Carte di credito zero spese: le offerte di Maggio 2022

Cresce l’utilizzo della carta di credito . Per tre motivi: taglio dei costi fissi annuali , tempi più rapidi per averne una, minori requisiti reddituali richiesti. Una strada in discesa soprattutto se la carta è collegata a un conto corrente online . Con SOStariffe.it , un quadro delle proposte più vantaggiose di Maggio 2022 .

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito sono sempre più utilizzate. Così come i pagamenti digitali, in genere, stanno sostituendo il contante. Sia perché sono in continua crescita gli acquisti online. Sia perché oggi ottenere una carta di credito è più facile rispetto al passato: i tempi per averne una si sono accorciati e i requisiti reddituali richiesti sono minori. Ma anche perché è maggiore la diffusione dei conti correnti online a cui è associata una carta di credito.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile sondare il mercato per trovare le carte di credito più convenienti a Maggio 2022. Le cosiddette carte “a zero spese”. Che tradotto vuol dire: canone gratuito (di solito al primo anno o comunque basso) e commissioni praticamente azzerate, ma senza rinunciare ai vantaggi e alla comodità di fare pagamenti con la “moneta elettronica”.

Carta di credito: cos’è e come funziona

CARTA DI CREDITO: CARATTERISTICHE La carta di credito è uno strumento elettronico di pagamento collegato a un conto corrente L’importo speso è addebitato sul conto successivamente, di solito entro la metà del mese successivo al pagamento È utilizzabile per acquisto online o nei negozi dotati di POS Permette di prelevare denaro dagli sportelli ATM digitando un PIN rilasciato dalla propria banca La carta di credito una tessera di plastica che riporta nella parte anteriore un numero di 16 cifre, i dati del titolare, la scadenza, e sul retro il codice di controllo a tre cifre – utile soprattutto in caso di pagamenti online – e uno spazio bianco per la firma del titolare La carta di credito è dotata di banda magnetica e microchip, per una maggiore sicurezza delle operazioni Ci sono due tipi di carte di credito: a saldo o revolving, a seconda che l’addebito avvenga in un’unica soluzione oppure suddiviso in rate Una carta di credito ha sempre un limite di spesa giornaliero e mensile, detto fido o plafond, calcolato sia sugli acquisti effettuati in store fisici e online che con i prelievi agli sportelli ATM

Effettuare pagamenti con una carta di credito ha i suoi numerosi vantaggi ma anche alcuni svantaggi. Vediamo quali.

I vantaggi dell’utilizzo di una carta di credito sono:

la possibilità di effettuare pagamenti senza contante;

tutela e rimborso in caso di dimostrabili operazioni fraudolente;

in caso di dimostrabili l’uso all’estero è garantito per le carte di credito, che permettono di effettuare spese anche quando non si dispone di fatto della relativa somma sul proprio conto.

Tra gli svantaggi ci sono:

un canone annuo da pagare (non per tutte le carte però: bisogna verificare con il proprio istituto);

(non per tutte le carte però: bisogna verificare con il proprio istituto); il rischio di incorrere in operazioni fraudolente, come la clonazione;

la verifica che sul conto ci sia denaro sufficiente quando c’è l’addebito mensile degli acquisti effettuati. In caso contrario, si pagano degli interessi e si è segnalati come cattivo pagatore;

quando c’è l’addebito mensile degli acquisti effettuati. In caso contrario, si e si è segnalati come il prelievo di contante con la carta di credito che non abbia anche la funzione bancomat integrata presso un ATM prevede il pagamento di una commissione.

Carte di credito a zero spese: le più convenienti di Maggio 2022

CARTE AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE Carta PAYBACK American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

canone annuale gratuito

carta supplementare inclusa nella quota gratuita

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti Carta Verde American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

quota annuale gratuita il primo anno . Dal secondo anno 6,50 euro al mese

. Dal secondo anno bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards Carta Oro American Express virtuale con esito immediato e fisica

con esito immediato e fisica carta a saldo

limite di spesa illimitato

quota annuale gratuita il primo anno . Dal secondo anno 14 euro al mese

. Dal secondo anno bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi Carta Blu American Express solo virtuale con esito immediato

con esito immediato carta a opzione revolving

quota annuale gratuita

bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno

American Express, la società statunitense di servizi finanziari e di viaggio, offre ai suoi clienti una serie di carte di credito o gratuite per sempre o gratuite il primo anno di attivazione.

Si tratta di carte virtuali, spesso legate a carte di credito fisiche per un uso personale e associate allo strumento di pagamento di Apple Pay per iPhone e iWatch.

Sono carte con un plafond superiore ai 3.000 euro oppure illimitato, con canone annuale gratuito oppure a pagamento e possibilità di controllare il saldo con l’App Amex di American Express.

Il limite di spesa illimitato è subordinato alla valutazione da parte di American Express di una serie parametri. Per esempio:

il livello delle spese abituali del cliente;

l’importo della transazione da autorizzare;

il reddito e la disponibilità economica del titolare della carta;

la puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con tutti gli strumenti di pagamento offerti da American Express.

Per richiederle occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne;

essere iscritto al programma PAYBACK;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata.

Carta PAYBACK American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

canone annuale gratuito ;

; carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato;

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato; carta a saldo;

carta a saldo; limite di spesa illimitato;

limite di spesa illimitato; carta supplementare inclusa nella quota gratuita;

carta supplementare inclusa nella quota gratuita; bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti;

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta PAYBACK American Express »

Carta Verde American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; Carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato;

Carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato; carta a saldo;

carta a saldo; limite di spesa illimitato;

limite di spesa illimitato; bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards;

bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Annunci Google

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato;

carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi;

reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro (American Express potrà richiedere prova del reddito indicato).

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Blu American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

quota annuale gratuita ;

; carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato;

carta fisica o virtuale associata ad Apple Pay con esito immediato; carta a opzione revolving (a rate);

carta a opzione revolving (a rate); linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno;

linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a da utilizzare per le spese di ogni giorno; bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno;

bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta Blu American Express »

Widiba: conto corrente online e carte vantaggiose

BANCA CONTO CORRENTE CARTE DI CREDITO Widiba (Gruppo Montepaschi) è una banca 100% digitale Conto Widiba Start: online, zero spese per i primi 12 mesi, poi il conto è personalizzabile per ridurre i costi del canone, carta debito inclusa, bonifico online gratuito, pagamenti con Google Pay e Apple Pay Widiba Carta Classic : 1.500 euro di fido mensile, 20 euro di canone annuo

: 1.500 euro di fido mensile, 20 euro di canone annuo Widiba Carta Gold: 3.000 euro di fido mensile, 50 euro di canone annuo

Con Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, si potrà attivare non soltanto un conto corrente online conveniente a zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, ma questo conto annovera tra i vantaggi anche la presenza di carte di credito vantaggiose.

Si tratta di carte di credito del circuito Mastercard/Visa con canone di gestione molto basso, per pagamenti online e in negozio e con servizio contactless. È possibile scegliere tra due proposte:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

Widiba Carta Classic prevede:

un fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; un costo del canone annuo di 20 euro l’anno;

Widiba Carta Gold prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; un costo del canone pari a 50 euro l’anno;

Inoltre, entrambe le carte Widiba offrono:

il servizio di SMS alert gratuito;

servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online;

assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

estratto conto online gratuito, cartaceo (1 euro);

nessun limite massimo di prelievo;

commissione per prelievo in Italia minimo 2 euro;

commissione per prelievo all’estero minimo 2 euro.

Per accedere ad una delle carte di credito Widiba è necessario richiedere il Conto Widiba Start. Si tratta di un conto corrente con canone zero per il primo anno e facilmente azzerabile successivamente. Al conto è abbinata una carta di debito (con prelievo senza commissioni per importi superiori ai 100 euro). Da notare, inoltre, che tutte le principali operazioni bancarie, a partire dai bonifici SEPA, sono gratis. Scegliendo il conto Widiba, inoltre, si avranno PEC e Firma Digitale gratis.

Per maggiori dettagli sulle carte e sul conto Widiba è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri il conto e le carte di credito Widiba»