un telefono fisso. Vediamo negli dettagli che cosa prevedono queste proposte.

Linkem Promo Easy

Linkem, che dal 2001 offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese in Italia, propone un’offerta che unisce Internet veloce a chiamate illimitate. In particolare, l’offerta prevede:

Navigazione veloce fino a 100 Mbps in download;

in download; opzione Parla&Naviga con chiamate illimitate da casa verso telefoni fissi e mobile nazionali inclusa (grazie alla tecnologia VoIP);

contributo iniziale di attivazione: 48 euro, suddiviso in 12 fatture;

modem gratis incluso (in comodato d’uso);

assistenza Prime inclusa, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione.

Attivando tale promozione, il consumatore spenderebbe 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, anziché 24,90.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Linkem Promo Easy clicca al link qui di seguito:

Fastweb Casa Light FWA

Campione di convenienza ad Agosto 2022 è anche Fastweb, tra i principali operatori italiani nel comparto delle telecomunicazioni. L’offerta Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta la rete Ultra FWA, punta su queste caratteristiche:

navigazione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download;

al secondo in download; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

corsi della Fastweb Digital Academy gratis (la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro);

costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi;

Chi volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa mensile di 19,95 euro al mese.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Fastweb Casa Light FWA clicca al link qui di seguito:

Vodafone Casa Wireless

Per garantire ai propri clienti la navigazione da casa senza rete fissa, l’operatore Vodafone propone la soluzione Vodafone Casa Wireless. Ecco la carta d’identità della promozione:

traffico dati illimitato;

navigazione fino a 100 Mbps per i primi 200GB, terminati i quali la navigazione avviene a 3 Mbps;

per i primi 200GB, terminati i quali la navigazione avviene a 3 Mbps; chiamate da telefono fisso a consumo;

consegna del modem a casa gratuita;

periodo di prova di 1 mese senza vincoli: scaduto tale periodo è possibile disattivare l’offerta senza addebito di rate residui o penali;

costo di attivazione: 6 euro al mese per 24 mesi (già inclusi nel prezzo). Sono inoltre previsti 72 euro o 96 euro una tantum sulla base del modulo scelto (Indoor o Outdoor)

Affidandosi a questa soluzione proposta da Vodafone, gli utenti pagherebbero 21,90 euro al mese. L’offerta prevede una durata minima contrattuale di 24 mesi.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Vodafone Casa Wireless clicca al link qui di seguito:

