I migliori conti zero spese a Giugno 2022

La via del risparmio sul conto corrente passa da un conto online, dato che sono diventati la soluzione più conveniente. Ma perché un conto aperto in una banca digitale al 100% è più vantaggioso per i risparmiatori?

Perché permette di abbattere i costi fissi di gestione annuali e le commissioni che si pagano sulle singole operazioni rispetto ai conti correnti tradizionali. E poi sono più facili da aprire. Senza dimenticare che offrono gli stessi servizi dei normali conti, con il beneficio però di far guadagnare tempo poiché non è più necessario andare in filiale.

E quali sono i migliori conti correnti online di Giugno 2022? Sono 3 ed è stato possibile individuarli grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS).

Questo tool digitale e gratuito permette di disegnare una mappa dettagliata di quali siano i conti correnti più vantaggiosi, aiutando i risparmiatori nell’obiettivo di riuscire ad azzerare il più possibile le spese offrendo in cambio il maggior numero di servizi bancari possibili.

Perché un conto corrente online fa risparmiare

CONTO CORRENTE ONLINE: UN GUADAGNO IN 5 MOSSE Zero canone: non hanno costi di mantenimento annui Zero commissioni: non hanno costi sulle principali operazioni Zero spese: carte di debito (o carte bancomat) gratuite e, nella maggior parte dei casi, prelievi gratis agli sportelli ATM della propria banca o con importi superiori ai 100 euro Più tempo per sé: non è più necessario andare in filiale, ogni operazione è eseguibile con un clic da PC, smartphone o smartwatch Non chiude mai: operabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi)

Oltre a far risparmiare sui costi fissi di mantenimento del conto corrente, con un taglio anche alle commissioni per le operazioni più frequenti, i conti correnti online hanno il vantaggio che possono essere gestiti da remoto grazie ai servizi:

di Internet banking , cioè con l’accesso alla propria area clienti da PC;

, cioè con l’accesso alla propria area clienti da PC; di mobile banking, ossia tramite l’App accendendo da smartphone o da smartwatch.

I conti correnti online, dunque, fanno sia risparmiare denaro, sia fanno guadagnare tempo: un doppio beneficio che li sta rendendo una soluzione sempre più gettonata da parte dei risparmiatori.

Conti corrente zero spese: le migliori offerte di Giugno 2022

NOME DEL CONTO PERCHÉ È VANTAGGIOSO Conto BBVA conto online

zero spese per i costi di gestione

rimborsi con il Cashback

carta debito senza spese

bonifico ordinario e istantaneo gratuito Conto My Genius UniCredit conto online

canone di mantenimento del conto gratuito

carta debito senza costo di emissione

bonifico ordinario gratuito

giroconto senza spese Conto Widiba conto online

conto a zero spese il primo anno, poi 3 euro al mese con possibilità però di azzerare il canone

conto sempre gratuito con meno di 30 anni

carta debito senza costi

bonifico ordinario gratuito

PEC e firma digitale

Uno dei benefici di un conto corrente online è che può essere gestito tramite Internet e App, sia da PC che da smartphone. Una facilità di utilizzo che si sposa con la semplicità e la rapidità di apertura anch’essa online, con un tempo richiesto che oscilla in media tra 5 e i 10 minuti. È sufficiente essere in possesso di

un documento di identità o in alcuni casi lo SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano;

un indirizzo e-mail.

Qui di seguito scopriamo le migliori offerte di Giugno 2022 grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it.

Conto BBVA

Totalmente a zero spese, con canone annuo e imposta di bolla gratuiti: il conto corrente online di BBVA, la banca multinazionale spagnola è al fianco dei risparmiatori. Tanto che questo conto prevede anche:

Gran Cashback 10% BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti e valido il primo mese, con pagamento degli acquisti rateizzato e anticipo dello stipendio;

BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti e valido il primo mese, con pagamento degli acquisti rateizzato e anticipo dello stipendio; rimborso direttamente sul proprio conto dell ‘1% di quanto si spende con il Cashback 1% di BBVA fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese;

di quanto si spende con il di BBVA fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese; carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; possibilità di effettuare pagamenti digitali con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale dedicato alla gestione dei propri risparmi;

possibilità eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente e velocemente.

Ma non solo, perché il conto BBVA offre un IBAN italiano per:

accreditare lo stipendio o la pensione;

addebitare abbonamenti;

effettuare pagamenti a scadenza;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze.

Per una panoramica dell’offerta di BBVA ed eseguire l’attivazione:

Conto My Genius UniCredit

È un’offerta vantaggiosa che scade al 30 Giugno 2022. E per i risparmiatori che apriranno il conto My Genius entro quella data, UniCredit mette a disposizione un conto online a canone annuale azzerato e con

bonifici SEPA gratuiti;

giroconti online gratis;

carta di debito internazionale MyOne (circuito VISA) senza costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito VISA) senza costo di emissione di 3,50 euro; prelievi gratuiti da tutti gli ATM di UniCredit;

possibilità di cointestare il conto stesso con richiesta online o in filiale.

L’apertura del conto online però è possibile solo se si è residenti in Italia e non se si è già titolari di un conto corrente UniCredit e/o BuddyBank, di Genius Card, del Servizio di Banca Multicanale e/o altre carte del gruppo UniCredit.

Va inoltre ricordato che il conto My Genius offre una serie di moduli aggiuntivi a pagamento (Silver, Gold, Platinum) che offrono servizi con più transazioni e maggiori agevolazioni negli investimenti in base alla quota del canone annuo stabilita per ogni singolo modulo.

Per conoscere l’offerta di UniCredit e procedere all’attivazione:

Conto Widiba

Da non perdere anche la proposta di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi). Il conto Widiba Start è un’occasione conveniente per i risparmiatori a caccia di un conto online.

In sintesi questa offerta prevede:

canone zero per il primo anno;

3 euro al mese di costo di gestione dal secondo anno;

possibilità di azzerare il canone con una serie di promozioni;

carta di debito inclusa;

collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

prelievi da sportello ATM gratuito con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati e deposito titoli incluso;

servizio di portabilità WidiExpress che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alle utenze e bollette;

che, compilando un semplice modulo online, permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni collegate: dallo stipendio alle utenze e bollette; password vocale per accedere al conto dall’App;

per accedere al conto dall’App; PEC e la firma digitale.

Per quanto riguarda le opportunità offerte da Banca Widiba per ridurre al minimo il canone del conto Widiba Start dal secondo anno, ecco che cosa è previsto:

se si ha un’età inferiore ai 30 anni, si risparmiamo 3 euro ;

; grazie all’accredito di stipendio e pensione, si paga 1 euro in meno;

in meno; se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), polizze assicurative, si pagano 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), si spende 1 euro in meno.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba e procedere all’attivazione:

