Carte di credito prepagate con IBAN, ma senza conto corrente di Settembre 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con le carte prepagate con IBAN è possibile eseguire le principali operazioni bancarie: dall’accreditare lo stipendio all’eseguire bonifici, anche se non si ha un conto corrente. Vantaggiose perché fanno risparmiare, tagliando le spese di gestione tipiche di un conto. Queste carte con IBAN hanno canoni molto bassi, così come i costi di emissione. E, generalmente, se si hanno meno di 30 anni di età non si paga il canone mensile per tenerne una.

Per la loro operabilità quotidiana, queste carte possono sostituire di fatto il conto corrente. Motivo per il quale sono anche dette “carte conto”.

Resta però il fatto che le banche per emetterle talvolta chiedano ai risparmiatori di essere comunque cliente della banca stessa, magari aprendo un conto corrente online e beneficiando di ulteriori agevolazioni. A cominciare dal fatto che spesso il conto è a zero spese.

Per trovare le carte prepagate con IBAN c’è il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che è consultabile anche per mezzo dell’App di SOStariffe.it (sia nella versione per Android che nella versione per iOS). Grazie a SOStariffe.it è possibile avere una panoramica delle migliori offerte di Settembre 2022 presenti sul mercato bancario e confrontare costi e servizi per poi fare la scelta più conveniente.

Carte prepagate con IBAN, le migliori soluzioni di Settembre 2022

NOME DELLA BANCA NOME DELLA CARTA DETTAGLI 1 Banca Widiba Carta prepagata Widiba Maxi 10 euro di canone annuale

di canone annuale dotata di IBAN

circuito internazionale Visa

10.000 euro di fido giornaliero

di fido giornaliero limite di 1.000 euro di prelievo giornaliero

collegamenti ad Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay

ricarica online senza commissioni 2 UniCredit Genius Card costo emissione 5 euro

canone mensile di 2 euro

codice IBAN

gratuita se si hanno meno di 30 anni

prelievo di contanti

pagamenti contactless

pagamenti online

Vediamo qui di seguito le due proposte più economiche e vantaggiose di carte prepagate con codice IBAN disponibili attualmente sul mercato bancario.

Banca Widiba: Carta prepagata Widiba Maxi

È una delle offerte più vantaggiose di Settembre 2022. Si tratta della Carta prepagata Widiba Maxi di Banca Widiba, dotata di codice IBAN. La banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre questa conveniente soluzione di carta ricaricabile (circuito Visa) che ha le seguenti caratteristiche:

canone annuale di 10 euro;

10.000 euro di limite massimo di ricarica;

10.000 euro di fido massimo di spesa al giorno;

di fido massimo di spesa al giorno; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno;

Collegamento con I wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

ricariche online gratis;

invio dell’estratto conto ogni mese;

notifiche per mezzo SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo;

prelievo di contante presso gli sportelli ATM del gruppo MPS gratuiti;

versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti.

La carta prepagata Widiba Maxi è offerta con il conto Widiba Start, un conto corrente a canone zero per il primo anno e azzerabile successivamente se lo si apre entro il 21 Settembre 2022.

L’apertura tramite Internet dura in media 5 minuti e con un riconoscimento eseguibile con SPID o webcam. Si tratta di un conto che include gratuitamente una carta di debito, bonifici ordinari online, prelievo giornaliero da Atm del Gruppo MPS fino a 1.550 euro, deposito titoli, PEC di 1 Giga fino a quando si è clienti della banca.

Per saperne di più sul carta e sul conto proposti da Banca Widiba segui il link:

Scopri conto Widiba »

UniCredit: Genius Card

Annunci Google

Proposta da UniCredit, Genius Card è la carta prepagata nominativa ricaricabile con IBAN che è possibile usare nei negozi di tutto il mondo (anche in modalità contactless) e per gli acquisti online. Ha un costo di emissione di 5 euro e un canone mensile di 2 euro. E se si hanno meno di 30 anni? Il canone mensile è azzerato.

Il codice IBAN della carta sarà fornito al momento dell’emissione. Poi dall’App Mobile Banking e dal servizio Banca via Internet è possibile controllare i movimenti delle spese e, in caso di furto o smarrimento, è possibile bloccarla autonomamente.

Questa carta prepagata con IBAN si rivolge ai residenti di età superiore ai 18 anni che:

desiderano avere una carta prepagata che consenta di effettuare prelievi di contante e pagamenti con la massima semplicità senza avere il conto corrente;

con la massima semplicità senza avere il conto corrente; hanno già un conto corrente e desiderano un secondo prodotto semplice e conveniente per la gestione delle loro spese quotidiane.

Dotata di coordinate bancarie IBAN, grazie a queste e alle funzionalità del Servizio di Banca Multicanale, con Genius Card sono possibili le principali operazioni bancarie come:

fare acquisti su Internet (pure da smarphone con collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e BANCOMAT Pay), anche in modalità PagOnline e nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard ;

; accreditare lo stipendio;

disporre e ricevere bonifici SEPA (anche tramite il Servizio di Banca Multicanale);

(anche tramite il Servizio di Banca Multicanale); domiciliare le utenze;

effettuare pagamenti di tasse universitarie, MAV, RAV e REP nonché di utenze di società convenzionate con la Banca;

prelevare contante presso tutti gli sportelli automatici (ATM) di UniCredit in Italia.

Genius Card può essere ricaricata:

in contanti, nelle filiali e presso tutti gli sportelli automatici

(ATM) di UniCredit in Italia abilitati ad effettuare l’operazione;

con addebito in conto corrente presso le filiali di UniCredit

in Italia;

con bonifico SEPA;

con carta di debito emessa da UniCredit in Italia;

mediante il Servizio di Banca Multicanale (compresa l’App

Mobile Banking, Banca via Internet e Banca via telefono);

nei punti vendita Mooney.

Insieme a questa carta è anche possibile avere il conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green. Si tratta di un conto a canone azzerato che include la carta di debito internazionale MyOne (in versione fisica in materiale ecosostenibile e in versione digitale con collegamento ai principali wallet), bonifici ordinari e giroconti gratuiti.

Per avere maggiori informazioni e dettagli sull’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

BBVA: una carta di debito vantaggiosa come una carta prepagata

NOME DELLA BANCA NOME DELLA CARTA DETTAGLI BBVA Carta di debito BBVA canone annuale di gestione gratuito

limite massimo giornaliero di prelievo 600 euro

limite massimo giornaliero di spesa 2.000 euro

collegamento ai wallet di Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

prelievo gratuito con importo pari o superiore a 100 euro

Una soluzione altrettanto conveniente per i risparmiatori a Settembre 2022 è la carta dei debito offerta dalla banca multinazionale spagnola BBVA: la sua flessibilità e sicurezza la rendono del tutto simile a una carta prepagata. Questo strumento di pagamento di BBVA è disponibole in versione fisica in PVC riciclato, quindi in materiale sostenibile, mentre la versione digitale è collegabile ai principali wallet: Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Appartenente al circuito MasterCard, la carta di debito offerta da BBVA offre anche:

600 euro di limite giornaliero di prelievo;

2.000 euro di limite giornaliero di spesa;

di limite giornaliero di spesa; funzione On/Off per abilitare o disabilitare l’utilizzo della carta;

notifiche dei movimenti per controllare le spese;

operazioni illimitate di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard;

di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro del circuito Mastercard; nessuna commissione per prelievi pari o superiori a 100 euro (per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro);

(per importi inferiori si applicherà una commissione di 2 euro); servizio Pay&Plan per rateizzare le proprie spese fino a 1.500 euro di importo complessivo.

Inoltre questa carta non prevede nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera, la possibilità di modificare il limite di prelievo in autonomia direttamente dall’App e avere un’ assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »