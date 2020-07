TIM offerte telefoni inclusi: le migliori promozioni di luglio 2020

TIM è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano e può contare su di una vasta gamma di offerte. L’operatore rappresenta una delle principali opzioni da considerare per tutti gli utenti interessati all’acquisto a rate di uno smartphone. Le offerte “telefono incluso” di TIM , infatti, consentono l’acquisto di smartphone a rate a condizioni particolarmente agevolate. In listino l’operatore ha tantissimi dispositivi, da modelli entry level sino ad arrivare ai recentissimi top di gamma 5G. Ecco le migliori promozioni con telefono incluso di TIM di luglio 2020.

Tra le tante offerte TIM attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile troviamo anche diverse soluzioni di tipo “telefono incluso”. Si chi passa a TIM, attivando un nuovo numero o richiedendo la portabilità del proprio, che i già clienti TIM hanno la possibilità di abbinare alla propria offerta anche uno smartphone a rate. Le offerte “telefono incluso” di TIM prevedono delle caratteristiche standard con un anticipo e 30 rate mensili da addebitare su carta di credito o, in alcuni casi, su conto corrente.

Da notare, inoltre, che TIM propone sconti e promozioni esclusive per i clienti di rete fissa. In questi casi sarà possibile acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i modelli in promozione, a condizioni particolarmente agevolate. Per sfruttare queste offerte bisognerà effettuare l’accesso al sito TIM utilizzando le credenziali del proprio account di rete fissa. La procedura di acquisto rateale sarà particolarmente rapida in quanto i dati dell’utente sono già salvati all’interno dell’account.

Di seguito, invece, vediamo quali sono le migliori offerte TIM con telefono incluso da attivare a luglio 2020:

TIM Advance 5G Unlimited

Abbinare un’offerta completa ad un nuovo smartphone 5G top di gamma è possibile grazie TIM Advance 5G Unlimited, l’offerta di riferimento della gamma TIM. Questa tariffa permette di sfruttare al massimo la rete TIM, accedendo senza limiti anche alla rete mobile di nuova generazione 5G. Si tratta, quindi, di un’offerta davvero completa che, inoltre, permette di acquistare uno smartphone 5G con sconti esclusivi.

Ecco le caratteristiche dell’offerta TIM Advance 5G Unlimited:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

Giga illimitati in Italia sotto rete 4G, 4.5G e 5G di TIM

sotto rete 4G, 4.5G e 5G di TIM in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 12 GB al mese senza costi aggiuntivi

250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada

250 minuti al mese dall’Italia verso Europa, Usa e Canada

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi nel canone mensile

TIM Advance 5G Unlimited presenta un costo periodico di 39,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito. L’offerta in questione è disponibile sia per nuovi clienti, con portabilità del numero o con attivazione di un nuovo numero di cellulare, che per i già clienti.

Per quanto riguarda le promozioni “telefono incluso”, l’attivazione di TIM Advance 5G Unlimited consente di ottenere sconti esclusivi su tutti i principali smartphone 5G presenti in listino TIM. L’utente potrà acquistare uno degli smartphone 5G con anticipo zero e 30 rate mensili a partire da 10 Euro. Per scegliere il modello da acquistare è necessario recarsi in un negozio TIM.

TIM Young Student Edition

Una delle migliori offerte con telefono incluso di TIM per il mese di luglio 2020 è TIM Young Student Edition. Si tratta di una promozione riservata ai clienti Under 25 che decidono di passare a TIM. L’offerta in questione è davvero molto conveniente e permette di abbinare una SIM con un ricco bundle di minuti, SMS e, soprattutto, GB ad uno smartphone.

TIM Young Student Edition presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

40 GB di traffico dati in 4G e 4.5G (velocità massima di 700 Mbps)

di traffico dati in 4G e 4.5G (velocità massima di 700 Mbps) Giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network. e-learning e musica

minuti ed SMS illimitati e 15 GB al mese in roaming gratuito in UE

6 mesi di TIM Music Platinum gratis

3 mesi di Video Card gratis (per vedere video senza consumare Giga)

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi nel canone mensile

L’offerta presenta un canone mensile di 9,99 Euro con un costo di attivazione di 9,99 Euro. Come detto in precedenza, si tratta di una promozione riservata ai clienti Under 25. Tale offerta, naturalmente, continuerà ad essere attiva (con le stesse condizioni indicate) anche dopo che il cliente avrà compiuto e superato i 25 anni di età. Da notare, inoltre, che la tariffa in questione è disponibile anche per i già clienti TIM.

Veniamo ora alle offerte “telefono incluso” da abbinare a TIM Young Student Edition. I clienti che sottoscrivono quest’offerta possono abbinare uno smartphone alla tariffa scegliendo tra i vari modelli presenti in listino. In esclusiva per quest’offerta è possibile abbinare i seguenti smartphone con condizioni particolarmente agevolate:

Redmi Note 9: anticipo zero e 3 Euro al mese per 30 mesi

anticipo zero e 3 Euro al mese per 30 mesi iPhone SE 2020 64 GB: anticipo zero e 13 Euro al mese per 30 mesi

Per completare l’acquisto è possibile recarsi in un qualsiasi negozio TIM.

Le altre offerte TIM

TIM è presente sul mercato con diverse offerte rivolte a tutti gli utenti in cerca di tariffe più complete e convenienti per i propri smartphone. Tutte le offerte ricaricabili di TIM permettono di accedere a promozioni con telefono incluso. I clienti che passano a TIM hanno, quindi, la possibilità di acquistare uno smartphone a rate scegliendo tra i principali dispositivi Android, di marchi come Samsung, Huawei e Xiaomi, e vari modelli di iPhone.

Le offerte con telefono incluso di TIM presentano caratteristiche ben definite. Per chi sceglie queste soluzioni, infatti, è previsto un anticipo e il pagamento di 30 rate mensili con addebito su conto corrente (per alcuni modelli) o su carta di credito. Il listino è in costante aggiornamento, con tutti i principali nuovi modelli in arrivo sul mercato che vengono resi disponibili dall’operatore, e l’utente può recarsi in un negozio TIM per effettuare l’acquisto.

Per passare a TIM, oltre alle offerte viste in precedenza, c’è la possibilità di attivare una di queste offerte:

TIM Advance: minuti ed SMS illimitati oltre a 40 GB in 4G e 4.5G al costo di 19,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati oltre a 40 GB in 4G e 4.5G al costo di TIM Advance 5G: minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G, 4.5G e 5G con un costo periodico di 29,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G, 4.5G e 5G con un costo periodico di TIM Young Senza Limiti (per clienti Under 30): minuti ed SMS illimitati oltre a 60 GB in 4G con giga illimitati sulle app di chat, social e musica; il costo periodico dell’offerta è di 14,99 Euro al mese

Da notare che per tutte le offerte TIM proposte c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Quest’opzione, infatti, si sblocca attivando TIM Unica, la promozione gratuita riservata ai clienti di rete fissa TIM. Semplicemente portando all’interno del Conto TIM il costo dell’offerta mobile si potranno ottenere Giga illimitati sulla propria SIM, senza costi extra rispetto al solo canone mensile.

Per sfruttare TIM Unica basta quindi attivare una delle offerte Internet casa di TIM.

Offerte esclusive per i clienti di rete fissa TIM

Chi ha un abbonamento Internet casa con TIM può accedere, direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, ad una serie di promozioni esclusive per l’acquisto online a rate di uno smartphone. Per individuare le migliori promozioni disponibili basta accedere al sito TIM ed andare nella sezione Prodotti e verificare le offerte per i già clienti. Per completare l’acquisto online di un dispositivo a rate sarà necessario effettuare l’accesso con il proprio account TIM relativo all’abbonamento di rete fissa.

Da notare, inoltre, che le promozioni esclusive che TIM riserva ai suoi clienti di rete fissa non riguardano solo gli smartphone. I clienti di rete fissa TIM possono, infatti, accedere ad offerte speciali che prevedono l’acquisto online anche di altre tipologie di dispositivi come tablet, Smartwatch e Wereable e dispositivi smart home della gamma Google Nest. A disposizione degli utenti, quindi, ci sono un gran numero di opzioni da valutare.

Ecco alcuni degli smartphone acquistabili in promozione, a luglio 2020, dai clienti di rete fissa TIM:

iPhone 11 Pro: 24,99 Euro al mese per 48 mesi

24,99 Euro al mese per 48 mesi Xiaomi Mi 10: 20 Euro al mese per 30 mesi

20 Euro al mese per 30 mesi Huawei P40 Pro: 26 Euro al mese per 30 mesi

26 Euro al mese per 30 mesi Huawei P40: 20 Euro al mese per 30 mesi

20 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S20 5G: 26 Euro al mese per 30 mesi

26 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy S20+ 5G: 32 Euro al mese per 30 mesi

Tra gli altri dispositivi acquistabili a rate troviamo:

Surface Go Wi-Fi: 15 Euro al mese per 30 mesi

15 Euro al mese per 30 mesi iPad 10.2 Wi-Fi + Cellular: 15 Euro al mese per 30 mesi

15 Euro al mese per 30 mesi Samsung Galaxy Buds+: 3,20 Euro al mese per 30 mesi

3,20 Euro al mese per 30 mesi Apple Watch Serie 5: 8,90 Euro al mese per 48 mesi

L’addebito delle rate mensili del dispositivo scelto per l’acquisto a rate avviene direttamente sul Conto TIM. La rata, quindi, andrà a sommarsi al costo mensile dell’abbonamento Internet casa attivato con l’operatore.

Considerando la possibilità di acquistare un dispositivo a rate, è consigliabile valutare la possibilità di attivare una nuova offerta Internet casa con TIM. L’operatore, per i nuovi clienti, propone l’offerta TIM Super Fibra. Ecco i dettagli completi:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, per assenza di copertura, l’abbonamento sfrutterà la rete in fibra mista rame FTTC per l’accesso ad Internet (velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload); in caso di indisponibilità anche della FTTC, infine, la connessione avverrà tramite ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

A completare i vantaggi di TIM Super troviamo le seguenti promozioni aggiuntive:

Disney+ e TIM Vision+ inclusi per 6 mesi senza costi aggiuntivi ; a partire dal settimo mese di abbonamento, l’offerta si rinnoverà al costo di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese) ma l’utente potrà disattivare la sottoscrizione in qualsiasi momento

; a partire dal settimo mese di abbonamento, l’offerta si rinnoverà al costo di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro al mese) ma l’utente potrà disattivare la sottoscrizione in qualsiasi momento DAZN e NOW TV Sport ad un costo complessivo di 29,99 Euro al mese invece che 39,99 Euro al mese con primo mese gratis;

ad un costo complessivo di invece che 39,99 Euro al mese con primo mese gratis; Promozione TIM Unica: Giga illimitati sulla propria SIM TIM (con offerta attiva) e su di un massimo di altre 5 SIM TIM (sempre con offerte già attive) semplicemente portando nel Conto TIM anche il costo mensile dell’offerta per smartphone

TIM Super presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese. Nel canone mensile sono già inclusi il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e il costo del modem Wi-Fi disponibile in vendita abbinata (5 Euro al mese per 48 mesi). L’utente, quindi, non deve affrontare costi extra rispetto al solo canone mensile anche se in caso di recesso anticipato dovrà versare le rate residue. L’abbonamento a TIM Super può essere attivato direttamente online, previa verifica della copertura della fibra ottica, tramite il sito dell’operatore:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

