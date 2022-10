Carta prepagata DAZN 6 mesi: come attivarla a Ottobre 2022

Per risparmiare sull’ abbonamento DAZN è possibile utilizzare una carta prepagata per più mesi. La carta prepagata è di fatto un codice numerico da inserire nell’apposita sezione dei pagamenti del sito internet di DAZN e vedere tutto lo sport in diretta o in differita.

Guardare il meglio dello sport in streaming live e on demand, dove e quando si vuole su DAZN. La piattaforma permette infatti di seguire gli eventi sportivi preferiti. Il pagamento è facile e veloce, dato che in fase di registrazione, DAZN offre la possibilità di scegliere tra differenti metodi:

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate;

iTunes;

PayPal;

Google Play Billing;

Amazon In App Payment (solo Amazon Fire Stick);

carte prepagate DAZN.

E anche in un secondo momento è comunque possibile, quando si vuole, cambiare metodo di pagamento.

Ma come fare ad accedere al catalogo di eventi sportivi DAZN live e on-demand? Un aiuto arriva dal comparatore per offerte TV di SOStariffe.it, che mette a confrontare le proposte che le pay TV (sia tradizionali sia in streaming) per trovare la più conveniente.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it per pay tv, consultabile anche su smartphone e tablet (sia iOS sia Android) grazie all’App di SOStariffe.it.

Scopri le migliori offerte Pay TV e in streaming »

Carta prepagata DAZN: un metodo vantaggioso di pagamento

CARTA PREPAGATA DAZN SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA Dove è possibile acquistarla? nei principali negozi di elettronica (Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Gamestop)

nei supermercati (tra cui Esselunga, Carrefour, Coop, Bennet, Penny Market)

nei tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis

Per risparmiare sull’abbonamento DAZN e vedere i principali eventi sportivi in diretta o in differita, a cominciare dalla Serie A TIM di calcio, è scegliere come sistema di pagamento la carta prepagata DAZN, senza l’utilizzo di una carta di credito online. Con questo metodo di pagamento si hanno 3 mesi di abbonamento, al costo totale di 99,90 euro, anziché di 119,97 euro dell’abbonamento ordinario a DAZN Plus per 3 mesi al prezzo di listino di 39,99 euro al mese, con quindi un risparmio di 20 euro.

Per pagare un abbonamento a DAZN Plus, o per fare un regalo, è possibile utilizzare anche la carta prepagata DAZN, che sono un’ottima alternativa ai metodi di pagamento online sopra elencati.

La carta prepagata DAZN dà diritto al piano DAZN Plus per il numero di mesi indicati, è valida per 12 mesi dalla data di acquisto ed è possibile utilizzarla solo nel Paese in cui è stata comprata. Non è rimborsabile e, dopo aver applicato un codice prepagato a un account, è possibile guardare DAZN Plus fino all’esaurimento del periodo prepagato.

Per riscattare una carta prepagata occorre andare su www.dazn.com/redeem, poi grattare delicatamente la copertura argentata sul retro della carta e scoprire il codice – in caso di codice sullo scontrino, il codice da usare è quello – e infine inserire il codice nell’apposito spazio e confermare. Una volta digitato il codice, basta seguire la procedura per creare un nuovo account o accedere ad uno esistente.

La domanda che tanti clienti si pongono è: come posso utilizzare una carta prepagata se ho già un abbonamento DAZN in corso? Ecco la risposta:

se si ha un abbonamento in corso a DAZN Plus è possibile applicare subito la carta prepagata. Il periodo prepagato inizierà al termine dell’attuale ciclo di fatturazione;

se si ha un abbonamento a DAZN Standard attualmente in corso e si attivi una carta prepagata, il nuovo abbonamento prepagato a DAZN Plus partirà immediatamente. La durata dell’abbonamento DAZN Plus a cui si avrà accesso corrisponderà ai mesi della carta e codice prepagato inserito.

In alternativa, ci sono altre due possibilità:

effettuare il passaggio a DAZN Plus tramite la procedura nell’area “Il mio Account” . In questo caso si pagherà una prima rata di abbonamento di 39,99 euro, scontati del credito residuo sul proprio abbonamento a DAZN Standard precedentemente attivo. A questo punto, è possibile inserire la carta prepagata DAZN e il proprio periodo prepagato inizierà al termine del ciclo di fatturazione in corso;

. In questo caso si pagherà una prima rata di abbonamento di 39,99 euro, scontati del credito residuo sul proprio abbonamento a DAZN Standard precedentemente attivo. A questo punto, è possibile inserire la carta prepagata DAZN e il proprio periodo prepagato inizierà al termine del ciclo di fatturazione in corso; disdire l’abbonamento in corso (attivo tramite carta di credito o PayPal) e aspettare la chiusura dell’account con la relativa conferma via mail. A questo punto è possibile riattivare l’abbonamento utilizzando la carta prepagata.

Per coloro che pagano l’abbonamento con piattaforme di terze parti, per esempio iTunes, Amazon In App Payment o Google prima di applicare il codice prepagato dovranno prima disdire l’attuale profilo, aspettare la conferma di chiusura da parte dell’app via email e poi riattivarlo utilizzando la carta.

Per chi invece ha un pacchetto che include DAZN ma fatturato da terzi, si consiglia di conservare il codice prepagato e utilizzarlo solo quando l’account non sarà più collegato.

In caso di problemi con la carta prepagata DAZN è possibile rivolgersi all’assistenza clienti via WhatsApp, tutti i giorni dalle 8 alle 23, oppure chiamando il +39 0282958308 dalle 14 alle 23 dal lunedì al venerdì e sabato e domenica dalle 12 alle 23.

Tutto lo sport su DAZN: le migliori offerte di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 DAZN Standard costo mensile di 29,99 euro

l’App DAZN può essere registrata su un massimo di 2 dispositivi

dispositivi contenuti accessibili su 2 dispositivi contemporaneamente connessi alla stessa rete

è disponibile il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre è in uso l’altro dispositivo registrato 2 DAZN Plus costo mensile di 39,99 euro

possono essere associati allo stesso account fino a 6 dispositivi

dispositivi contenuti accessibili su 2 terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete

alla stessa rete è disponibile il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete 3 Timvision Calcio e Sport costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese

l’intrattenimento di TimVision

DAZN con la Serie A TIM

Infinity+ con Uefa Champions League

TimVision Box

6 mesi di Amazon Prime gratis 4 Timvision Gold

costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi, poi 45,99 euro al mese

l’intrattenimento di TimVision

DAZN con la Serie A TIM

tutto il catalogo di Disney+

il piano standard di Netflix

Infinity+ con la Uefa Champions League

TimVision Box

6 mesi di Amazon Prime gratis

Sono due le tipologie di abbonamento che la piattaforma di streaming online DAZN mette a disposizione degli degli amanti dello sport che non vogliono perdere i principali eventi qui di seguito riassunti:

serie A TIM fino al 2024 (10 in partite in esclusiva di cui 3 in co-esclusiva con Sky);

fino al 2024 (10 in partite in esclusiva di cui 3 in co-esclusiva con Sky); serie BKT;

Uefa Europa League e le migliori partite della Uefa Conference League;

e le migliori partite della Uefa Conference League; Liga, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eredivisie e MLS;

calcio femminile e la UEFA Women’s Champions League (in esclusiva fino al 2025);

ifootball americano dell’ NFL e le freccette;

e le freccette; Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo , sport invernali e tanto altro;

, sport invernali e tanto altro; sport da combattimento con boxe e UFC.

Occorre inoltre sottolineare che anche alcune offerte di Timvision offrono la possibilità di vedere la Serie A TIM 2022-2023, di cui DAZN possiede i diritti esclusivi. Così come 10 partite del massimo campionato di calcio italiano sono disponibili anche su SKy Q, dopo l’accordo tra DAZN e Sky.

DAZN Standard

DAZN Standard è il pacchetto base dell’offerta DAZN. Al costa 29,99 euro al mese, permette di vedere i contenuti trasmessi da DAZN su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Occorre sottolineare, inoltre, che questo piano consente di registrare l’App DAZN su massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità sebbene non quando sia in uso l’altro dispositivo registrato.

DAZN Plus

Al costo di 39,99 euro al mese, con DAZN Plus è possibile associare fino a sei dispositivi allo stesso account. Questa offerta permette poi di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete. C’è da osservare che dal prossimo 30 Ottobre entrerà in vigore una modifica delle condizioni contrattuali per il recesso del proprio abbonamento. In sostanza, pur continuando a essere gratuito, il recesso dell’abbonamento avrà tempistiche differenti rispetto a quanto previsto in passato.

Per avere una panoramica completa delle offerte DAZN, clicca al link di seguito:

Attiva subito DAZN »

Timvision Calcio e Sport

Timvisione Calcio e Sport è un’offerta di TIM che mette a disposizione il servizio DAZN in promozione fino al 31 Ottobre 2022, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente. Il costo è di 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione ha un costo di 19,99 euro una tantum, in offerta invece a 9,99 euro per i clienti già in possesso del Timvision Box.

La proposta Timvisione Calcio e Sport include in un unico pacchetto:

DAZN con la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva) e tutti i contenuti della sua offerta multisport;

(10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva) e tutti i contenuti della sua offerta multisport; l’intrattenimento di TimVision (con film, serie Tv, produzioni originali, il catalogo di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi);

(con film, serie Tv, produzioni originali, il catalogo di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi); Infinity+ con film, serie Tv e Uefa Champions League (con 104 partite);

(con 104 partite); TimVision Box;

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM.

Timvision Gold

L’offerta Timvision Gold prevede che l’App DAZN sia accessibile sempre su un massimo di due dispositivi contemporaneamente ed è in promozione fino al 31 Ottobre 2022. Il costo è di 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro al mese).

Timvision Gold è un pacchetto così composto e include:

l’intrattenimento di TimVision;

tutto il catalogo di Disney+ ;

; il piano standard di Netflix;

DAZN con la Serie A TIM;

Infinity+ con la Uefa Champions League ;

; TimVision Box;

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM.

Per chi volesse affidarsi a TIM per portare Internet fibra nella propria casa, va segnalata l’offerta Premium Fibra, che permette di navigare alla massima velocità (fino a 1 Gbps in download su rete FTTH), avere chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem di ultima generazione TIM Hub+ incluso. Questa promozione è disponibile al prezzo di 29,90 euro al mese con attivazione online.

Per tutti i dettagli sulle offerte fibra di TIM con TIMVISION incluso è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

SCOPRI LE OFFERTE TIM FIBRA CON TIM VISION INCLUSO »

DAZN su Sky: che cosa prevede l’offerta di Ottobre 2022

Grazie a un accordo siglato tra Sky e DAZN, sempre utilizzando il decoder Sky, i clienti della payTv possono vedere 10 partite della Serie A TIM per ogni giornata di campionato su Sky Q.

Va inoltre osservato che per i clienti Sky con abbonamento Tv attivo c’è la possibilità di aggiungere il nuovo canale opzionale Zona DAZN sul 214 del telecomando Sky al costo di 5 euro al mese. Per poter seguire i contenuti di DAZN tramite il canale Zona DAZN su Sky è, però, necessario essere un cliente DAZN con abbonamento attivo. Per attivare l’offerta di DAZN si veda quanto riportato nel paragrafo precedente.

Ricordiamo, infine, che è possibile attivare la promozione Prova Sky Q al costo di 9 euro al mese. Per 30 giorni, si potrà beneficiare della visione dell’intera offerta Sky che comprende i seguenti canali:

Sky TV;

Sky Calcio;

Sky Sport;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Kids

Sky Go Plus.

Passati i 30 giorni, i clienti potranno decidere se attivare il pacchetto Sky oppure optare per la restituzione del decoder Sky Q, che avevano ricevuto a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta stessa.

Per saperne di più sull’offerta Prova Sky Q, clicca sul link qui di seguito:

SCOPRI PROVA SKY Q »