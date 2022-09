Vodafone TV con NowTV Sport e DAZN: offerte e programmazione di Settembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone TV è un servizio per guardare contenuti in streaming che il colosso delle Tlc mette a disposizione dei suoi clienti, con un duplice “benefit”: navigazione alla massima velocità grazie alla fibra super veloce di Vodafone e il meglio dell’intrattenimento, dello sport e dei documentari per tutta la famiglia proposti da varie piattaforme, come NOW (il servizio streaming per accedere alla maggior parte dell’offerta Sky anche senza un abbonamento satellitare).

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le 3 offerte che Vodafone TV propone per il mese di Settembre 2022, è bene ricordare che tali pacchetti possono essere attivati sia dai nuovi clienti (che non beneficiano ancora di una soluzione Internet casa Vodafone), sia dai già clienti Vodafone (che potranno arricchire la propria offerta fibra ottica base – Internet Unlimited – con i pacchetti intrattenimento e sport, o entrambi).

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, è possibile avere una panoramica delle soluzioni per navigare (fibra ottica o tecnologia wireless) che l’operatore di telefonia ha messo a punto in vista dell’autunno.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte Internet casa Vodafone con il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento online e gratuito disponibile anche attraverso l’App di SOStariffe.it:

Confronta le offerte internet casa di Vodafone »

Le offerte Vodafone TV con fibra ottica a Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSA INCLUDE IL PACCHETTO QUANTO COSTA Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment NOW Entertainment

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet Unlimited di Vodafone (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH)

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali 32,90 euro il primo mese (poi 39,90 euro al mese) Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport NOW Sport

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet Unlimited di Vodafone (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH)

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali 39,90 euro al mese, con uno sconto di 3 euro sulla rete fissa già incluso Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment NOW Sport e Entertainment

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

Internet Unlimited di Vodafone (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH)

minuti illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali 47,90 euro al mese, con uno sconto di 5 euro sulla rete fissa già incluso

Di seguito analizziamo le tre promozioni Vodafone TV che sfruttano le potenzialità della fibra ottica Vodafone e che possono essere attivate a Settembre 2022. È bene ricordare che tutti i pacchetti elencati in tabella sono accomunati da questi tratti comuni:

costo di attivazione: 9,99 euro una tantum;

una tantum; nessun vincolo di durata contrattuale (con restituzione del TV Box);

spedizione gratuita del modem di ultima generazione (con Wi-Fi Optimizer) associato alla promozione Internet Unlimited di Vodafone;

TV Box 4K che si riceverà per accedere ai contenuti Vodafone TV è compatibile con il digitale terrestre DVB T2 (non sarà necessario cambiare il proprio televisore o acquistare un nuovo decoder).

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment

“Figlio” del matrimonio tra la fibra super veloce di Vodafone (Internet Unlimited) e l’intrattenimento di NOW Entertainment, questo pacchetto è una finestra spalancata sulle migliori serie TV, sulle produzioni Sky Original, gli show di Sky ma anche su documentari e programmi per bambini e ragazzi. Un pacchetto “delle meraviglie” da gustare in famiglia, al prezzo in promozione di 32,90 euro per il primo mese (poi 39,90 euro al mese).

Ecco ciò che include l’offerta:

navigazione Internet senza limiti fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH;

in download su rete FTTH; chiamate da numero fisso illimitate , verso fissi e mobili nazionali;

da numero fisso , verso fissi e mobili nazionali; NOW Entertainment: accesso alle serie TV e agli show di Sky in HD, che comprendono produzioni Sky Original, documentari su scienza, storia, arte e tanti altri programmi per bambini e ragazzi.

Per saperne di più su questo pacchetto, clicca al link di seguito:

Annunci Google

Attiva la fibra ottica di Vodafone + Vodafone TV »

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport

Per chi ha il calcio (e lo sport in generale) nelle vene, questo pacchetto è una scarica di adrenalina. Grazie al connubio tra fibra super veloce di Vodafone e la programmazione di NOW Sport, si potrà assistere a 121 partite (su 137 a stagione) della UEFA Champions League 2022-2024, così come la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2022-2024. E, ancora, la serie A TIM 2022-2024 con 3 partite su 10 ogni giornata e la serie BTK 2022-2024 (380 partite stagionali). Senza dimenticare le gare, le qualifiche e le prove libere di Formula 1 e MotoGP, lo spettacolo del basket NBA o il tennis internazionale, incluso Wimbledon.

Di seguito, analizziamo i contenuti del pacchetto Sport Plus e NOW Sport, che costa 39,90 euro al mese (con sconto di 3 euro sulla rete fissa già incluso nel prezzo):

velocità di navigazione fino a 2,5 Giga in download su rete FTTH;

su rete FTTH; minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

il pacchetto NOW Sport, che comprende il calcio e lo sport di Sky.

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment

Il meglio dell’intrattenimento e dello sport firmato Sky, insieme a un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia è ciò che offre questa promozione, che rappresenta il pacchetto più completo tra le offerte Vodafone TV.

Avere accesso a un “buffet” di programmi così variegato costa ai nuovi clienti 47,90 euro al mese, una cifra in cui è già incluso uno sconto di 5 euro sull’offerta Internet casa.

Ecco, nel dettaglio, cosa propone il pacchetto:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH;

in download su rete FTTH; chiamate illimitate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia;

NOW Sport e Entertainment + il calcio e tutto lo sport di Sky.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le promozioni Vodafone TV senza fibra ottica a Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA QUANTO COSTA AL MESE Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment 5 euro il primo mese (poi 12 euro al mese) Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport 15 euro al mese, con 3 euro di sconto sull’abbonamento internet casa per i già clienti Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment 25 euro al mese, con 5 euro di sconto sull’abbonamento internet casa per i già clienti

Per i clienti Vodafone che abbiano già sottoscritto l’offerta Internet casa in fibra ottica (Internet Unlimited) messa a punto dal colosso delle Tlc, le promozioni Vodafone TV hanno un costo differente. Restano invariati, invece, il costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum e l’assenza di vincoli di durata contrattuale (con restituzione del TV Box).

In particolare,

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment costa 5 euro il primo mese , poi 12 euro al mese;

, poi 12 euro al mese; Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport può essere attivata al prezzo di 15 euro al mese , con 3 euro al mese di sconto sull’abbonamento Internet casa;

, con 3 euro al mese di sconto sull’abbonamento Internet casa; Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment ha un costo di 25 euro al mese, con uno sconto di 5 euro all’abbonamento a Internet casa.

Clicca al link di seguito per approfondire le offerte Vodafone TV per già clienti Vodafone fibra:

Aggiungi uno dei pacchetti Vodafone TV alla tua offerta in fibra ottica »