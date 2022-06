Scopri come avere una SIM dati con Internet illimitato per navigare ovunque alla massima velocità su smartphone, tablet e PC fisso o portatile Le abitudini degli utenti sono radicalmente cambiate negli ultimi anni e in molti oggi chiedono di poter navigare sullo smartphone esattamente come fanno da fisso. Questo significa non dover preoccuparsi di quanto traffico dati si consuma nell'arco del mese. Tanti servizi online come lo streaming o il gaming infatti macinano una quantità non indifferente di Megabyte e non si può certo restare con l'eterno dubbio di rimanere senza traffico prima del successivo rinnovo dell'offerta. La migliore alternativa è quella di acquistare una SIM dati con Internet illimitato . Purtroppo gli operatori non sono granché favorevoli ad offrire questo tipo di servizio ma ci sono comunque buone possibilità di navigare senza limiti anche su più dispositivi nello stesso tempo senza spendere troppo. PosteMobile , ad esempio, non prevede propriamente un'offerta per una SIM dati con Internet illimitato ma Internet 100 ore consente di navigare per 100 ore ogni mese senza limiti di soglia a 19 euro. Superato il limite di tempo la navigazione si blocca. Le ore incluse nell’offerta vengono conteggiate a scatti anticipati della durata di 15 minuti.

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Easy 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Power 20 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

avere una SIM dati con Internet illimitato per navigare ovunque alla massima velocità su smartphone, tablet e PC fisso o portatile

Le abitudini degli utenti sono radicalmente cambiate negli ultimi anni e in molti oggi chiedono di poter navigare sullo smartphone esattamente come fanno da fisso. Questo significa non dover preoccuparsi di quanto traffico dati si consuma nell’arco del mese. Tanti servizi online come lo streaming o il gaming infatti macinano una quantità non indifferente di Megabyte e non si può certo restare con l’eterno dubbio di rimanere senza traffico prima del successivo rinnovo dell’offerta. La migliore alternativa è quella di acquistare una SIM dati con Internet illimitato. Purtroppo gli operatori non sono granché favorevoli ad offrire questo tipo di servizio ma ci sono comunque buone possibilità di navigare senza limiti anche su più dispositivi nello stesso tempo senza spendere troppo.

PosteMobile, ad esempio, non prevede propriamente un’offerta per una SIM dati con Internet illimitato ma Internet 100 ore consente di navigare per 100 ore ogni mese senza limiti di soglia a 19 euro. Superato il limite di tempo la navigazione si blocca. Le ore incluse nell’offerta vengono conteggiate a scatti anticipati della durata di 15 minuti.

SIM dati con Internet illimitato con Vodafone

Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 5 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro 5 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 10 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 10 euro

Vodafone non ha nel suo listino offerte per avere una SIM dati con Internet illimitato con solo traffico dati incluso. Con l’operatore in rosso è possibile arrivare al massimo a 100 GB al mese. Al piano però può essere associato un modem Wi-Fi portatile con cui navigare fino a 150 Mbps in download anche su più dispositivi contemporaneamente. Il dispositivo è incluso a 1 euro al mese per 24 rate con Giga Speed 50. Per chi acquista una delle offerte Giga Speed da abbinare a una SIM già attiva il costo di attivazione è di 19 euro.

Confronta le offerte solo dati di Vodafone»

Per avere Internet illimitato con Vodafone si deve necessariamente guardare alle offerte di telefonia mobile della famiglia Infinito. La tariffa base al costo di 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, permette di navigare fino a 1o Mbps in download in 5G senza limitazioni. Infinito Black Edition invece permette di arrivare fino a 1 Gigabit al secondo al prezzo di 39,99 euro al mese con Smart Pay. Per entrambe le tariffe è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro.

Le offerte Infinito includono l’assistenza da parte di un team dedicato al 190 e via chat (Top Service) e per chi sceglie Smart Pay anche l’abbonamento gratuito a Vodafone Club+. Il programma esclusivo per i clienti dell’operatore permette ogni mese di avere Gigabyte aggiuntivi e ottenere sconti e promozioni sui servizi e prodotti dei partner di Vodafone.

Confronta le offerte Infinito »

Anche chi sottoscrive Family+, ovvero l’offerta mobile disponibile in esclusiva per i già clienti dell’operatore per la rete fissa, possono avere minuti e Gigabyte illimitati su smartphone al costo di 9,99 euro al mese.

SIM dati con Internet illimitato con TIM

Gigabyte Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Confronta le offerte Internet mobile di TIM»

TIM propone diverse offerte Internet mobile a prezzi altamente competitivi. Le offerte SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia possono essere attivate solo da chi è già cliente TIM per la rete fissa. La tariffa valida per 3 mesi successivamente si rinnova, salvo disattivazione, con 5 GB a 5,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro nei negozi TIM con 1 cent di traffico incluso.

Annunci Google

Con le tariffe Supergiga 100 e Supergiga 200 si possono salvare foto, video e documenti nella qualità originale su Google One fino a 100 GB. Il servizio è gratuito per 3 mesi.

Nelle offerte Internet 100GB e Internet 200GB è invece incluso il servizio MultiSIM, che permette di condividere la connessione con un altra SIM per navigare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano grazie a Giga di scorta è possibile continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB e 9,50 euro di spesa. Poco prima che i Gigabyte siano finiti si riceverà una notifica via SMS. Con tutte le offerte Internet mobile di TIM è poi possibile acquistare in negozio un modem 4G a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a partire da 19,90 euro. Se avete acquistato un’offerta 4G potete navigare a una velocità superiore in 5G acquistando l’apposita opzione 5G On a 5 euro al mese. Il gestore con la sua rete di ultima generazione oggi raggiunge tutte le principali città italiane e diverse importanti località turistiche.

Per avere una SIM dati con Internet illimitato si deve sottoscrivere una delle offerte sopra descritte ed essere clienti di TIM anche per la rete fissa. In questo modo infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica, la promozione che include Giga illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e altri servizi come un abbonamento di 3 mesi per vedere film, serie TV e produzioni originali di TIMVISION e Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Con TIM Unica il pagamento della SIM dati con Internet illimitato avviene tramite domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

SIM dati con Internet illimitato con WindTre

Gigabyte Costo mensile Attivazione Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 19,99 euro 49 euro o 1,80 euro al mese per 24 mesi + 6,99 euro

WindTre permette di avere una SIM dati con Internet illimitato con la sua offerta Super Internet Casa, pensata principalmente per coloro che non hanno la rete fissa a casa ma vogliono navigare su smartphone, tablet, PC o altri dispositivi alla massima velocità. Nel piano è incluso il modem Super Internet Wi-Fi che può però essere facilmente utilizzato anche fuori casa. Basta collegarlo a una presa di corrente per iniziare a navigare. Super Internet Casa è però disponibile solo per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile e la copertura è limitata ad alcuni Comuni.

WindTre dispone comunque anche di altre offerte Internet mobile ricche di Gigabyte anche se non con traffico illimitato:

Cube Full con Easy Pay : 150 GB a 12,99 euro al mese con modem WeCube. 4G+ incluso. L’attivazione è di 49,99 euro, pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese sottoscrivendola online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio

: 150 GB a 12,99 euro al mese con modem WeCube. 4G+ incluso. L’attivazione è di 49,99 euro, pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese sottoscrivendola online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio Cube Lite con Easy Pay : 70 GB a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro, pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese sottoscrivendola online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio

: 70 GB a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro, pagabili in 24 rate da 2,08 euro al mese sottoscrivendola online o da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio Internet Card 200 : 200 GB per 3 mesi a 24,99 euro. Attivazione gratuita

: 200 GB per 3 mesi a 24,99 euro. Attivazione gratuita Internet Card 100: 100 GB per 3 mesi a 19,99 euro. Attivazione gratuita

Confronta le offerte Internet mobile di WindTre»

Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di avere un piano a condizioni migliori rispetto a chi sceglie l’addebito su credito residuo.

L’alternativa per avere Giga illimitati con WindTre è quella di scegliere tra due sue offerte tutto incluso per il mobile. La prima tariffa si chiama Di Più Unlimited 5G con Easy Pay e prevede minuti e Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità in 5G con la garanzia di performance di alta qualità in ogni situazione con il Priority Pass. L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede alcun costo di attivazione di 49 euro, pagabile in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Di Più Unlimited 5G permette anche di richiedere supporto al Servizio Clienti di WindTre senza dover attendere ore al telefono e con Family 5G si possono abbinare al piano fino a 3 SIM con minuti illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese.

La seconda opzione per Giga illimitati è un’offerta smartphone incluso chiamata Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay. Il piano prevede appunto minuti e Giga illimitati per navigare in 5G a cui abbinare l’acquisto a rate di un telefono di fascia alta potendo scegliere tra i migliori modelli di Xiaomi, Samsung ed Apple. L’utente può decidere se vincolarsi all’operatore per 24 o 30 mesi ma è comunque previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

Nel pacchetto è anche compreso il servizio Reload Plus per cambiare il proprio telefono con un modello più aggiornato una volta l’anno. Se il vostro cellulare è danneggiato potete sostituirlo con uno identico o simile fino a 5 volte l’anno nell’arco di 30 mesi. Il novo smartphone vi verrà consegnato in un giorno lavorativo in tutte le principali città italiane al prezzo di 170 euro per ogni richiesta di sostituzione.