Arriva la proroga dello smart working : fino al 31 dicembre 2023 sarà garantito a lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni, ma solo nel settore privato . In stand-by le decisioni sul settore pubblico. Tutto quello che c’è da sapere a giugno 2023 su SOStariffe.it e un focus sulle migliori offerte Internet casa fibra per navigare da casa alla massima velocità.

I lavoratori fragili e i genitori con figli fino a 14 anni potranno continuare a lavorare in smart working sino al 31 dicembre 2023 anche in assenza di accordi aziendali. Questa proroga di 6 mesi, introdotta durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto Lavoro, vale però (al momento) solo per il settore privato.

Di seguito le novità del provvedimento e un focus sulle offerte Internet casa fibra che, a giugno 2023, coniugano top prestazioni di navigazione a prezzi competitivi. Clicca sul pulsante verde di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa e avviare subito un confronto delle soluzioni proposte dagli operatori di telefonia e Internet a giugno 2023:

Smart working nel privato: c’è la proroga al 31 dicembre 2023

COSA SAPERE SULLA PROROGA DELLO SMART WORKING 1 Il diritto allo smart working è stato prorogato sino al 31 dicembre 2023, ma solo nel settore privato 2 La proroga riguarda: i lavoratori fragili

i genitori con figli con meno di 14 anni 3 La nuova data è una novità legata al decreto Lavoro 4 Resta il “nodo” della proroga dello smart working per i soli lavoratori fragili nella Pubblica Amministrazione

Lo smart working per i dipendenti “fragili” e per i genitori con figli under 14 è prorogato sino alla fine dell’anno, ma (al momento) solo per chi lavora nel privato. La scadenza naturale del diritto a lavorare da remoto pur in assenza di accordi aziendali era inizialmente fissata (dal decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2023 (sia nel pubblico che nel privato). Ora i lavoratori nel privato ha una nuova data: il 31 dicembre 2023.

Resta, invece, in stand-by la decisione sui lavoratori fragili nella Pubblica Amministrazione, in attesa che si trovino le coperture finanziarie necessarie. Tuttavia, il “nodo” sulla PA potrebbe essere sciolto già oggi, giovedì 15 giugno 2023, in occasione di una nuova riunione della commissione Affari sociali del Senato. Si tratta dell’ultima tappa di esame del provvedimento, prima che il decreto Lavoro approdi in Aula al Senato e, una volta ottenuto il disco verde, passi al vaglio della Camera.

Le migliori offerte Internet casa fibra a Giugno 2023

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99€/mese per il primo anno, poi 26,99 €/mese 2 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate incluse con attivazione online 22,90€/mese per già clienti mobile

per già clienti mobile 24,90€/mese per nuovi clienti 5 Super Fibra di WindTre navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99€/mese per già clienti WindTre Mobile

per già clienti WindTre Mobile 26,99€/mese per nuovi clienti

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte Internet fibra più competitive a giugno 2023. Eccone una panoramica di seguito.

Prima di attivare una qualsiasi offerta Internet casa, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso della velocità di navigazione che si potrà raggiungere con l’infrastruttura tecnologica a disposizione. È inoltre possibile effettuare un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test gratuito di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

Illumia Wifi

La promozione della energy company Illumia è tra le più vantaggiose a giugno 2023 perché fa navigare senza limiti a una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH al prezzo (in promozione solo online) di 19,99 euro al mese per 1 anno. (Poi il canone mensile sale a 26,99 euro).

Tra i punti di forza dell’offerta sono da segnalare:

modem gratis per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata minima contrattuale;

costo di attivazione gratuito per i clienti luce e/o gas Illumia che sottoscrivano online la promozione. Altrimenti 39,90 euro una tantum.

L’opzione Voce non è inclusa in questa offerta. Cliccando sul pulsante verde di seguito si accederà alla pagina del provider dedicata all’offerta:

Scopri Illumia Wifi »

Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone propone l’offerta ribattezzata Internet Unlimited. Questa soluzione è molto vantaggiosa per i “fedelissimi” del colosso britannico delle telecomunicazioni, in quanto mette a disposizione la fibra ultra veloce di Vodafone al costo di 22,90 euro al mese. Inoltre, per questa tipologia di clienti che ha già una SIM Vodafone attiva, il costo di attivazione una tantum è azzerato (anziché 19,90 euro) per chi attivi la promozione entro domenica 18 giugno 2023.

Di seguito, le principali caratteristiche dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

chiamate illimitate incluse attivando l’offerta via web.

Anche i nuovi clienti Vodafone possono accedere alle top prestazioni della sua fibra pagando un canone mensile di 24,90 euro (in promozione online anziché 27,90 euro al mese). Anche in questo caso, attivando l’offerta online, le chiamate illimitate sono incluse. Il costo di attivazione una tantum, invece, è pari a 19,90 euro e sarà addebitato nella prima fattura.

Al link di seguito è possibile accedere al sito internet di Vodafone dedicato all’offerta per già clienti:

Scopri Internet Unlimited per già clienti »

Per avere un quadro completo di Internet Unlimited per nuovi clienti, basta cliccare sul link qui sotto:

Scopri Internet Unlimited per nuovi clienti »

Super Fibra di WindTre

Anche la promozione firmata WindTre viaggia su due binari paralleli: quella per i già clienti Mobile WindTre (che potranno avere la super fibra a 22,99 euro al mese) e quella per tutti gli altri clienti (al costo di 26,99 euro al mese solo con attivazione online).

Passiamo ora sotto la lente d’ingrandimento i tratti comuni di Super Fibra Unlimited:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per compatibili con Super Fibra; Amazon Prime gratis per un anno;

per un anno; costo di attivazione una tantum pari a 39,99 euro.

A differenziare i due pacchetti è l’opzione Voce: nel piano da 22,99 euro al mese le chiamate prevedono 23 centesimi di addebito alla risposta. Nel piano da 26,99 euro al mese, invece, le chiamate sono illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Per saperne di più su Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Super Fibra per già clienti WindTre»

Al link di seguito, invece, un affresco del pacchetto da 26,99 euro al mese:

Scopri Super Fibra per tutti gli altri clienti »