Catalogo Netflix: le serie TV e i film di luglio 2020

Il catalogo Netflix viene ampliato ogni mese dall’aggiunta di titoli tra i più disparati: si passa dai film generazionali, che hanno segnato l’adolescenza di molti di noi, come Ritorno al futuro, alle serie TV più note a livello internazionale.

Non mancano le prime stagioni di serie del tutto nuove, le produzioni originali che Netflix può permettersi essendo ormai un colosso della TV in streaming e documentari che incontrano l’interesse dei pubblici più diversi.

Grande spazio anche agli amanti della cultura giapponese, con l’arrivo di alcuni nuovi anime che ci faranno compagnia in questo primo mese di estate vera: il caldo inizia a farsi sentire, non tutti hanno voglia di uscire con le temperature che superano i 35° e Netflix è un ottimo passatempo per combattere la calura estiva, sotto il fresco del proprio impianto di raffrescamento.

Ecco quali sono le migliori proposte di Netflix in uscita a luglio 2020.

La programmazione Netflix di luglio 2020

I film e le serie TV di Netflix sono in aggiornamento costante: ogni mese può infatti accadere che una serie venga eliminata per fare spazio a nuovi titoli, altre volte può succedere che siano disponibili soltanto alcuni volumi di una trilogia.

Ecco perché tenersi aggiornati su tutte le nuove uscite è il modo migliore per tenere d’occhio tutti i titoli disponibili, che possono essere ricercati comodamente anche all’interno della piattaforma, inserendo il nome del film o, per esempio, quello del regista o degli attori protagonisti.

Abbiamo riassunto le uscite del Catalogo Netflix a luglio 2020 raggruppandole per data di disponibilità sulla piattaforma. Pronti a fare una nuova entusiasmante scorpacciata di film e serie TV?

Le date di uscita di film e serie TV

Il 1° luglio saranno presenti i seguenti titoli:

Sotto il sole di Riccione, una produzione originale Netflix;

la prima stagione della serie TV Say I Do;

la seconda stagione della serie TV Deadwind;

il documentario Unsolved Misteries;

il documentario Maradonapoli, sul calciatore Diego Maradona;

il reality Vuoi sposarmi? alla sua prima stagione;

il film Now You See Me – I maghi del crimine;

il film Ritorno al futuro;

il film Schindler’s List;

la commedia Nemiche amiche;

il film Donnie Brasco;

il film Big Fish – Le storie di una vita incredibile;

il film Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza);

il film Atto di forza;

il film Tu, io e Dupree;

il film Week-end di terrore;

il film Il codice Da Vinci;

il film Bad Boys II;

il film Dream House;

il film Eurotrip;

il film Geronimo;

il film Happy Old Year;

il film Il colore del crimine;

il film il figlio di Chucky;

il film In punizione;

il film Latin Lover;

il film Le 12 fatiche di Asterix;

il film Mickey Occhi Blu;

il film The Big Sick;

il film Traffik;

il film Troll Hunter;

la quinta stagione della serie TV Teen Titans Go!;

la terza stagione dell’anime InuYasha;

l’anime 5 cm al secondo;

la prima stagione di Akame ga Kill!;

la prima stagione di The Tatami Galaxy.

Il 2 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

la prima stagione della serie TV Warrior Nun;

il documentario Thiago Ventura Pokas;

la prima stagione della serie TV Mystic Pop-Up Bar.

Il 3 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

il film Desperados;

il documentario Tutto per la sopravvivenza;

la prima stagione della serie TV Il club delle babysitter;

la prima stagione della serie TV Southern Survival;

la quinta stagione della serie TV Le ragazze del centralino;

la prima stagione della serie TV Ju-On Origins.

Il 4 luglio saranno presente la prima stagione delle serie TV Hook, mentre il 5 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

la prima stagione della serie TV The Underclass;

il film Libera Uscita;

il film Una storia senza nome.

Il 6 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

il film Happy Old Year;

il film Overlord.

Il 7 luglio uscirà il film Puzzle mentre l’8 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

la miniserie Stateless;

la quarta stagione della serie TV The Protector.

il documentario Mucho Mucho Amor: la leggenda di Walter Mercado.

Il 10 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

I dodici giurati;

il film The Old Guard;

il documentario Dating Around: Brasile;

il documentario Zac Efron – Con i piedi per terra.

Il 13 luglio uscirà il film Cenerentola Pop, mentre il 14 luglio saranno disponibili i documentari Il business degli stupefacenti e Insieme.

Il 15 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

la prima stagione di Oscuro desiderio;

il film Gli infedeli;

il documentario Skindecision: prima e dopo.

Il 17 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

la prima stagione di Cursed;

la prima stagione di Sulla bocca di tutti;

il documentario Padre, soldato, figlio.

Il 20 luglio saranno presenti i seguenti titoli:

il film Colpi da maestro;

il film Jack e Jill.

Il 21 luglio saranno disponibili la seconda stagione di Come vendere droga online (in fretta), mentre il 24 luglio saranno presenti il film Offerta alla tormenta e il film The Kissing Booth 2. Il 31 luglio uscirà infine la seconda stagione della serie The Umbrella Academy.

Quanto costa l’abbonamento Netflix

Netflix propone 3 diverse tipologie di abbonamento, che variano in relazione al prezzo, alla qualità dello streaming e al numero di dispositivi che possono essere connessi in contemporanea.

Si tratta nello specifico di:

piano base: ha un costo di 7,99 euro al mese e può essere visto su un solo dispositivo;

piano standard; ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere visto su 2 dispositivi in contemporanea in versione HD.

piano Premium: ha un costo di 15,99 euro al mese e permette la visione su 4 dispositivi in contemporanea in versione Ultra HD.

Cinque titoli da non perdere

Tra le tante pellicole cinematografiche che sarà possibile vedere su Netflix dal mese di luglio 2020, eccone 5 consigliate che probabilmente avrete già visto, ma che meritano di essere riviste più e più volte.

Si tratta di titoli ben diversi tra loro: si va dal film cult anni ‘80, che molti di noi conoscono a memoria, Ritorno al futuro, a pellicole più particolari che per un motivo o per un altro sono riuscite a farsi apprezzare dal grande pubblico internazionale.

Il vantaggio di Netflix rimane comunque quello di poter disporre di una vastissima gamma di titoli fra i quali scegliere, ma soprattutto di poterli vedere in qualsiasi momento, anche in versione offline: è infatti possibile scaricare alcuni titoli direttamente sui propri dispositivi elettronici e non sprecare così i Giga della connessione se, per esempio, li si guarda da mobile.

1. Big Fish – Le storie di una vita incredibile

Film di Tim Burton del 2003, tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Wallace. Il protagonista, Edward Bloom, è interpretato da Ewan McGregor. Una pellicola fantastica della durata di 125 minuti nella quale immergersi per sognare un po’.

2. Now You See Me – I maghi del crimine

Il primo film di quella che è poi diventata una trilogia: un thriller con attori del calibro di Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, che terrà incollati allo schermo fino alla fine.

3. Ritorno al futuro

Il classico dei classici che non fa mai male rivedere di tanto in tanto: chi non hai mai immaginato di avere una DeLorean in garage? Il film, il cui titolo originale è Back To The Future, uscì nelle sale nel 1985: è diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

La pellicola, che rappresenta un film iconico per gli anni ‘80, fu la prima di una trilogia: nel 1989 uscì infatti Ritorno al futuro – Parte II e l’anno successivo Ritorno al futuro – Parte III. Ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.

4. Schindler’s List

Pellicola del 1993 in bianco e nero diretta da Steven Spielberg e interpretata da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes. Una grandissima testimonianza sul tema della Shoah: da vedere almeno una volta nella vita.

5. Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza)

Un film diverso dal solito, diretto dal regista Alejandro González Iñárritu e vincitore di 4 Oscar nel 2015 e di ben 2 Golden Globe. Tra i protagonisti, grandi nomi: Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton.

