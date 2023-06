Le carte prepagate , che sono sempre carte ricaricabili , sono sempre più diffuse perché comode, sicure e facili da usare per i pagamenti. Per sapere come funzionano e per conoscere le migliori offerte di giugno 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Sebbene le carte prepagate siano differenti rispetto alle carte di debito e carte di credito, come queste ultime possono essere usate per effettuare qualsiasi tipo di pagamento sia in negozio che online.

Tuttavia, le carte prepagate sono più sicure rispetto alle carte di debito e di credito, in quanto non essendo collegate a un conto corrente, in caso di frodi o raggiri, si perderebbe solo l’importo caricato sulla carta.

Inoltre, aiutano anche a tenere maggiormente sotto controllo le proprie spese, poiché non si può spendere più dell’importo caricato. Sono anche consigliate per i viaggi e le vacanze dato che consentono pagamenti e prelievi, permettendo di lasciare a casa i contanti.

Per conoscere quali siano le migliori offerte di carte prepagate c’è il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it, che mette a confronto le proposte più vantaggiose di giugno 2023.

Carte prepagate: le offerte più vantaggiose di Giugno 2023

NOME DELLA CARTA PREPAGATA E DELLA BANCA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 €

ricarica della carta: 1 € di commissione

2 € di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero 2 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo zero costi di gestione per la versione virtuale (7,99 € per la versione fisica)

(7,99 € per la versione fisica) circuito Mastercard

limite di spesa di 250 €/mese

prelievo giornaliero massimo di 250 €

collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica gratuita 3 Carta prepagata Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 €

circuito internazionale VISA

massimale di spesa giornaliero 10.000 €

limite di prelievo giornaliero 1.000 €

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online gratuita

Quali sono le carte prepagate più vantaggiose di giugno 2023? Con il comparatore di SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori offerte.

Carta prepagata di Conto Corrente Arancio di ING

Un’offerta da non perdere è quella della Carta Prepagata Mastercard abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING. È una carta virtuale e a zero spese. È possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Questa carta ricaricabile (si paga 1 euro di commissione per la ricarica) è collegata ai principali wallet digitali. Per il rilascio della sua versione fisica, invece, è previsto un costo di 10 euro. Per quanto riguarda, invece, i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero è previsto un costo di 2 euro.

Per avere questa carta di credito prepagata virtuale è necessario avere Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Si tratta di un prodotto bancario che è sempre a zero spese e offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi grazie al conto deposito Conto Arancio che è attivabile con questo tasso promozionale fino al 5 agosto 2023. Dopo i primi 12 mesi, si avrà un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

Per Conto Corrente Arancio è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli” che offre una serie di servizi aggiuntivi gratuitamente per i primi 12 mesi. Poi continua a essere a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, si spenderebbero 2 euro al mese di canone. Questa formula conveniente di Conto Corrente Arancio include:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Per conoscere i dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

La formula della convenienza si sposa anche con la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, con l’app Tinaba è possibile aprire il conto corrente a zero spese Tinaba Start, quindi senza canone mensile di gestione, né imposta di bollo. Un conto che offre gratuitamente:

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

bonifici istantanei e ordinari in area SEPA;

possibilità di pagare bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

ricariche telefoniche.

Per quanto riguarda, invece, la Carta prepagata Tinaba, essa è senza costi di gestione per la versione virtuale, mentre la versione fisica prevede un costo di 7,99 euro. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 12 prelievi da ATM in UE gratuiti, poi 2 euro (servizio solo con carta fisica) ;

; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

due ricariche mensili gratuite, poi costo di 0,99 euro per importi inferiori a 20 euro;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

Per avere maggiori dettagli e informazioni sull’offerta proposta da Tinaba, vai il link qui di seguito:

Carta prepagata Maxi di Banca Widiba

Vantaggiosa è anche la Carta prepagata Maxi di Banca Widiba. Con validità di 3 anni e appartenenza al circuito internazionale VISA, questa carta ha un limite di ricarica di 10.000 euro, un massimale di prelievo di contante giornaliero di 1.000 euro e un massimale di pagamento 10.000 euro al giorno.

Con un canone annuo di 10 euro e possibilità di utilizzo anche all’estero, Carta prepagata Maxi di Banca Widiba si caratterizza per:

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

ricarica online senza commissione, mentre da ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro;

pagamenti contactless e mobile;

servizio di alert via SMS e e-mail;

pagamenti con bonifico, MAV e RAV tramite Internet banking con zero commissioni;

pagamenti di ricariche telefoniche tramite Internet banking senza costi;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione;

ricariche online gratis anche da App.

Per avere questa carta prepagata occorre richiedere il conto corrente online Widiba Start sempre di Banca Widiba che si caratterizza per un’apertura in appena 5 minuti e include gratuitamente:

carta di debito ;

; prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

bonifici ordinari verso 36 Paesi in area SEPA;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

deposito titolo;

casella PEC e firma digitale.

Il conto Widiba Start è a canone zero per i primi 24 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 28 giugno 2023. Dopo i primi due anni, il canone previsto è di 3 euro al mese, ma con possibilità di avvalersi di una serie di promozioni per azzerarlo. Mentre è sempre gratuito per gli under 30.

L’apertura del conto consente anche di ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro 30 giorni dall’apertura del conto Widiba Start si procede all’attivazione dei vincoli.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

