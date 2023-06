Scopri come avere la fibra veloce fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH. Di seguito tutti dettagli sulle caratteristiche e costi delle migliori offerte di giugno

La maggior parte degli operatori di rete fissa prevede offerte fibra ottica che consentono di navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home). Questa soluzione prevede che l’utente sia collegato direttamente alle dorsali di Internet tramite la fibra ottica. In questo modo è possibile raggiungere una velocità considerevole e una latenza minima. Un tempo di risposta ridotto da parte della rete permette di lavorare, giocare online e guardare contenuti in streaming in altissima qualità senza ritardi, lag o cadute improvvise del segnale. L’introduzione della tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) in abbinamento alla FTTH consente di portare la fibra veloce fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload.

La FTTH GPON permette di realizzare una connessione in modalità punto-multipunto, utilizzando esclusivamente la fibra e componenti passivi come splitter ottici e giunti, per tutto il tratto trasmissivo. Quest’ultimi non necessitano di essere alimentati dalla rete elettrica. La tecnologia AON (Active Optical Network) invece prevede un’architettura punto-punto e quindi in fibra dedicata con l’utilizzo di apparati attivi come switch e router. Un collegamento GPON quindi ha un costo più basso ed è meno sensibile ai guasti.

Fibra veloce: le migliori offerte fino a 2,5 Gbps di giugno 2023

Le migliori offerte per la fibra fino a 2,5 Gbps Chiamate Costo mensile 1 Internet Unlimited di Vodafone illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 2 IliadBox di Iliad illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 3 Super Fibra di WindTre illimitate 26,99 €/mese 4 Fastweb Casa Light a consumo 27,95 €/mese 5 Fastweb Casa illimitate 29,95 €/mese 6 TIM Wi-Fi Power Smart illimitate (solo online) 30,90 €/mese o 25,90 €/mese per i già clienti mobile

L’offerta oggi più conveniente per avere la fibra veloce è quella di Vodafone. Con Internet Unlimited potete infatti navigare fino a 2,5 Gbps in FTTH a 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Nel piano sono inclusi anche chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile però può attivare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza chiamate incluse. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 18 giugno 2023.

A seguire abbiamo IliadBox di Iliad, che recentemente ha ampliato la copertura per la copertura fino a 2,5 Gbps con il supporto di OpenFiber. A febbraio la fibra veloce è infatti arrivata anche a Milano, Bologna e Torino. L’offerta oltre a una connessione senza limiti include anche chiamate illimitate verso mobili e fissi in Italia e 60 destinazioni all’estero, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Potete anche aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale e raggiungere tutte le stanze della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) o la protezione di McAfee (2,99 euro al mese). Il costo di IliadBox è di 24,99 euro al mese per sempre. La spesa per l’installazione è di 39,99 euro.

Chi però ha attivato un’offerta mobile di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/credito può acquistare IliadBox con uno sconto di 5 euro al mese. La tariffa per la connessione fissa quindi costa 19,99 euro al mese per sempre, fino a quando si mantiene attiva la SIM mobile. L’offerta per cellulare da 9,99 euro oggi disponibile è Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. In Ue sono inclusi 10 GB per il roaming. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta, però, è disponibile solo fino al 15 giugno 2023 (salvo proroghe da parte di Iliad.

Con Super Fibra di WindTre potete avere una connessione illimitata a 2,5 Gbps in FTTH a 26,99 euro al mese. L’offerta include anche chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6 oltre a Giga illimitati per tutte le SIM mobili della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. L’attivazione è di 39,99 euro o di 49,99 euro per le Aree Bianche. Al costo di 4,99 euro al mese potete aggiungere l’opzione Assistenza Facile per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista o tecnico per PC ed elettrodomestici o Più sicuri in casa a 1,49 euro al mese.

Fastweb propone due differenti tariffe per la fibra veloce fino a 2,5 Gbps in download. L’operatore permette di provarle entrambe per 30 giorni, scaduti quali si può decidere se continuare con l’offerta o chiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il periodo promozionale. La versione Light oltre alla navigazione illimitata da fisso include chiamate a consumo (15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta), modem FASTGate, attivazione e i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per farvi notare dalle aziende. Il prezzo è di 27,95 euro al mese senza vincoli.

L’offerta base invece insieme alla connessione fino a 2,5 Gbps include chiamate illimitate, modem Interne Box NeXXt con Wi-Fi e Alexa integrata, attivazione e un’assicurazione Assistenza Casa o Pet di Quixa in regalo. La prima vi mette a disposizione una serie di professionisti h24 mentre la seconda include un servizio di telemedicina con veterinario h24 e consegna a domicilio dei farmaci. Il costo è di 29,95 euro al mese senza vincoli.

Ad entrambe le offerte potete aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster per estendere il segnale a 3 euro al mese e allo stesso prezzo anche l’opzione Plus con inclusi il servizio Assistenza Plus, per un contatto più rapido e diretto con l’operatore, e Fastweb Plus con vantaggi come:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Potete aggiungere anche una SIM mobile con attive offerte come:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. In Ue sono inclusi 8 GB per il roaming.

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. In Ue sono inclusi 10 GB per il roaming.

Per entrambe le offerte mobile l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi.

Infine, da qualche giorno TIM ha esteso la disponibilità della sua fibra veloce fino a 2,5 Gbps in oltre 1.500 Comuni in Italia anche all’offerta TIM WiFi Power Smart. Quest’ultima include anche chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus al costo di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione p di 39,90 euro.

Se però siete già clienti di TIM per la telefonia mobile potete avere TIM WiFi Power Smart a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo sei SIM) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione per i clienti convergenti costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta.

Se poi rottamate la vostra ADSL e vecchio modem passando alla fibra veloce avete uno sconto di 120 euro, suddiviso in 5 euro al mese per 24 mesi. Attivando la rete fissa potete poi aggiungere anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con incluso un piano standard di Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità). L’offerta è disponibile per i nuovi clienti fino al 24 giugno 2023 e include anche il TIMVISION Box. Concluso il periodo promozionale si rinnova a 12,99 euro al mese. Se avete attivato TIM Unica Power, invece, potete avere un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ incluso, che poi si rinnova a 9,99 euro al mese.

