Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Giugno 2022

I consumatori preferiscono avere in tasca una carta di credito con un fido mensile (detto anche o plafond, o massimale di spesa) fino a 3.000 euro per pagare le proprie spese e i propri acquisti. Perché? Analizzando le tendenze del mercato bancario, tre sembrano i motivi principali:

bassi costi fissi annui di gestione della carta;

annui di gestione della carta; facilità per ottenerne una, dato che i requisiti da soddisfare (per esempio, il reddito) sono minori;

da soddisfare (per esempio, il reddito) sono minori; conto corrente d’appoggio online, quindi a zero spese o con canone annuale molto basso.

Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it, in versione Android e iOS) è facile e veloce trovare le migliori proposte di Giugno 2022, cioè le offerte più convenienti che il tool gratuito e online ha individuato setacciando il mercato bancario.

Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le offerte di Giugno 2022

CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA SelfyConto di Banca Mediolanum fido mensile di 1.500 euro

12 euro di canone annuo Widida Carta Classic di Banca Widiba fido mensile di 1.500 euro

20 euro di canone annuo Widiba Carta Gold di Banca Widiba fido mensile di 3.000 euro

50 euro di canone annuo

Spesso i conti correnti online offrono nel loro pacchetto di benefici anche l’attivazione di una carta di credito (con esito immediato e disponibile anche in versione digitale per pagamenti da Internet e mobile) con un limite massimo di spesa di 3.000 euro al mese e con costi di mantenimento della carta stessa molto vantaggiosi. Ecco quelle che sono state trovate a Giugno 2022 dal comparatore di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte migliori disponibili.

SelfyConto Mediolanum

Una delle offerte più convenienti attualmente sul mercato bancario è quella di Banca Mediolanum che, aprendo il conto corrente online SelfyConto, dà una carta di credito con un fido di 1.500 euro al mese e con un costo davvero insuperabile: 12 euro l’anno di canone, in pratica 1 euro al mese. Si tratta di una carta contactless (anche personalizzabile con una propria foto e con possibilità di scegliere il colore preferito) con collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay per pagamenti online facili e sicuri.

Questa carta di Mediolanum ha anche queste altre caratteristiche:

servizio di Spending Control per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio Alert per il controllo delle proprie spese;

blocco temporaneo della carta di 48 ore in caso di smarrimento eseguibile tramite App;

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro.

La carta di credito di Banca Mediolanum ha come conto corrente d’appoggio, SelfyConto. È un conto online con il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. E ha questi altri benefici:

canone zero sempre fino ai 30 anni ;

; carta di debito inclusa;

bonifico online gratuito;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

trading online;

servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via App in tempo reale.

Per maggiori dettagli dell’offerta di Banca Mediolanum:

Conto Widiba

Per il risparmiatore alla ricerca di una carta di credito con un fido massimo di 3.000 euro, è sicuramente apprezzabile l’offerta di Banca Widiba che, con il conto online Widiba Start, propone due carte di credito (circuito Mastercard/Visa) tra cui poter scegliere:

Widiba Carta Classic:

fido mensile di 1.500 euro ;

; 20 euro di canone annuo.

Widiba Carta Gold:

fido mensile di 3.000 euro ;

; 50 euro di canone annuo.

Entrambe hanno un canone annuo molto basso e anche

servizio contactless;

servizio di SMS alert;

servizio 3D Secure.

Infine c’è da ricordare che, aprendo il conto Widiba Start, si beneficia di un canone gratuito per i primi 12 mesi, con la possibilità di azzerarne i costi a tempo indeterminato, risparmiando così 3 euro ogni mese di costi fissi, ma anche di avere

una carta debito inclusa;

collegamento con Google Pay e Apple Pay per pagamenti online ;

i bonifici online gratuiti.

Per maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba:

Carte di credito con fido personalizzabile a 3.000 euro di Giugno 2022

CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta Classic e Prestige di IBL Banca fido a scelta di 3.000 euro al mese

29,90 euro canone annuo Carta Classic

69,90 euro canone annuo Carta Prestige Carta Nexi Classic di Crédit Agricole fido a scelta di 3.000 euro

35 euro di canone annuo UniCreditCard Flexia Classic di UniCredit fido da 1.000 a 5.000 euro al mese ma personalizzabile a 3.000 euro

43 euro di canone annuo

Nel panorama delle offerte di conti correnti online del mercato bancario italiano, grazie al comparatore di SOStariffe.it è possibile trovare i conti non solo più vantaggiosi perché a zero spese e con costi fissi di gestione molto convenienti, ma anche perché offrono abbinata al conto stesso una carta di credito (anche in versione virtuale e con esito immediato) con un plafond personalizzabile a 3.000 euro al mese. Ecco quali sono le migliori proposte di Giugno 2022.

Conto IBL Banca

Tra le opportunità per personalizzare il plafond della propria carta di credito, fissandolo anche a 3.000 euro al mese c’è quella messa sul tavolo da IBL Banca che offre due carte di credito con questa opzione e legate a ControCorrente, il conto online disponibile per i risparmiatori in quattro soluzioni differenti, a cominciare da ControCorrente Semplice, la versione base del conto a zero spese.

Le due carte di credito (circuito Mastercard) sono:

Classic (una carta con i servizi essenziali);

(una carta con i servizi essenziali); Prestige (una carta con una maggiore varietà di servizi e sconti più ampia).

Va sottolineato che il canone annuo di queste due carte è legato al tipo di ControCorrente che si sceglie di aprire con IBL Banca. Ecco in sintesi una mappa dei costi:

ControCorrente Semplice canone di mantenimento gratuito per sempre. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno;

canone di mantenimento gratuito per sempre. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno; ControCorrente Particolare: canone di mantenimento gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno;

canone di mantenimento gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno; ControCorrente Originale: canone di mantenimento gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno;

canone di mantenimento gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese. Carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno; ControCorrente Straordinario: canone di mantenimento gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese. Carta Classic 19,90 euro l’anno, carta Prestige 49.90 euro l’anno.

Visti i canoni di mantenimento del conto e delle due carte di credito, ControCorrente in tutte le sue 4 varianti offre ai risparmiatori anche una serie di altri servizi convenienti:

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; carta di debito contactless inclusa;

contactless inclusa; bonifico online ordinario gratis;

canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo.

Per maggiori dettagli dell’offerta di IBL Banca:

Conto Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole offre una carta di credito Nexi Classic (circuito Visa/Mastercard), con un costo annuale di 35 euro e un fido personalizzabile anche a 3.000 euro al mese.

Abbinata al conto corrente online a zero spese, la carta di credito di Crédit Agricole prevede anche

opzione di pagamento a saldo oppure a rate;

Spending Controllo, per tenere sotto controllo i movimenti;

la possibilità di effettuare pagamenti online in Italia e all’estero;

funzionalità Easy Shopping per scegliere se rateizzare un solo acquisto o più spese insieme;

per scegliere se rateizzare un solo acquisto o più spese insieme; servizio Alert SMS e protezione 3D Secure.

Per quanto riguarda il conto, gestibile tramite Internet banking e mobile banking, c’è da osservare che è a zero spese, che si apre con un videoselfie e che offre:

carta debito (Mastercard) gratuita, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile;

(Mastercard) gratuita, con collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile; prelievi illimitati senza costi da sportelli ATM di Crédit Agricole;

senza costi da sportelli ATM di Crédit Agricole; primi 24 prelievi gratuiti anche da sportelli ATM di altre banche, poi è prevista una commissione di 2,10 euro;

domiciliazione bancaria delle utenze e bollette gratuita;

bonifici ordinari SEPA online gratuiti;

SEPA online gratuiti; bonifici istantanei SEPA con commissione di 0,05% dell’importo dell’operazione (commissione minima 0,90 euro).

Per maggiori dettagli dell’offerta di Crédit Agricole:

Conto My Genius UniCredit

Con la possibilità di scegliere un fido mensile di 3.000 euro, poiché compreso nel “tetto” di pagamenti che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro al mese, la carta UniCreditcard Flexia Classic di banca UniCredit è una delle più vantaggiose del mercato bancario.

Si tratta di una carta, con canone annuo di 43 euro, collegata al conto online My Genius che, per i risparmiatori che lo apriranno entro il prossimo 30 giugno, sarà a costo zero, con anche giroconti e bonifici ordinari gratuiti (2,50 euro invece per i bonifici istantanei).

Insieme a questi vantaggi il conto My Genius di UniCridit offre anche:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa) collegata a Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

internazionale (circuito Visa) collegata a Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; prelievo gratuito da sportello ATM UniCredit;

prelievo bancomat da altra banca (2 euro);

prelievo allo sportello (3.50 euro);

possibilità di cointestare il conto stesso.

Per maggiori dettagli dell’offerta di UniCredit:

