Fastweb rinnova la sua offerta 5G con 150 Giga ad un ottimo prezzo per agosto 2022

Fastweb è sempre di più un riferimento del mercato di telefonia mobile, proponendo tariffe molto convenienti a prezzi contenuti. L'operatore, ad oggi, mette a disposizione l 'offerta 5G più economica sul mercato che, per tutto il mese di agosto, sarà in promozione con la possibilità di ottener e 150 Giga invece d 90 Giga al mese a tempo indeterminato. Ecco i dettagli dell'offerta:

La gamma di offerte Fastweb Mobile si rinnova con la nuova offerta da 7,95 euro al mese. La promozione, valida per tutto il mese di agosto, è contemporaneamente l’offerta che mette a disposizione degli utenti:

il maggior numero di Giga a meno di 8 euro al mese

il 5G al prezzo più basso del mercato

Si tratta, quindi, di una promozione davvero completa e vantaggiosa. Ecco i dettagli completi e come fare per attivarla:

La nuova offerta Fastweb con 150 Giga al mese è valida per tutto agosto 2022

FASTWEB MOBILE COSA INCLUDE Minuti ed SMS Minuti illimitati e 100 SMS Giga 150 GB invece di 90 GB in 4G e 5G a tempo indeterminato Costo 7,95 euro al mese

C’è tempo fino alla fine del mese appena iniziato per attivare la nuova offerta Fastweb da 150 Giga al mese invece di 90 GB. L’offerta in questione, disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti

150 GB in 4G e 5G per navigare in Italia (invece di 90 GB come proposto in precedenza)

per navigare in Italia (invece di 90 GB come proposto in precedenza) in roaming in UE, Svizzera e Regno Unito: minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB per navigare ogni mese senza costi extra

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo

Fastweb Mobile presenta un costo di 7,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 10 euro. L’offerta può essere attivata sia richiedendo la portabilità del numero (da qualsiasi operatore) che richiedendo un nuovo numero di cellulare. L’offerta può essere attivata sia con addebito del canone mensile su credito residuo che con addebito su conto corrente.

La tariffa proposta da Fastweb è, come facilmente verificabile consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, ad oggi la tariffa 5G più economica sul mercato ed anche l’offerta che include più Giga a meno di 8 euro al mese. Si tratta, quindi, di una delle proposte più interessanti e complete attualmente a disposizione degli utenti.

Chi è alla ricerca di un’offerta mobile da attivare in estate non può non prendere in considerazione la proposta di Fastweb. Da notare che l’offerta è attivabile direttamente online con possibilità di ritiro della SIM in negozio (nella stessa giornata in cui viene effettuata la richiesta di attivazione) oltre che con la tradizionale consegna della SIM a casa.

Per scoprire i dettagli dell’offerta e richiederne l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri la nuova offerta da 150 GB di Fastweb »

Da notare che la nuova offerta Fastweb Mobile da 150 GB è abbinabile anche alla fibra ottica Fastweb Casa Light. L’offerta per la connessione Internet di casa include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega.

Il costo dell’offerta fibra è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. In fase di attivazione è possibile aggiungere la SIM Fastweb con 150 GB a 7,95 euro al mese oppure la tariffa “Maxi” con 300 GB a 9,95 euro al mese. La SIM ha sempre un costo di 10 euro e le offerte mobile da abbinare alla fibra sono disponibili sia con portabilità che con attivazione di un nuovo numero.

Scopri l’offerta fibra di Fastweb »